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Новини Угода про корисні копалини зі США
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США та Україна можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня, - FT

Коли США та Україна підпишуть угоду про копалини

Сполучені Штати та Україна близькі до підписання рамкової угоди про корисні копалини вже цього тижня.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання пише про "значний крок вперед" після того, як церемонію підписання попередньої версії угоди було скасовано в лютому після сварки в Білому домі.

"Прорив стався після зустрічі Трампа із Зеленським у Ватикані на вихідних, яку президент США назвав "прекрасною зустріччю" та похвалив українського лідера за "хорошу роботу", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Трамп сповнений рішучості, - Волц заявив, що угода про корисні копалини невдовзі буде укладена

Високопоставлені українські посадовці ​раніше повідомили Financial Times, що запит США на використання доходів від угоди з корисними копалинами для відшкодування минулої військової допомоги міг підірвати суверенітет їхньої країни, потенційно зірвати прагнення України приєднатися до ЄС і не був би схвалений парламентом країни.

Багато українських депутатів, зокрема зі "Слуги народу", висловлювали занепокоєння щодо таких умов і казали, що не голосуватимуть за невигідну угоду.

Рамкова угода, заявили високопосадовців України, зараз допрацьовується та стосуватиметься всіх корисних копалин, включаючи нафту та газ, а також основних енергетичних об'єктів на всій території України.

Також читайте: Марченко щодо угоди про корисні копалини: Був досягнутий прогрес

Угода про корисні копалини зі США

Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини, - Шмигаль

Автор: 

США (22900) копалини (190) рідкісноземельні метали (156)


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Топ коментарі
+8
Давайте обмежимость вже підписаним Меморандумом. Він має таку саму потужну силу як і Будапештський.
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28.04.2025 15:05
+6
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28.04.2025 15:03
+4
2028 рік, трамп дає останні інтерв'ю журналістам:

- ми близькі як ніколи до підписання угоди про копалини, це станеться вже цього тижня

- через 2 тижні ми вже точно дізнаємось, чи росіяни хочуть миру, чи вони водять мене за ніс
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28.04.2025 15:08
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... а можуть і не підписати
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28.04.2025 15:03 Відповісти
На яких підставах? Що лохмате городнє опудало дало Україні взамін?
Гарантії безпеки?. Повернення територій, захоплених Пуйлом. Компенсацію збитків з заморожених грошей пуйла?
Та невже нічого подібного?
.Тоді про яку угоду може йти мова? Жодної угоди з шулерами зі зграї Пуйла!.
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28.04.2025 16:13 Відповісти
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28.04.2025 15:03 Відповісти
США це країна яка і стала великою на грабунку - тому нічого нового, особливо при трампі
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28.04.2025 15:04 Відповісти
Підпис під тиском не має ніякої юридичної сили...
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28.04.2025 15:04 Відповісти
Відміни Будапешт, делов-то
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28.04.2025 15:13 Відповісти
А шо, проблема відмінить?
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28.04.2025 15:26 Відповісти
можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня
за 24 години
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28.04.2025 15:04 Відповісти
Давайте обмежимость вже підписаним Меморандумом. Він має таку саму потужну силу як і Будапештський.
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28.04.2025 15:05 Відповісти
Наши олигархи,никак не поделятся награбленным с Трампом.
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28.04.2025 15:05 Відповісти
Скоро річниця виповниться термінового підписання тіх домовленностей.
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28.04.2025 15:05 Відповісти
Які навіть угоди з агентом фсб, прийде час, прийде новий президент з ним можно будет решать це питання
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28.04.2025 15:06 Відповісти
Американцы должны управлять всем,включая принятие законов и преследование казнокрадов.
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28.04.2025 15:06 Відповісти
Значний "прорив" - підписати угоду про копалини
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28.04.2025 15:06 Відповісти
Вже півтора місяця можуть не можуть. ****** на комір трампон не хоче бо рот зайнятий пуйловським огризком.
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28.04.2025 15:06 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що українці цього не допустять!
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28.04.2025 15:07 Відповісти
Минулого понеділка він казав "після дощика в четвер". Так в четвер не те що дощ, навіть сніг валив!
І не підписали...
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28.04.2025 15:07 Відповісти
2028 рік, трамп дає останні інтерв'ю журналістам:

- ми близькі як ніколи до підписання угоди про копалини, це станеться вже цього тижня

- через 2 тижні ми вже точно дізнаємось, чи росіяни хочуть миру, чи вони водять мене за ніс
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28.04.2025 15:08 Відповісти
З такими темпами - до 2028 Тромба може вже і не бути в кріслі президента ...))
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28.04.2025 15:14 Відповісти
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28.04.2025 15:35 Відповісти
А там або ішак, або падишах...
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28.04.2025 15:12 Відповісти
Якщо в тій угоді не буде записано гарантій безпеки і пакету військової допомоги Україні ,тоді це просто мародерство.
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28.04.2025 15:18 Відповісти
Сенатор від республіканців Джон Кеннеді заявив, що російський президент Володимир Путін дурить президента США Дональда Трампа, і йому слід дати зрозуміти, що Сполучена Штати "готові перетворити його й РФ на корм для риб".
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28.04.2025 15:19 Відповісти
За%%%ли. FT.

(це якщо коротко)
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28.04.2025 15:20 Відповісти
"значний крок вперед".

Две шаги налево две шаги направо, шаг вперед и два назад.🤣
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28.04.2025 15:27 Відповісти
який раз уже цього тижня?
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28.04.2025 15:50 Відповісти
Чому "зелені зрадники" продають корисні копалини українського народу за безцінь США.НЕ ВИМАГАЮЧИ.ЩОБ УМОВОЮ МИРУ В УКРАЇНІ.БУЛА ВИПЛАТА РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ ВАРТОСТІ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ.ПЛЮС ВАРТІСТЬ ЗАТРАТ УКРАЇНСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА ОКУПОВАНИЙ КРИМ...???ЦЕ ДЕСЯТКИ .ЯК НЕ СОТНІ ЛЯРІВ ДОЛАРІВ ГРОШЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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28.04.2025 15:51 Відповісти
*** вам дядя сем через усю рижу мордяку , а не копалин
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28.04.2025 15:53 Відповісти
Дайте же наконец Трампу лопату пусть копает..
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28.04.2025 16:48 Відповісти
 
 