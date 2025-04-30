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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Трамп про угоду з Україною щодо копалин: Присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі"

Трамп про угоду щодо копалин

Президента США Дональда Трампа запитали під час засідання уряду, 30 квітня, про угоду між Україною та США щодо корисних копалин і про те, чи може вона бути підписана впродовж наступних 24 годин.

Його заяву цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що він "не хотів укладати складну угоду", оскільки "Україна не має дуже багато грошей".

"Ми уклали угоду, де наші гроші в безпеці, де ми можемо почати бурити і робити те, що ми маємо робити", - сказав він, додавши, що присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Американський лідер, додав, що "ми погодили угоду, і я припускаю, що вони її виконають. Ми ще не бачили плодів цієї угоди, але, підозрюю, побачимо".

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.

Під час засідання уряду США 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".

Читайте також: Україна запропонувала деякі правки до угоди про копалини "в останню хвилину", - Бессент

Автор: 

угода (654) копалини (194) Трамп Дональд (5757)


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Топ коментарі
+8
В Афганістані утримали? А у В'єтнамі?
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30.04.2025 23:02
+5
Вспоминается Афганистан. Таллибы на велосипедах и толпы в аэропортах, тех кто сотрудничал с Америкой, которые пытаются убежать...
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30.04.2025 22:58
+4
ну да, ******* нам домогла присутність Каргілл на Донеччині і Шелл на чорноморському шельфі.
Піздабол.
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30.04.2025 23:03
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Вспоминается Афганистан. Таллибы на велосипедах и толпы в аэропортах, тех кто сотрудничал с Америкой, которые пытаются убежать...
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30.04.2025 22:58 Відповісти
а хто буде у ролі українських талібів?
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30.04.2025 23:04 Відповісти
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30.04.2025 23:56 Відповісти
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30.04.2025 23:57 Відповісти
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30.04.2025 23:58 Відповісти
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01.05.2025 00:00 Відповісти
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01.05.2025 00:07 Відповісти
"утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Це Трамп про європейців, з якими Україна ще до війни підписала договір?
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30.04.2025 23:00 Відповісти
Згадалося:
Війська США на свердловинах Сірії... коли Рашка бомбить Алеппо.
Війська США на рідкоземельних родовищах Афганістану... коли таліби їдуть захоплювати Кабул.
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30.04.2025 23:01 Відповісти
В Афганістані утримали? А у В'єтнамі?
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30.04.2025 23:02 Відповісти
ну да, ******* нам домогла присутність Каргілл на Донеччині і Шелл на чорноморському шельфі.
Піздабол.
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30.04.2025 23:03 Відповісти
Дайте перодохнути від цього бовдура хоча б на Цензорі!!!! І DJ у Трампа лайно доречі...
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30.04.2025 23:03 Відповісти
КРИВОЙ РОГ!А КАКЖЕ МАФИЯ ТЕПЕРЬ БЕЗ ДЕНЕГ ОСТАНЕТСЯ?!
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30.04.2025 23:04 Відповісти
Після таких висловлювань цього психічно - хворого чоловіка ,
потрібно слати його туди , звідки вже не повертаються !!
Бракує слів !!
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30.04.2025 23:05 Відповісти
На тебя забили и на работяг твоих забьют, неугомонный ты наш..
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30.04.2025 23:06 Відповісти
А присутність посольств та консульств США в містах утримує від їх бомбардування ракетами та шахедами?
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30.04.2025 23:07 Відповісти
Ага. Щось зразу згадались і Афганістан і Ірак і Сирія звідки сша драпали забувши про вкладені гроші. А в Україну сша зовсім гроші не вкладали тому тим більше їм не буде за що переживати
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30.04.2025 23:37 Відповісти
Йди до сраки Доні.
У нас свої захисники - ахметов, пінчук, фірташ, тепер і младолігархи - єрмак, шурма, зейло!
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30.04.2025 23:53 Відповісти
 
 