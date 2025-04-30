Трамп о соглашении с Украиной по полезным ископаемым: Присутствие США на местах добычи "удержит многих плохих игроков подальше"

Президента США Дональда Трампа спросили во время заседания правительства, 30 апреля, о соглашении между Украиной и США по полезным ископаемым и о том, может ли оно быть подписано в течение следующих 24 часов.

Его заявление цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что он "не хотел заключать сложную сделку", поскольку "Украина не имеет очень много денег".

"Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать", - сказал он, добавив, что присутствие США на местах добычи "удержит много плохих игроков подальше от страны".

Американский лидер, добавил, что "мы согласовали соглашение, и я предполагаю, что они его выполнят. Мы еще не видели плодов этого соглашения, но, подозреваю, увидим".

Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.

Во время заседания правительства США 30 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".

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