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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода із США про корисні копалини не суперечить зобов’язанням України для вступу у ЄС, - Шмигаль

Шмигаль про угоду щодо корисних копалин

Проєкт угоди зі США про корисні копалини не зашкодить вступу України до ЄС і не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням.

Про це в ефірі телемарафону у середу, 30 квітня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль зауважив, що передбачений угодою формат співпраці не суперечить євроінтеграційним планам і зобов’язанням України.

"Ця угода ніяк не перетинається, ніяк не може зашкодити і не суперечить вступу України до Європейського Союзу і нашим євроінтеграційним зобов'язанням. Це також важливий момент, який я хотів би підкреслити в нашій розмові, оскільки тут важливо, власне, дотримати ось наших євроінтеграційних зобов'язань по Угоді про асоціацію і по нашому статусу кандидата",- сказав очільник Кабміну.

Нагадаємо, що 30 квітня Шмигаль висловив сподівання, що угода про надра між урядами України та США буде підписана впродовж найближчої доби. Наразі в проєкті угоди узгоджують останні деталі.

Читайте також: Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини найближчої доби, - Шмигаль

Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

Читайте також: Нова військова допомога Україні може бути частиною внеску США у фонд щодо копалин, - Шмигаль

Автор: 

угода (654) копалини (194) Шмигаль Денис (4589)


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Топ коментарі
+7
Круто.То чому цю довбану угоду приховують від нас?
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30.04.2025 17:26
+5
П*здить
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30.04.2025 17:14
+3
А Конституції України?
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30.04.2025 17:27
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П*здить
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30.04.2025 17:14 Відповісти
Круто.То чому цю довбану угоду приховують від нас?
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30.04.2025 17:26 Відповісти
А Конституції України?
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30.04.2025 17:27 Відповісти
КакаяРазніца?
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30.04.2025 17:28 Відповісти
На двох стільцях бажає всидіти. А треба одне, електричне.
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30.04.2025 17:28 Відповісти
Як і Будапештський меморандум. Нічому він не завжає і нахрін нікому не потрібен. Копалини ти віддаш, собачий хрін отримаєш. США що, займаються благотворітєльністю?
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30.04.2025 17:29 Відповісти
І справді, ця угода ніяк не вплине на вступ до ЄС, бо з системою судоустрою, яка обслуговує примхи найвеличнішого недолугого ніхто Україну не прийме до цього союзу!
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30.04.2025 17:30 Відповісти
Підписувати чи не підписувати такі угоди - це НЕ компетенція шмигаля. Він може угоди хоч кров'ю скріплювати, АЛЕ це будуть угоди НЕ України!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.04.2025 17:33 Відповісти
У Шмигаля навіть корупція і браковані ********** не суперечать забовязанням України для вступу в ЄС. Цім моральним уродам вірити себе обманути.
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30.04.2025 17:34 Відповісти
Соглашение с США о полезных ископаемых будет ограбление века !
Триллионный ущерб от надувательского "Будапештского кидка" покажется мелочью!
Пинадоссы-кровососы, приберут к рукам все что смогут, остальное сдадут кацапсинам.
Китай, единственная в мире страна, которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь и выдвинул план мирного урегулирования, полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В результате недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом Евроимпотентов.
Украину ожидает утрата оккупированных территорий и вечная кабальная зависимость от стервятников сша .
Единственной альтернативой неминуемого краха украинского государства, может стать безотлагательный договор с китайцами.
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30.04.2025 17:54 Відповісти
""зезрадники" мають пояснити українському народу наступне-"накуя надра надаються згідно угоди США.котрі блокують вступ України в НАТО по їхніх підкилимних домовленостях з рашистом,.ЩО БУЛО БИ ГАРАНТІЄЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ від дальнішої окупації і війни.І .чому ЄС має гарантувати Україні і українському народові безпеку (ЗА ХРИН СОБАЧИЙ) .та ще й взяти хитрови,,,баних "зелених аферистів" в ЄС...???
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30.04.2025 18:05 Відповісти
То з ЄС і пидписуйте, США вже безнадійні, та ще й які шантажисти, навіщо нам це??
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30.04.2025 19:16 Відповісти
США вже недружня країна, навіщо нам іхня присутність на нашій терторії?
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30.04.2025 19:17 Відповісти
Не треба поспішати з копалинами, якщо вони готові нас кинути у такий складний час?
то набіса нам такі партнери?
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30.04.2025 19:18 Відповісти
 
 