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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина и США сегодня обсудят соглашение о полезных ископаемых, подписать его могут "скоро", - СМИ

Соглашение о полезных ископаемых: когда Украина и США подпишут

Сегодня, 29 апреля, Украина и Соединенные Штаты обсудят детали соглашения о редкоземельных металлах на уровне правительств и технических команд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Cуспільному сообщил источник в Офисе президента Украины.

По словам собеседника издания, подписать соглашение могут тоже "скоро".

"Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово", - сказал источник.

Также читайте: Соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на три недели "задерживается" с подписанием соглашения с США о редкоземельных ресурсах, - Трамп

Автор: 

США (26727) ископаемые (138) Офис Президента (1797) редкоземельные металлы (154)


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Топ комментарии
+3
Не кажіть - "скоро", кажіть - "за 24 години".
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29.04.2025 16:06
+2
Дайте наконец Трампу и его придурку Венсу лопаты и пусть копают и потом не скиглять.
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29.04.2025 16:09
+2
Якщо в цьому документі не буде безпекової угоди для України і не буде нового пакету військової допомоги ,то чи варто його підписувати чи підіграти трампону який нічого не зробив для допомоги України ?
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29.04.2025 16:19
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Не кажіть - "скоро", кажіть - "за 24 години".
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29.04.2025 16:06 Ответить
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29.04.2025 16:08 Ответить
Дайте наконец Трампу и его придурку Венсу лопаты и пусть копают и потом не скиглять.
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29.04.2025 16:09 Ответить
А чому цей документ досі називається "угодою про рідкісноземельні метали"?
Вже ж начебто всі ресурси туди включили, за виключенням хіба що повітря.
Дихати поки що можна буде без дозволу від США...
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29.04.2025 16:09 Ответить
Сподіваюсь, зелені після цього ненадовго залишаться при владі.
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29.04.2025 16:10 Ответить
Якщо в цьому документі не буде безпекової угоди для України і не буде нового пакету військової допомоги ,то чи варто його підписувати чи підіграти трампону який нічого не зробив для допомоги України ?
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29.04.2025 16:19 Ответить
Які копалини, дід розумом поїхав, ще й копалини втратимо
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29.04.2025 16:24 Ответить
Проверят, чтобы что-то не пропустили- забрать нужно все
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29.04.2025 16:29 Ответить
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29.04.2025 16:31 Ответить
Если её и подпишут, то она будет стоить меньше, чем бумага, на которой будет написана!

Президент Украины не имеет таких полномочий, чтобы подписывать подобные договора и трампу, как президенту другой страны, положено это знать, но, поскольку он думает задницей, а не головой, пусть тешится.
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29.04.2025 16:53 Ответить
Поки не куди поспішати.
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29.04.2025 17:07 Ответить
Титанові поклади друзям наших ворогів продали навіть оком кліпнути не встигли. А тут церемонія - жуй лопшні
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29.04.2025 17:12 Ответить
Скоро. Це скільки сітлових років?
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29.04.2025 17:20 Ответить
 
 