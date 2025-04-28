Соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным, - Зеленский

Соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным. Оно может стать выгодным и для Украины, и для США.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в понедельник, 28 апреля, он заслушал доклад чиновников - представителей Украины в переговорах с Соединенными Штатами Америки по соглашению об экономическом партнерстве.

"Документ стал значительно сильнее - равноправным - и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки. Я хочу поблагодарить прежде всего наши команды", - рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что сегодня провел совещание с дипломатами.

"Мы готовим встречи, мы готовим переговоры с нашими партнерами, будет участие Украины в необходимых нашему государству саммитах. Приоритет очевиден - ПВО, безопасность для наших людей, поддержка для Украины и поддержка для дипломатии - для того, чтобы Россия потеряла возможность затягивать войну", - заявил глава государства.

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Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США договорились, что в соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, которую Вашингтон предоставил до подписания документа.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

В воскресенье, 27 апреля, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых в скором времени будет заключено.

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