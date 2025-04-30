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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна запропонувала деякі правки до угоди про копалини "в останню хвилину", - Бессент

Угода про копалини: Бессент заявив що Україна внесла правки

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це", - зазначив міністр.

Бессент додав, що Вашингтон готовий до підписання в цю середу, якщо до цього готовий Київ.

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Він не уточнив, про які саме зміни з боку України йдеться, лише сказавши, що йдеться про "ту саму угоду, про яку ми домовилися на вихідних".

"З нашого боку змін немає", - резюмував Бессент.

Також Трамп заявив, що ця угода – це "безпека" для США щодо надання фінансування та військової підтримки Україні у війні, яку розпочала Росія проти України.

"Це також добре для них, тому що буде присутність американців. І американська присутність, я думаю, не допустить багатьох поганих гравців до країни або, звичайно ж, до району, де ми ведемо копання. Тож ми уклали угоду, і я припускаю, що вони її виконають", - додав американський президент.

Також читайте: Угода про корисні копалини: США хочуть підписати її якнайшвидше, - Бессент

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.

Автор: 

США (22950) копалини (194) Трамп Дональд (5757) рідкісноземельні метали (161) Бессент Скот (37)


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Топ коментарі
+6
Правка №1 ТРМ-ПНХ
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30.04.2025 20:58
+3
Схоже на брехню від Бессента..
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30.04.2025 20:57
+1
чому ху.ло не йде на поступки, а коли Україна щось робить то вона така плоха ?

рівень цінізму у команди тампона не знімюється
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30.04.2025 21:01
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Схоже на брехню від Бессента..
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30.04.2025 20:57 Відповісти
Непогані економісти рижі. ВВП впав за трмпа, дефіціт торгового балансу рекордно виріс. Треба відігратися на Неньці.
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30.04.2025 21:08 Відповісти
Правка №1 ТРМ-ПНХ
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30.04.2025 20:58 Відповісти
Поправка No2 - за кораблем
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30.04.2025 21:07 Відповісти
ТРП - ПНХ має краще звучання проте зміст не міняє
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30.04.2025 21:09 Відповісти
чому ху.ло не йде на поступки, а коли Україна щось робить то вона така плоха ?

рівень цінізму у команди тампона не знімюється
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30.04.2025 21:01 Відповісти
Чому не змінюється? Він росте в геометричній прогресії!
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30.04.2025 21:13 Відповісти
*** вам, а не українські ресурси!
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30.04.2025 21:03 Відповісти
Верить вам, засранцы, это не уважать себя!
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30.04.2025 21:03 Відповісти
Наш оп шахматами в чапаєва грають
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30.04.2025 21:07 Відповісти
Якщо завтра (умовно) трумп накаже висадити 20-тисячне військо десь у Ґренландії, що тоді казатиме Зеленський?

З ким він вступив (чи збирається вступити) у глобальне "економічне партнерство"?
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30.04.2025 21:07 Відповісти
""останніх вилин" буде ще разів п'ять. А може шіість. Якщо путіну можно водити за носа старого йолопа, то чому нам ні?
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30.04.2025 21:09 Відповісти
Ясно що краще американці ніж Єрмаки заберуть в 22 рази дешевше так як Калуський хім
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30.04.2025 21:16 Відповісти
От же ж пестун!! Передайте хлопцям в ОП, що з зсученими кремлем американцями не можна мати діла. Їх завдання купити нас задешево, а як не здамося- звинуватити буцім- то ми не договороспроможні. Цей спектакл не закінчиться ніколи доки нас не зламають і ще й в лайні виваляють.
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30.04.2025 21:17 Відповісти
 
 