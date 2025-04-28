РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6357 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
642 7

Соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным, - Зеленский

Зеленский говорит, что соглашение о полезных ископаемых теперь более равноправное

Соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным. Оно может стать выгодным и для Украины, и для США.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в понедельник, 28 апреля, он заслушал доклад чиновников - представителей Украины в переговорах с Соединенными Штатами Америки по соглашению об экономическом партнерстве.

"Документ стал значительно сильнее - равноправным - и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки. Я хочу поблагодарить прежде всего наши команды", - рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что сегодня провел совещание с дипломатами.

"Мы готовим встречи, мы готовим переговоры с нашими партнерами, будет участие Украины в необходимых нашему государству саммитах. Приоритет очевиден - ПВО, безопасность для наших людей, поддержка для Украины и поддержка для дипломатии - для того, чтобы Россия потеряла возможность затягивать войну", - заявил глава государства.

Читайте также: Трамп полон решимости, - Волц заявил, что соглашение о полезных ископаемых вскоре будет заключено

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США договорились, что в соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, которую Вашингтон предоставил до подписания документа.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

В воскресенье, 27 апреля, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых в скором времени будет заключено.

Читайте также: США и Украина могут подписать соглашение об ископаемых уже на этой неделе, - FT

Автор: 

соглашение (1319) США (26727) ископаемые (136)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
але чомусь мені здається шо для однієї сторони рівноправіше. і ця сторона - не Україна.
показать весь комментарий
28.04.2025 22:56 Ответить
Підозрюю що під Україною зе має на увазі оп
показать весь комментарий
28.04.2025 23:00 Ответить
Єрмак для себе з зе щось таки виторгував
показать весь комментарий
28.04.2025 22:59 Ответить
Так. Трампу вже пофіг будуть в Україні вибори чи ні.
Загрози для сраки ЗЄ більше нема. Можна грабувати та гвалтувати Україну далі.
показать весь комментарий
28.04.2025 23:04 Ответить
Навіть цікаво як довго він проживе коли знімуть охорону...
показать весь комментарий
28.04.2025 23:19 Ответить
Це тому, що Трамп більше не наполягає на демократії в Україні?
показать весь комментарий
28.04.2025 23:02 Ответить
Ну да, від нас- все(копалини і все, що зеленський понапідписує), від Трампа- твіт з похвалою потужності зеленського.
показать весь комментарий
29.04.2025 00:19 Ответить
 
 