Украина и США сегодня обсудят соглашение о полезных ископаемых, подписать его могут "скоро", - СМИ
Сегодня, 29 апреля, Украина и Соединенные Штаты обсудят детали соглашения о редкоземельных металлах на уровне правительств и технических команд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Cуспільному сообщил источник в Офисе президента Украины.
По словам собеседника издания, подписать соглашение могут тоже "скоро".
"Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово", - сказал источник.
Что предшествовало?
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.
25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.
Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).
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Вже ж начебто всі ресурси туди включили, за виключенням хіба що повітря.
Дихати поки що можна буде без дозволу від США...
Президент Украины не имеет таких полномочий, чтобы подписывать подобные договора и трампу, как президенту другой страны, положено это знать, но, поскольку он думает задницей, а не головой, пусть тешится.