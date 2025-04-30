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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна та США можуть підписати угоду про мінерали вже сьогодні, – Forbes

США та Україна завершили другий раунд переговорів

У середу, 30 квітня, Україна та Сполучені Штати Америки можуть підписати угоду про економічну співпрацю та видобуток копалин.

Про це пише Forbes із посиланням на співрозмовника в уряді.

Також про можливість підписання угоди і її затвердження урядом вже 30 квітня повідомили джерела й інших ЗМІ.

За їхніми даними, міністерка економіки Юлія Свириденко перебуває у Вашингтоні, і наразі узгоджуються останні технічні деталі щодо документа. Зазначається, що Україна нібито "готова підписати документ уже сьогодні".

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за затримку у підписанні угоди про рідкісноземельні метали і закликав завершити її якнайшвидше.

Раніше Україна та США підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд, а також намір сторін фіналізувати та укласти угоду про рідкісноземельні метали.

Як наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, у майбутній угоді про надра між Україною та США не зараховуватиметься вже надана американська допомога.

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Усім відомо, що найякісніші авто - японські, корейські, німецькі, шведські. Так що не зупиняйся, рудий.
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30.04.2025 14:47 Відповісти
Україна має шанс отримати собачій пеніс (брат того пеніса за Будапешт) вже сьогодні!
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30.04.2025 14:49 Відповісти
ПІДПИСАННЯМ ЦІЄЇ УГОДИ .ПІСЛЯ ЗАЯВИ США-(((Оборонна допомога Україні в майбутньому має надаватися під керівництвом Європи, - Волц Джерело: https://censor.net/ua/n3549639 "ЗЕПОЦРІОТ " МОЖЕ ЗРАЗУ ЗРОБИТИ СОБІ "ХАРАКІРІ"
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30.04.2025 14:50 Відповісти

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