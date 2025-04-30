Украина предложила некоторые правки в соглашение о полезных ископаемых "в последнюю минуту", - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".
Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это", - отметил министр.
Бессент добавил, что Вашингтон готов к подписанию в эту среду, если к этому готов Киев.
Он не уточнил, о каких именно изменениях со стороны Украины идет речь, лишь сказав, что речь идет о "том самом соглашении, о котором мы договорились на выходных".
"С нашей стороны изменений нет", - резюмировал Бессент.
Также Трамп заявил, что это соглашение - это "безопасность" для США по предоставлению финансирования и военной поддержки Украине в войне, которую начала Россия против Украины.
"Это также хорошо для них, потому что будет присутствие американцев. И американское присутствие, я думаю, не допустит многих плохих игроков в страну или, конечно же, в район, где мы ведем копание. Поэтому мы заключили соглашение, и я предполагаю, что они его выполнят", - добавил американский президент.
Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.
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цей трампонський економіст чув про такий термін?
гів...на буде вартий цей договір після зникнення трампона
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рівень цінізму у команди тампона не знімюється
З ким він вступив (чи збирається вступити) у глобальне "економічне партнерство"?
Згідно з документом, американська сторона бере на себе зобов'язання залучати інших міжнародних партнерів або приватний бізнес до роботи з підтримки Інвестиційного фонду.
До того ж упродовж перших 10 років після створення фонду США не матимуть права виводити з України прибутки від роботи фонду.
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Довбню клоуни з ОПи не те що зміни в останню хвилину,вони зовсім інший текст тобі підсунуть на підпис в останню хвилину. На законопроектах таке робити добре натренувались.
Зелені провернули свій коронний хід з внесенням якоїсь хріні в останню секунду.
А що,ЄС же постійно дурять так. ЄС погоджує якийсь закон,Зелені його міняють під себе і відразу приймають в штучній ВР.Все, повороту нема.
Гроші в ЄС видурили і ***********. Хотіли і з США так.