Соглашение с США о полезных ископаемых не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС, - Шмыгаль

Проект соглашения с США о полезных ископаемых не повредит вступлению Украины в ЕС и не противоречит евроинтеграционным обязательствам.

Об этом в эфире телемарафона в среду, 30 апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что предусмотренный соглашением формат сотрудничества не противоречит евроинтеграционным планам и обязательствам Украины.

"Это соглашение никак не пересекается, никак не может повредить и не противоречит вступлению Украины в Европейский Союз и нашим евроинтеграционным обязательствам. Это также важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в нашем разговоре, поскольку здесь важно, собственно, соблюсти вот наших евроинтеграционных обязательств по Соглашению об ассоциации и по нашему статусу кандидата",- сказал глава Кабмина.

Напомним, что 30 апреля Шмыгаль выразил надежду, что соглашение о недрах между правительствами Украины и США будет подписано в течение ближайших суток. Сейчас в проекте соглашения согласовывают последние детали.

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Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

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