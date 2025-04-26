Трамп закликає, щоб Україна негайно підписала угоду про надра

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія та Україна "дуже близькі" до мирної угоди і тепер мають зустрітися на найвищому рівні. Водночас він розкритикував Україну за затримку у підписанні угоди про рідкісноземельні метали і закликав завершити її якнайшвидше

Про це 25 квітня він написав у соцмережі Truth Social, передає Forbes.

"Україна під керівництвом Володимира Зеленського досі не підписала остаточних документів щодо вкрай важливої угоди зі Сполученими Штатами про рідкісні метали. Підписання затримується щонайменше на три тижні. Сподіваюся, воно буде завершено негайно", – зазначив Трамп.

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Він також наголосив, сьогодні "добрий день переговорів та зустрічей з Росією та Україною".

"Вони дуже близькі до укладання угоди, і тепер обидві сторони мають зустрітися на найвищому рівні, щоб довести справу до кінця", – написав президент США. За його словами, "більшість ключових пунктів уже узгоджена".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Римі, де триває офіційна церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Деталі зустрічі наразі невідомі.