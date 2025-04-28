США и Украина могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе, - FT

Соединенные Штаты и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых уже на этой неделе.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет о "значительном шаге вперед" после того, как церемония подписания предварительной версии соглашения была отменена в феврале после ссоры в Белом доме.

"Прорыв произошел после встречи Трампа с Зеленским в Ватикане на выходных, которую президент США назвал "прекрасной встречей" и похвалил украинского лидера за "хорошую работу", - говорится в материале.

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Высокопоставленные украинские чиновники ранее сообщили Financial Times, что запрос США на использование доходов от сделки с полезными ископаемыми для возмещения прошлой военной помощи мог подорвать суверенитет их страны, потенциально сорвать стремление Украины присоединиться к ЕС и не был бы одобрен парламентом страны.

Многие украинские депутаты, в частности из "Слуги народа", выражали беспокойство по поводу таких условий и говорили, что не будут голосовать за невыгодное соглашение.

Рамочное соглашение, заявили высокопоставленные чиновники Украины, сейчас дорабатывается и будет касаться всех полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также основных энергетических объектов на всей территории Украины.

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Соглашение о полезных ископаемых с США

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

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