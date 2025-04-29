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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна та США сьогодні обговорять угоду про копалини, підписати її можуть "скоро", - ЗМІ

Угода про корисні копалини: коли Україна та США підпишуть

Сьогодні, 29 квітня, Україна та Сполучені Штати обговорять деталі угоди про рідкісноземельні метали на рівні урядів та технічних команд. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента України.

За словами співрозмовника видання, підписати угоду можуть теж "скоро".

"Що ж до підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає. Уладнати залишилося, зокрема, технічні деталі, а загалом угода майже готова", - сказало джерело.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною, - Зеленський

Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сповнений рішучості, - Волц заявив, що угода про корисні копалини невдовзі буде укладена

Автор: 

США (22925) копалини (192) Офіс Президента (2023) рідкісноземельні метали (157)


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Топ коментарі
+3
Не кажіть - "скоро", кажіть - "за 24 години".
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29.04.2025 16:06
+2
Дайте наконец Трампу и его придурку Венсу лопаты и пусть копают и потом не скиглять.
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29.04.2025 16:09
+2
Якщо в цьому документі не буде безпекової угоди для України і не буде нового пакету військової допомоги ,то чи варто його підписувати чи підіграти трампону який нічого не зробив для допомоги України ?
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29.04.2025 16:19
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Не кажіть - "скоро", кажіть - "за 24 години".
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29.04.2025 16:06 Відповісти
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29.04.2025 16:08 Відповісти
Дайте наконец Трампу и его придурку Венсу лопаты и пусть копают и потом не скиглять.
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29.04.2025 16:09 Відповісти
А чому цей документ досі називається "угодою про рідкісноземельні метали"?
Вже ж начебто всі ресурси туди включили, за виключенням хіба що повітря.
Дихати поки що можна буде без дозволу від США...
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29.04.2025 16:09 Відповісти
Сподіваюсь, зелені після цього ненадовго залишаться при владі.
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29.04.2025 16:10 Відповісти
Якщо в цьому документі не буде безпекової угоди для України і не буде нового пакету військової допомоги ,то чи варто його підписувати чи підіграти трампону який нічого не зробив для допомоги України ?
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29.04.2025 16:19 Відповісти
Які копалини, дід розумом поїхав, ще й копалини втратимо
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29.04.2025 16:24 Відповісти
Проверят, чтобы что-то не пропустили- забрать нужно все
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29.04.2025 16:29 Відповісти
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29.04.2025 16:31 Відповісти
Если её и подпишут, то она будет стоить меньше, чем бумага, на которой будет написана!

Президент Украины не имеет таких полномочий, чтобы подписывать подобные договора и трампу, как президенту другой страны, положено это знать, но, поскольку он думает задницей, а не головой, пусть тешится.
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29.04.2025 16:53 Відповісти
Поки не куди поспішати.
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29.04.2025 17:07 Відповісти
Титанові поклади друзям наших ворогів продали навіть оком кліпнути не встигли. А тут церемонія - жуй лопшні
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29.04.2025 17:12 Відповісти
Скоро. Це скільки сітлових років?
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29.04.2025 17:20 Відповісти
 
 