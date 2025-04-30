Угода США та України щодо корисних копалин знову опинилася під загрозою зриву, - FT

У середу США та Україна зіткнулися з перешкодою в останній момент, коли сторони були на межі підписання угоди щодо рідкісноземельних ресурсів. Вашингтон зажадав, щоб Київ одночасно підписав рамкову угоду та детальний документ про створення інвестиційного фонду.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Київ і Вашингтон домовлялись створити інвестиційний фонд для розвитку видобувної галузі та енергетики України.

У той час як українська делегація летить до Вашингтона, США наполягають, щоб Україна підписала не лише рамкову угоду, але й детальну угоду про фонд.

Однак віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його підписувати. Через це й немає остаточної згоди між країнами.

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Це сталося після того, як Київ домігся від адміністрації Трампа значної поступки, згідно з якою лише майбутня військова допомога буде вважатися внеском США в угоду.

Команда міністра фінансів США Скотта Бессента повідомила Свириденко, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

Одне з джерел, обізнане з позицією США, заявило в середу, що переговори не завершилися, оскільки Україна спробувала переглянути умови, узгоджені на вихідних.

За словами цього джерела, високопоставлені американські чиновники побоюються, що це знизить прозорість і підзвітність, але угода все ще може бути підписана вже в середу, якщо Україна повернеться до початкових умов.

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"Президент Трамп заявив, що час для цього настав, і ми рухаємося до цієї мети з усією необхідною швидкістю. Сполучені Штати віддані швидкому укладенню цієї важливої угоди та забезпеченню тривалого миру в Україні", - заявив представник Міністерства фінансів США.

Один з українських чиновників, який брав участь у переговорах, висловив розчарування діями США, заявивши, що вони побоюються, що "їм нічого не сподобається".

"Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні", - заявив чиновник, додавши, що шанси на це не перевищують "50 на 50".

"Ми вважаємо, що команди провели хорошу роботу й угода є набагато кращою для обох країн", – заявив один з українських чиновників, обізнаний з цим питанням.

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Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

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