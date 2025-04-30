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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода США та України щодо корисних копалин знову опинилася під загрозою зриву, - FT

Юлія Свириденко підписує меморандум щодо угоди про корисні копалини зі США

У середу США та Україна зіткнулися з перешкодою в останній момент, коли сторони були на межі підписання угоди щодо рідкісноземельних ресурсів. Вашингтон зажадав, щоб Київ одночасно підписав рамкову угоду та детальний документ про створення інвестиційного фонду.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Київ і Вашингтон домовлялись створити інвестиційний фонд для розвитку видобувної галузі та енергетики України.

У той час як українська делегація летить до Вашингтона, США наполягають, щоб Україна підписала не лише рамкову угоду, але й детальну угоду про фонд.

Однак віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його підписувати. Через це й немає остаточної згоди між країнами. 

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Це сталося після того, як Київ домігся від адміністрації Трампа значної поступки, згідно з якою лише майбутня військова допомога буде вважатися внеском США в угоду.

Команда міністра фінансів США Скотта Бессента повідомила Свириденко, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

Одне з джерел, обізнане з позицією США, заявило в середу, що переговори не завершилися, оскільки Україна спробувала переглянути умови, узгоджені на вихідних.

За словами цього джерела, високопоставлені американські чиновники побоюються, що це знизить прозорість і підзвітність, але угода все ще може бути підписана вже в середу, якщо Україна повернеться до початкових умов.

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"Президент Трамп заявив, що час для цього настав, і ми рухаємося до цієї мети з усією необхідною швидкістю. Сполучені Штати віддані швидкому укладенню цієї важливої угоди та забезпеченню тривалого миру в Україні", - заявив представник Міністерства фінансів США.

Один з українських чиновників, який брав участь у переговорах, висловив розчарування діями США, заявивши, що вони побоюються, що "їм нічого не сподобається".

"Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні", - заявив чиновник, додавши, що шанси на це не перевищують "50 на 50".

"Ми вважаємо, що команди провели хорошу роботу й угода є набагато кращою для обох країн", – заявив один з українських чиновників, обізнаний з цим питанням.

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Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

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Автор: 

угода (654) США (22950) копалини (194) рідкісноземельні метали (158)


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Топ коментарі
+10
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30.04.2025 18:29
+8
У порядних людей за таке по морді бʼють і більше справ не ведуть. Америка в особі трампа показала, що ніяких справ з ними вести не можна. Це просто смертельно небезпечно для держави. Трамп в минулому кидав своїх клієнтів і на тому заробляв гроші. А зараз він ще й під керуванням кремля працює. ВПлаертайте , хлопці літака і більше до *америки ні ногою. Там -араз при владі психопат, йому ніц не варто взяти і просто вас заарештувати бо не слухаєтесь. Ми всі в дурному сні!!!
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30.04.2025 18:38
+7
І хто створив проблему як не "найвеличніший"?,який переживає понад усе за свою дупу а не національні інтереси України ,його ніхто за язика не тягнув.
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30.04.2025 18:34
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30.04.2025 18:19 Відповісти
Це називається посадити Трампа на кукан.
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30.04.2025 18:20 Відповісти
Його давно вже ху...ло на кукан посадило
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30.04.2025 18:22 Відповісти
Багатостраждальна угода. Нагадує потужні папірці потужного рік назад і що пшик.
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30.04.2025 18:20 Відповісти
Ну а що трампонутий може зробити якщо, його шеф ху...ло, постійно змінює свої умови
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30.04.2025 18:21 Відповісти
А шмигаль був так бадьоренько вишмигнув повний оптимізму. А тепер знову зашмигнув?
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30.04.2025 18:21 Відповісти
Трамп в прострації -- рве і мече
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30.04.2025 18:23 Відповісти
Тут вже потрібен коментар фахового юриста (не з трускавецьких курсів), адже підписати елемент угоди без ратифікації, це ж просто бінго! Прекрасний варіант викинути її шляхом Будапештського меморандуму, як тільки щось піде не так (а воно піде).
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30.04.2025 18:24 Відповісти
Пролетарська відповідь Чемберлену...
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30.04.2025 18:29 Відповісти
Угоди спочатку підписують, а потім ратифікують. Привіт Трускавцю.
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30.04.2025 19:17 Відповісти
😊😊😊Трамполітика і доніноміка у всій красі!
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30.04.2025 18:24 Відповісти
Розвертайте літака додому. Такі питання у повітрі не вирішуються. Перед підписанням трамп має надати довідку про психічне здоров"я.
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30.04.2025 18:26 Відповісти
я одного не розумію: чого українська делегація не могла це узгодити завчасно, по телефону.

навіщо ганьбитись на весь всім? Навіщо було всім *********, що вже все порішали і сьогодні будуть підписи, навіть літак вже вилетів.

Щоб потім FT написали, що українську делегацію розвернули, як школярів?

p.s. Зате поржали у 2019, зараз кухарки і фотографи надипломатять...
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30.04.2025 18:26 Відповісти
Поржали інші, коли України підписала Будапештський меморандум...
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30.04.2025 18:30 Відповісти
Та засуньте той меморандум собі в ухо,носитесь з ним бовдури,заїбали,хоч би один той меморандум прочитав.
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30.04.2025 18:36 Відповісти
Власне, ніхто не читав, особливо англійську версію, але умного строять з себе 😂
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30.04.2025 18:48 Відповісти
Ти походу, не розумієш політики Трампа: взяти на понт, а потім розвести як лоха. Тому , шо би там наш наполєончік і брігада дєрібану не вигадали, то всерівно Трамп їх виставить ідіотами
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30.04.2025 18:50 Відповісти
Мистецтво їпти мізки навіть тим, в кого їх немає. Трампон наївно гадав, що він в цьому неперевершений.
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30.04.2025 18:27 Відповісти
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30.04.2025 18:29 Відповісти
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30.04.2025 18:33 Відповісти
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30.04.2025 18:35 Відповісти
набіса ти свою рожу всім демонструєш?
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30.04.2025 18:44 Відповісти
дурнику не пались .собі словник. Черговий фсб дегенерат. путін *****?
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30.04.2025 19:07 Відповісти
На х*й Трампа та на х*й ту угоду
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30.04.2025 18:31 Відповісти
Это же хорошо , пусть побольше и почаще выдвигают в последний момент . Есть законный повод отложить , обсудить , проработать .
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30.04.2025 18:33 Відповісти
І хто створив проблему як не "найвеличніший"?,який переживає понад усе за свою дупу а не національні інтереси України ,його ніхто за язика не тягнув.
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30.04.2025 18:34 Відповісти
проблему створив трумп. а Зеленський мав бажання зблизитись з трумпом, запропонувавши копалини. Нормальна ситуація бо завжди з можливими кандидатами буль куди хотять налагодити контакти. Але! Навіть ті хто поруч з трумпом не знають що це Опудало буде робити протягом дня.
Тут інше питання. Копалини в Україні мізерні та не цікавлять тих хто займається цим роками. Якби родовища мали гарну перспективу то в Україні давно б працювали світові гіганти.
В нашому випадку майже не зрозуміло навіщо американцям, якісь копалини України.
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30.04.2025 18:53 Відповісти
То фсб троль ще й геолог? Мабуть шлюхтар - дамбасянин
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30.04.2025 19:10 Відповісти
У порядних людей за таке по морді бʼють і більше справ не ведуть. Америка в особі трампа показала, що ніяких справ з ними вести не можна. Це просто смертельно небезпечно для держави. Трамп в минулому кидав своїх клієнтів і на тому заробляв гроші. А зараз він ще й під керуванням кремля працює. ВПлаертайте , хлопці літака і більше до *америки ні ногою. Там -араз при владі психопат, йому ніц не варто взяти і просто вас заарештувати бо не слухаєтесь. Ми всі в дурному сні!!!
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30.04.2025 18:38 Відповісти
Що страшніше - відсутність допомоги від Трампа чи держна зрада - здача надр і ресурсів під час військового часу?
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30.04.2025 18:44 Відповісти
Страшніше віддати надра в обмін на відсутність допомоги. І судячи по заявах Трампа, саме такий варіант і буде.
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30.04.2025 18:46 Відповісти
Там ніби виторгували, що американцським вкладом у фонд будуть нові поставки допомоги Україні, а не старі.
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30.04.2025 18:49 Відповісти
Наголос на "нібито". Поки що все вказує на повну відмову США від нової військової допомоги Україні. Навіть за "живі" гроші.
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30.04.2025 18:55 Відповісти
Да шліть того Трампа нах*р, всерівно допомоги не ждіть від них. То назіба віддавати все?
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30.04.2025 18:46 Відповісти
"міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його підписувати. "

Хіба не навпаки? Спочатку договори підписують, а потім їх ратифікують Парламенти. Чи ця Юля Свіріденко вважає американців повними ідіотами?
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30.04.2025 18:48 Відповісти
Ні. У неї просто завдання "вмикати пилипка" і тягнути з "підписанням" з усіх можливих сил.
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30.04.2025 18:51 Відповісти
Угода про корисні копалини підлягає ратифікації ВР і тільки з дати ратифікації набуває чинності, після чого можна укладати детальний документ про створення інвестиційного фонду.
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30.04.2025 19:18 Відповісти
За підписання другої угоди прямо зараз, наша сторона може підписати собі карну справу і термін. Мда
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30.04.2025 18:51 Відповісти
Нема зброї- немає копалин. Крапка.
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30.04.2025 19:09 Відповісти
Це фальшива туфта. Невже хтось насправді думає, що американці прийдуть копати в Україні. Трампу треба щось втюхати народу.
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30.04.2025 19:10 Відповісти
Але що тут не так? Україна парламентсько-президентська Держава і без ратифікації парламентом, ніяка угода не буде дійсна. Якщо Свіриденко або будь хто підпише угоду це нічого не змінить. Здається в Штатах з угодою працюють фахівці, яким по- барабану чи буде угода дійсною.
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30.04.2025 19:11 Відповісти
та й добре
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30.04.2025 19:13 Відповісти
Передать завтра китайцам под 50% разработку ископаемых и участие в экономике Украины.
Война закончится прежде, чем на договоре высохнет подпись Председателя Си !!!!
Подручные Трампло будут пинать его ногами в Оральном кабинете.
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30.04.2025 19:36 Відповісти
 
 