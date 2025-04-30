Трамп про угоду з Україною щодо копалин: Присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі"

Президента США Дональда Трампа запитали під час засідання уряду, 30 квітня, про угоду між Україною та США щодо корисних копалин і про те, чи може вона бути підписана впродовж наступних 24 годин.

Його заяву цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що він "не хотів укладати складну угоду", оскільки "Україна не має дуже багато грошей".

"Ми уклали угоду, де наші гроші в безпеці, де ми можемо почати бурити і робити те, що ми маємо робити", - сказав він, додавши, що присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Американський лідер, додав, що "ми погодили угоду, і я припускаю, що вони її виконають. Ми ще не бачили плодів цієї угоди, але, підозрюю, побачимо".

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.

Під час засідання уряду США 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".

Читайте також: Україна запропонувала деякі правки до угоди про копалини "в останню хвилину", - Бессент