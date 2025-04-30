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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение с США о полезных ископаемых не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС, - Шмыгаль

Шмыгаль о соглашении по полезным ископаемым

Проект соглашения с США о полезных ископаемых не повредит вступлению Украины в ЕС и не противоречит евроинтеграционным обязательствам.

Об этом в эфире телемарафона в среду, 30 апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что предусмотренный соглашением формат сотрудничества не противоречит евроинтеграционным планам и обязательствам Украины.

"Это соглашение никак не пересекается, никак не может повредить и не противоречит вступлению Украины в Европейский Союз и нашим евроинтеграционным обязательствам. Это также важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в нашем разговоре, поскольку здесь важно, собственно, соблюсти вот наших евроинтеграционных обязательств по Соглашению об ассоциации и по нашему статусу кандидата",- сказал глава Кабмина.

Напомним, что 30 апреля Шмыгаль выразил надежду, что соглашение о недрах между правительствами Украины и США будет подписано в течение ближайших суток. Сейчас в проекте соглашения согласовывают последние детали.

Читайте также: Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки, - Шмыгаль

Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

Читайте также: Новая военная помощь Украине может быть частью взноса США в фонд по ископаемым, - Шмыгаль

Автор: 

соглашение (1322) ископаемые (140) Шмыгаль Денис (2694)


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Топ комментарии
+7
Круто.То чому цю довбану угоду приховують від нас?
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30.04.2025 17:26
+5
П*здить
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30.04.2025 17:14
+3
А Конституції України?
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30.04.2025 17:27
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П*здить
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30.04.2025 17:14 Ответить
Круто.То чому цю довбану угоду приховують від нас?
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30.04.2025 17:26 Ответить
А Конституції України?
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30.04.2025 17:27 Ответить
КакаяРазніца?
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30.04.2025 17:28 Ответить
На двох стільцях бажає всидіти. А треба одне, електричне.
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30.04.2025 17:28 Ответить
Як і Будапештський меморандум. Нічому він не завжає і нахрін нікому не потрібен. Копалини ти віддаш, собачий хрін отримаєш. США що, займаються благотворітєльністю?
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30.04.2025 17:29 Ответить
І справді, ця угода ніяк не вплине на вступ до ЄС, бо з системою судоустрою, яка обслуговує примхи найвеличнішого недолугого ніхто Україну не прийме до цього союзу!
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30.04.2025 17:30 Ответить
Підписувати чи не підписувати такі угоди - це НЕ компетенція шмигаля. Він може угоди хоч кров'ю скріплювати, АЛЕ це будуть угоди НЕ України!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.04.2025 17:33 Ответить
У Шмигаля навіть корупція і браковані ********** не суперечать забовязанням України для вступу в ЄС. Цім моральним уродам вірити себе обманути.
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30.04.2025 17:34 Ответить
Соглашение с США о полезных ископаемых будет ограбление века !
Триллионный ущерб от надувательского "Будапештского кидка" покажется мелочью!
Пинадоссы-кровососы, приберут к рукам все что смогут, остальное сдадут кацапсинам.
Китай, единственная в мире страна, которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь и выдвинул план мирного урегулирования, полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В результате недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом Евроимпотентов.
Украину ожидает утрата оккупированных территорий и вечная кабальная зависимость от стервятников сша .
Единственной альтернативой неминуемого краха украинского государства, может стать безотлагательный договор с китайцами.
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30.04.2025 17:54 Ответить
""зезрадники" мають пояснити українському народу наступне-"накуя надра надаються згідно угоди США.котрі блокують вступ України в НАТО по їхніх підкилимних домовленостях з рашистом,.ЩО БУЛО БИ ГАРАНТІЄЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ від дальнішої окупації і війни.І .чому ЄС має гарантувати Україні і українському народові безпеку (ЗА ХРИН СОБАЧИЙ) .та ще й взяти хитрови,,,баних "зелених аферистів" в ЄС...???
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30.04.2025 18:05 Ответить
То з ЄС і пидписуйте, США вже безнадійні, та ще й які шантажисти, навіщо нам це??
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30.04.2025 19:16 Ответить
США вже недружня країна, навіщо нам іхня присутність на нашій терторії?
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30.04.2025 19:17 Ответить
Не треба поспішати з копалинами, якщо вони готові нас кинути у такий складний час?
то набіса нам такі партнери?
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30.04.2025 19:18 Ответить
 
 