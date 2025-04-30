Україна запропонувала деякі правки до угоди про копалини "в останню хвилину", - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це", - зазначив міністр.

Бессент додав, що Вашингтон готовий до підписання в цю середу, якщо до цього готовий Київ.

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Він не уточнив, про які саме зміни з боку України йдеться, лише сказавши, що йдеться про "ту саму угоду, про яку ми домовилися на вихідних".

"З нашого боку змін немає", - резюмував Бессент.

Також Трамп заявив, що ця угода – це "безпека" для США щодо надання фінансування та військової підтримки Україні у війні, яку розпочала Росія проти України.

"Це також добре для них, тому що буде присутність американців. І американська присутність, я думаю, не допустить багатьох поганих гравців до країни або, звичайно ж, до району, де ми ведемо копання. Тож ми уклали угоду, і я припускаю, що вони її виконають", - додав американський президент.

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Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.