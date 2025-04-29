Украина и США сегодня обсудят соглашение о полезных ископаемых, подписать его могут "скоро", - СМИ

Сегодня, 29 апреля, Украина и Соединенные Штаты обсудят детали соглашения о редкоземельных металлах на уровне правительств и технических команд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Cуспільному сообщил источник в Офисе президента Украины.

По словам собеседника издания, подписать соглашение могут тоже "скоро".

"Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово", - сказал источник.

Также читайте: Соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на три недели "задерживается" с подписанием соглашения с США о редкоземельных ресурсах, - Трамп