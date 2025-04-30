Угода із США про корисні копалини не суперечить зобов’язанням України для вступу у ЄС, - Шмигаль
Проєкт угоди зі США про корисні копалини не зашкодить вступу України до ЄС і не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням.
Про це в ефірі телемарафону у середу, 30 квітня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль зауважив, що передбачений угодою формат співпраці не суперечить євроінтеграційним планам і зобов’язанням України.
"Ця угода ніяк не перетинається, ніяк не може зашкодити і не суперечить вступу України до Європейського Союзу і нашим євроінтеграційним зобов'язанням. Це також важливий момент, який я хотів би підкреслити в нашій розмові, оскільки тут важливо, власне, дотримати ось наших євроінтеграційних зобов'язань по Угоді про асоціацію і по нашому статусу кандидата",- сказав очільник Кабміну.
Нагадаємо, що 30 квітня Шмигаль висловив сподівання, що угода про надра між урядами України та США буде підписана впродовж найближчої доби. Наразі в проєкті угоди узгоджують останні деталі.
Що передувало?
Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.
25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.
Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).
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Пинадоссы-кровососы, приберут к рукам все что смогут, остальное сдадут кацапсинам.
Китай, единственная в мире страна, которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь и выдвинул план мирного урегулирования, полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В результате недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом Евроимпотентов.
Украину ожидает утрата оккупированных территорий и вечная кабальная зависимость от стервятников сша .
Единственной альтернативой неминуемого краха украинского государства, может стать безотлагательный договор с китайцами.
то набіса нам такі партнери?