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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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США и Украина могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе, - FT

Когда США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых

Соединенные Штаты и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых уже на этой неделе.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет о "значительном шаге вперед" после того, как церемония подписания предварительной версии соглашения была отменена в феврале после ссоры в Белом доме.

"Прорыв произошел после встречи Трампа с Зеленским в Ватикане на выходных, которую президент США назвал "прекрасной встречей" и похвалил украинского лидера за "хорошую работу", - говорится в материале.

Читайте: Трамп полон решимости, - Волц заявил, что соглашение о полезных ископаемых вскоре будет заключено

Высокопоставленные украинские чиновники ранее сообщили Financial Times, что запрос США на использование доходов от сделки с полезными ископаемыми для возмещения прошлой военной помощи мог подорвать суверенитет их страны, потенциально сорвать стремление Украины присоединиться к ЕС и не был бы одобрен парламентом страны.

Многие украинские депутаты, в частности из "Слуги народа", выражали беспокойство по поводу таких условий и говорили, что не будут голосовать за невыгодное соглашение.

Рамочное соглашение, заявили высокопоставленные чиновники Украины, сейчас дорабатывается и будет касаться всех полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также основных энергетических объектов на всей территории Украины.

Также читайте: Марченко о соглашении о полезных ископаемых: Был достигнут прогресс

Соглашение о полезных ископаемых с США

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США договорились, что уже оказанная помощь не будет засчитываться в соглашении о полезных ископаемых, - Шмыгаль

Автор: 

США (26719) ископаемые (136) редкоземельные металлы (153)


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Топ комментарии
+8
Давайте обмежимость вже підписаним Меморандумом. Він має таку саму потужну силу як і Будапештський.
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28.04.2025 15:05
+6
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28.04.2025 15:03
+4
2028 рік, трамп дає останні інтерв'ю журналістам:

- ми близькі як ніколи до підписання угоди про копалини, це станеться вже цього тижня

- через 2 тижні ми вже точно дізнаємось, чи росіяни хочуть миру, чи вони водять мене за ніс
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28.04.2025 15:08
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Правила форума Совет форумчан
... а можуть і не підписати
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28.04.2025 15:03 Ответить
На яких підставах? Що лохмате городнє опудало дало Україні взамін?
Гарантії безпеки?. Повернення територій, захоплених Пуйлом. Компенсацію збитків з заморожених грошей пуйла?
Та невже нічого подібного?
.Тоді про яку угоду може йти мова? Жодної угоди з шулерами зі зграї Пуйла!.
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28.04.2025 16:13 Ответить
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28.04.2025 15:03 Ответить
США це країна яка і стала великою на грабунку - тому нічого нового, особливо при трампі
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28.04.2025 15:04 Ответить
Підпис під тиском не має ніякої юридичної сили...
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28.04.2025 15:04 Ответить
Відміни Будапешт, делов-то
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28.04.2025 15:13 Ответить
А шо, проблема відмінить?
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28.04.2025 15:26 Ответить
можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня
за 24 години
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28.04.2025 15:04 Ответить
Давайте обмежимость вже підписаним Меморандумом. Він має таку саму потужну силу як і Будапештський.
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28.04.2025 15:05 Ответить
Наши олигархи,никак не поделятся награбленным с Трампом.
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28.04.2025 15:05 Ответить
Скоро річниця виповниться термінового підписання тіх домовленностей.
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28.04.2025 15:05 Ответить
Які навіть угоди з агентом фсб, прийде час, прийде новий президент з ним можно будет решать це питання
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28.04.2025 15:06 Ответить
Американцы должны управлять всем,включая принятие законов и преследование казнокрадов.
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28.04.2025 15:06 Ответить
Значний "прорив" - підписати угоду про копалини
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28.04.2025 15:06 Ответить
Вже півтора місяця можуть не можуть. ****** на комір трампон не хоче бо рот зайнятий пуйловським огризком.
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28.04.2025 15:06 Ответить
Дуже сподіваюсь, що українці цього не допустять!
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28.04.2025 15:07 Ответить
Минулого понеділка він казав "після дощика в четвер". Так в четвер не те що дощ, навіть сніг валив!
І не підписали...
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28.04.2025 15:07 Ответить
2028 рік, трамп дає останні інтерв'ю журналістам:

- ми близькі як ніколи до підписання угоди про копалини, це станеться вже цього тижня

- через 2 тижні ми вже точно дізнаємось, чи росіяни хочуть миру, чи вони водять мене за ніс
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28.04.2025 15:08 Ответить
З такими темпами - до 2028 Тромба може вже і не бути в кріслі президента ...))
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28.04.2025 15:14 Ответить
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28.04.2025 15:35 Ответить
А там або ішак, або падишах...
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28.04.2025 15:12 Ответить
Якщо в тій угоді не буде записано гарантій безпеки і пакету військової допомоги Україні ,тоді це просто мародерство.
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28.04.2025 15:18 Ответить
Сенатор від республіканців Джон Кеннеді заявив, що російський президент Володимир Путін дурить президента США Дональда Трампа, і йому слід дати зрозуміти, що Сполучена Штати "готові перетворити його й РФ на корм для риб".
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28.04.2025 15:19 Ответить
За%%%ли. FT.

(це якщо коротко)
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28.04.2025 15:20 Ответить
"значний крок вперед".

Две шаги налево две шаги направо, шаг вперед и два назад.🤣
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28.04.2025 15:27 Ответить
який раз уже цього тижня?
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28.04.2025 15:50 Ответить
Чому "зелені зрадники" продають корисні копалини українського народу за безцінь США.НЕ ВИМАГАЮЧИ.ЩОБ УМОВОЮ МИРУ В УКРАЇНІ.БУЛА ВИПЛАТА РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ ВАРТОСТІ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ.ПЛЮС ВАРТІСТЬ ЗАТРАТ УКРАЇНСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА ОКУПОВАНИЙ КРИМ...???ЦЕ ДЕСЯТКИ .ЯК НЕ СОТНІ ЛЯРІВ ДОЛАРІВ ГРОШЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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28.04.2025 15:51 Ответить
*** вам дядя сем через усю рижу мордяку , а не копалин
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28.04.2025 15:53 Ответить
 
 