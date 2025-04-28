Угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною, - Зеленський

Угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною. Вона може стати вигідною і для України, і для США.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у понеділок, 28 квітня, він заслухав доповідь урядовців – представників України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство.

"Документ став значно сильнішим – рівноправним – і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки. Я хочу подякувати передусім нашим командам", - розповів Зеленський.

Також він повідомив, що сьогодні провів нараду з дипломатами.

"Ми готуємо зустрічі, ми готуємо перемовини з нашими партнерами, буде участь України у необхідних нашій державі самітах. Пріоритет очевидний – ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії – для того, щоб Росія втратила змогу затягувати війну", - заявив очільник держави.

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Нагадаємо, що в неділю, 27 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США домовились, що в угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, яку Вашингтон надав до підписання документа.

Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

У неділю, 27 квітня, радник Трампа Майк Волц заявив, що угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.

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