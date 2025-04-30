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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина предложила некоторые правки в соглашение о полезных ископаемых "в последнюю минуту", - Бессент

Соглашение о полезных ископаемых: Бессент заявил, что Украина внесла правки

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это", - отметил министр.

Бессент добавил, что Вашингтон готов к подписанию в эту среду, если к этому готов Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение США и Украины о полезных ископаемых снова оказалось под угрозой срыва, - FT

Он не уточнил, о каких именно изменениях со стороны Украины идет речь, лишь сказав, что речь идет о "том самом соглашении, о котором мы договорились на выходных".

"С нашей стороны изменений нет", - резюмировал Бессент.

Также Трамп заявил, что это соглашение - это "безопасность" для США по предоставлению финансирования и военной поддержки Украине в войне, которую начала Россия против Украины.

"Это также хорошо для них, потому что будет присутствие американцев. И американское присутствие, я думаю, не допустит многих плохих игроков в страну или, конечно же, в район, где мы ведем копание. Поэтому мы заключили соглашение, и я предполагаю, что они его выполнят", - добавил американский президент.

Также читайте: Соглашение о полезных ископаемых: США хотят подписать его как можно быстрее, - Бессент

Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.

Автор: 

США (26763) ископаемые (140) Трамп Дональд (5331) редкоземельные металлы (155) Скотт Бессент (34)


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Топ комментарии
+8
Схоже на брехню від Бессента..
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30.04.2025 20:57
+6
Правка №1 ТРМ-ПНХ
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30.04.2025 20:58
+5
""останніх вилин" буде ще разів п'ять. А може шіість. Якщо путіну можно водити за носа старого йолопа, то чому нам ні?
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30.04.2025 21:09
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Правила форума Совет форумчан
Схоже на брехню від Бессента..
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30.04.2025 20:57 Ответить
Непогані економісти рижі. ВВП впав за трмпа, дефіціт торгового балансу рекордно виріс. Треба відігратися на Неньці.
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30.04.2025 21:08 Ответить
не підписуй цю херню.
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30.04.2025 21:30 Ответить
ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ -???
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30.04.2025 21:19 Ответить
Націоналізація

цей трампонський економіст чув про такий термін?
гів...на буде вартий цей договір після зникнення трампона

.
.
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30.04.2025 22:00 Ответить
Правка №1 ТРМ-ПНХ
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30.04.2025 20:58 Ответить
Поправка No2 - за кораблем
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30.04.2025 21:07 Ответить
ТРП - ПНХ має краще звучання проте зміст не міняє
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30.04.2025 21:09 Ответить
чому ху.ло не йде на поступки, а коли Україна щось робить то вона така плоха ?

рівень цінізму у команди тампона не знімюється
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30.04.2025 21:01 Ответить
Чому не змінюється? Він росте в геометричній прогресії!
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30.04.2025 21:13 Ответить
*** вам, а не українські ресурси!
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30.04.2025 21:03 Ответить
Верить вам, засранцы, это не уважать себя!
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30.04.2025 21:03 Ответить
Наш оп шахматами в чапаєва грають
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30.04.2025 21:07 Ответить
Якщо завтра (умовно) трумп накаже висадити 20-тисячне військо десь у Ґренландії, що тоді казатиме Зеленський?

З ким він вступив (чи збирається вступити) у глобальне "економічне партнерство"?
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30.04.2025 21:07 Ответить
""останніх вилин" буде ще разів п'ять. А може шіість. Якщо путіну можно водити за носа старого йолопа, то чому нам ні?
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30.04.2025 21:09 Ответить
Ясно що краще американці ніж Єрмаки заберуть в 22 рази дешевше так як Калуський хім
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30.04.2025 21:16 Ответить
От же ж пестун!! Передайте хлопцям в ОП, що з зсученими кремлем американцями не можна мати діла. Їх завдання купити нас задешево, а як не здамося- звинуватити буцім- то ми не договороспроможні. Цей спектакл не закінчиться ніколи доки нас не зламають і ще й в лайні виваляють.
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30.04.2025 21:17 Ответить
"Хлопці в оп"?Це єрмак з ригівським шоблом?
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30.04.2025 21:44 Ответить
Угода звільняє сторони від оподаткувань та мита.
Згідно з документом, американська сторона бере на себе зобов'язання залучати інших міжнародних партнерів або приватний бізнес до роботи з підтримки Інвестиційного фонду.
До того ж упродовж перших 10 років після створення фонду США не матимуть права виводити з України прибутки від роботи фонду.
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30.04.2025 21:21 Ответить
от вірю що фсбшні єрмаки за Україну дбають. от чес слово!
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30.04.2025 21:24 Ответить
Українці їм (5-6 топ менеджерів з опу) нах..непотрібно наші думки, нас вже ніхто навіть не запитує з приводу цього питання так ,що все вже зе ******* і порішали з трумпом у них там ціла плеяда найнятих за мілліони Українських доларів непотрібних-юристів...
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30.04.2025 21:25 Ответить
"Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину.
===============
Довбню клоуни з ОПи не те що зміни в останню хвилину,вони зовсім інший текст тобі підсунуть на підпис в останню хвилину. На законопроектах таке робити добре натренувались.
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30.04.2025 21:28 Ответить
Дуже складно укладати угоди з шахраями, коли однім оком читаєш текст, а іншим вимушений спостерігати щоб гаманець не поцупили...😂🤣🤣🤣
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30.04.2025 21:35 Ответить
Бородач-Ахаха.
Зелені провернули свій коронний хід з внесенням якоїсь хріні в останню секунду.
А що,ЄС же постійно дурять так. ЄС погоджує якийсь закон,Зелені його міняють під себе і відразу приймають в штучній ВР.Все, повороту нема.
Гроші в ЄС видурили і ***********. Хотіли і з США так.
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30.04.2025 21:42 Ответить
 
 