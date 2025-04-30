Нова військова допомога Україні може бути частиною внеску США у фонд щодо копалин, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нова військова допомога Україні від США може бути частиною внеску Вашингтона в інвестиційний фонд, створення якого передбачено в угоді про надра.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50/50 з розподілом і часток управління, і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати допомогу нову, підкреслю, нову військову допомогу для України, як внесок до цього фонду", - пояснив Шмигаль.

На запитання, чи будуть потрібні нові пакети військової допомоги від США в рамках внеску до фонду, щоб він почав функціонувати, Шмигаль відповів ствердно.

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"Абсолютно вірно ви зрозуміли. Тут мається на увазі, що внесками в цей фонд можуть бути і мають бути грошові кошти, як зі сторони американських партнерів, так зі сторони України, але також нова допомога, яка буде надаватись, виділятись і надаватись Україні уже після підписання цієї угоди, може сторонами зараховуватись як внесок до цього фонду", - зазначив міністр.

Ще одним важливим аспектом цієї угоди є визнання Сполученими Штатами внеску України у глобальну безпеку, наголосивши, що ця угода визнає роль України у глобальній безпеці, зокрема Будапештського меморандуму.

Україна зберігає повний контроль над своїми природними ресурсами, надрами та інфраструктурою – це не є частиною або умовою партнерського фонду.

"Україна лише здійснює внесок з ліцензій з нової ренти на корисні копалини, це буде наш внесок, 50% ми будемо віддавати в цей фонд грошима", - додав Шмигаль.

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Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

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