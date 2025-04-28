Україна та США домовились не зараховувати попередню допомогу в угоді про надра, – Шмигаль

У майбутній угоді про надра між Україною та США не зараховуватиметься вже надана американська допомога.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні.

За словами голови українського уряду, над документом працюють юридичні команди. Він також визнав "хороший прогрес".

"Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", – наголосив Шмигаль.

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Водночас, прем'єр додав, що Україна і надалі отримуватиме підтримку від партнерів. Фінансування на 2025 рік повністю забезпечене, включаючи покриття дефіциту в $39 млрд із допомоги міжнародних партнерів.

"Вже є часткові домовленості на 2026-2027 роки, основні джерела: програма МВФ, Ukraine Facility та доходи від заморожених російських активів (ЕRА). Продовжуємо активну роботу над залученням нових ресурсів", – повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за затримку у підписанні угоди про рідкісноземельні метали і закликав завершити її якнайшвидше