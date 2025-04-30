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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Трамп о соглашении с Украиной по полезным ископаемым: Присутствие США на местах добычи "удержит многих плохих игроков подальше"

Трамп о соглашении по полезным ископаемым

Президента США Дональда Трампа спросили во время заседания правительства, 30 апреля, о соглашении между Украиной и США по полезным ископаемым и о том, может ли оно быть подписано в течение следующих 24 часов.

Его заявление цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что он "не хотел заключать сложную сделку", поскольку "Украина не имеет очень много денег".

"Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать", - сказал он, добавив, что присутствие США на местах добычи "удержит много плохих игроков подальше от страны".

Американский лидер, добавил, что "мы согласовали соглашение, и я предполагаю, что они его выполнят. Мы еще не видели плодов этого соглашения, но, подозреваю, увидим".

Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.

Во время заседания правительства США 30 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".

Читайте также: Украина предложила некоторые правки к соглашению об ископаемых "в последнюю минуту", - Бессент

Автор: 

соглашение (1322) ископаемые (140) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+7
В Афганістані утримали? А у В'єтнамі?
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30.04.2025 23:02
+5
Вспоминается Афганистан. Таллибы на велосипедах и толпы в аэропортах, тех кто сотрудничал с Америкой, которые пытаются убежать...
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30.04.2025 22:58
+4
ну да, ******* нам домогла присутність Каргілл на Донеччині і Шелл на чорноморському шельфі.
Піздабол.
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30.04.2025 23:03
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Вспоминается Афганистан. Таллибы на велосипедах и толпы в аэропортах, тех кто сотрудничал с Америкой, которые пытаются убежать...
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30.04.2025 22:58 Ответить
а хто буде у ролі українських талібів?
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30.04.2025 23:04 Ответить
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30.04.2025 23:56 Ответить
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30.04.2025 23:57 Ответить
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30.04.2025 23:58 Ответить
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01.05.2025 00:00 Ответить
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01.05.2025 00:07 Ответить
"утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Це Трамп про європейців, з якими Україна ще до війни підписала договір?
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30.04.2025 23:00 Ответить
Згадалося:
Війська США на свердловинах Сірії... коли Рашка бомбить Алеппо.
Війська США на рідкоземельних родовищах Афганістану... коли таліби їдуть захоплювати Кабул.
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30.04.2025 23:01 Ответить
В Афганістані утримали? А у В'єтнамі?
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30.04.2025 23:02 Ответить
ну да, ******* нам домогла присутність Каргілл на Донеччині і Шелл на чорноморському шельфі.
Піздабол.
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30.04.2025 23:03 Ответить
Дайте перодохнути від цього бовдура хоча б на Цензорі!!!! І DJ у Трампа лайно доречі...
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30.04.2025 23:03 Ответить
КРИВОЙ РОГ!А КАКЖЕ МАФИЯ ТЕПЕРЬ БЕЗ ДЕНЕГ ОСТАНЕТСЯ?!
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30.04.2025 23:04 Ответить
Після таких висловлювань цього психічно - хворого чоловіка ,
потрібно слати його туди , звідки вже не повертаються !!
Бракує слів !!
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30.04.2025 23:05 Ответить
На тебя забили и на работяг твоих забьют, неугомонный ты наш..
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30.04.2025 23:06 Ответить
А присутність посольств та консульств США в містах утримує від їх бомбардування ракетами та шахедами?
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30.04.2025 23:07 Ответить
Ага. Щось зразу згадались і Афганістан і Ірак і Сирія звідки сша драпали забувши про вкладені гроші. А в Україну сша зовсім гроші не вкладали тому тим більше їм не буде за що переживати
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30.04.2025 23:37 Ответить
Йди до сраки Доні.
У нас свої захисники - ахметов, пінчук, фірташ, тепер і младолігархи - єрмак, шурма, зейло!
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30.04.2025 23:53 Ответить
 
 