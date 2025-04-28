США та Україна можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня, - FT

Сполучені Штати та Україна близькі до підписання рамкової угоди про корисні копалини вже цього тижня.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання пише про "значний крок вперед" після того, як церемонію підписання попередньої версії угоди було скасовано в лютому після сварки в Білому домі.

"Прорив стався після зустрічі Трампа із Зеленським у Ватикані на вихідних, яку президент США назвав "прекрасною зустріччю" та похвалив українського лідера за "хорошу роботу", - йдеться в матеріалі.

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Високопоставлені українські посадовці ​раніше повідомили Financial Times, що запит США на використання доходів від угоди з корисними копалинами для відшкодування минулої військової допомоги міг підірвати суверенітет їхньої країни, потенційно зірвати прагнення України приєднатися до ЄС і не був би схвалений парламентом країни.

Багато українських депутатів, зокрема зі "Слуги народу", висловлювали занепокоєння щодо таких умов і казали, що не голосуватимуть за невигідну угоду.

Рамкова угода, заявили високопосадовців України, зараз допрацьовується та стосуватиметься всіх корисних копалин, включаючи нафту та газ, а також основних енергетичних об'єктів на всій території України.

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Угода про корисні копалини зі США

Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

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