Україна та США сьогодні обговорять угоду про копалини, підписати її можуть "скоро", - ЗМІ
Сьогодні, 29 квітня, Україна та Сполучені Штати обговорять деталі угоди про рідкісноземельні метали на рівні урядів та технічних команд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента України.
За словами співрозмовника видання, підписати угоду можуть теж "скоро".
"Що ж до підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає. Уладнати залишилося, зокрема, технічні деталі, а загалом угода майже готова", - сказало джерело.
Що передувало?
Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.
25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.
Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).
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Вже ж начебто всі ресурси туди включили, за виключенням хіба що повітря.
Дихати поки що можна буде без дозволу від США...
Президент Украины не имеет таких полномочий, чтобы подписывать подобные договора и трампу, как президенту другой страны, положено это знать, но, поскольку он думает задницей, а не головой, пусть тешится.