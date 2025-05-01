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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна підписала економічну угоду зі США, - Свириденко

Юлія Свириденко

 Міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Свириденко пояснила, що ця угода передбачає створення спільно із США  Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Ключові положення угоди — коротко:

1. Повна власність і контроль залишаються за Україною.

  • Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

2. Рівноправне партнерство.

  • Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Читайте: Трамп про угоду з Україною щодо копалин: Присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі"

3. Національна власність захищена.

  • Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

4. Жодних боргів.

  • Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Читайте також: Угода США та України щодо корисних копалин знову опинилася під загрозою зриву, - FT

5. Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

  • Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.

6. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій.

  • Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

7. Законодавчі зміни — лише точкові.

  • Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною, - Зеленський

8. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології.

  • Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

9. Угода надає податкові гарантії

  • Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова військова допомога Україні може бути частиною внеску США у фонд щодо копалин, - Шмигаль

Робота фонду

За словами Свириденко, США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України. Тоді як Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.

Україна очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково.

Також читайте: Спільний фонд України та США інвестуватиме у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти, - заступник міністра економіки Качка

"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції. Дякую всім, хто працював заради угоди, робив її більш змістовною. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн – України та Сполучених Штатів", - резюмувала міністерка.

Читайте: Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США, - Шмигаль назвав ключові принципи

Автор: 

угода (654) США (22950) Свириденко (318) Бессент Скот (37)


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Топ коментарі
+4
Я б почекав відомостей з іншої сторони.
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01.05.2025 00:51
+4
Маячня. Приватна власність - найбільше табу у США.
Ніякі угоди не відторгнуть приватні металургійні чи інші заводи, без яких переробка копалин не можлива.
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01.05.2025 00:58
+3
Це не подарунок, а публічний поцілунок зє сраки Трампа. Оборудка буде денонсована наступниками.
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01.05.2025 01:03
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Я б почекав відомостей з іншої сторони.
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01.05.2025 00:51 Відповісти
та вже Блумберг теж написав про це.
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01.05.2025 01:04 Відповісти
Міністерство фінансів США підтвердило, що Київ та Вашингтон підписали угоду про спільний видобуток корисних копалин та створення інвестиційного фонду для відновлення України.
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01.05.2025 01:14 Відповісти
- подарунок Тромбу на 100 днів !
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01.05.2025 00:52 Відповісти
Ждем пакет подарочков в ответ
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01.05.2025 01:02 Відповісти
Це не подарунок, а публічний поцілунок зє сраки Трампа. Оборудка буде денонсована наступниками.
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01.05.2025 01:03 Відповісти
це відповідь американців на наші згравання з китайськими комуняками. Американці, особливо прагматичні респи, завжди хочуть мати зиск від своїх вкладень. і для них неприпустимо буде, коли Україна знову почне крутити кормою перед Америкою і загравати з Китаєм. так як це робили агрохімії, коли віддали китайцям Мотор Січ за копійки. от тепер американці вирішили прив'язати до себе Україну цією угодою. так що це для України більше позитив, ніж кабала.
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01.05.2025 01:09 Відповісти
Це перетворення України на колонію в центрі Європи. Суд над "Зєрмаками" більше не потрібен - цього одного достатньо для смертного вироку.
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01.05.2025 01:27 Відповісти
а за що зброю зараз нам купляти? грошей жеж немає на зброю. а так по суті це буде щось на зразок ленд-лізу. тут би вижити зараз. і якщо вже так ставити питання, то вже набагато краще бути колонією США, ніж кацапською і китайською.
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01.05.2025 01:35 Відповісти
Не проголошуйте те що вам здається. Трамп відмовився від зобовязань гаранта територіальної цілісності України, зупинив військову допомогу і публічно (і неодноразово!!!) переклав війну розпочату іншим "гарантом" на європейців. Це саме колоніальна угода. Функціонувати такий фонд має після закінчення війни. На "зараз" для нас немає нічого, а з "нічого", як відомо ще з античного трактату "Про природу речей" "нічого не твориться". Те чим стануть наповнювати фонд - продаж ліцензій (кому?) буде нашим вкладом в сам фонд. Який на фіг ленд-ліз? Стосовно колонії США то є яскраві приклади в Африці, де найкраща на планеті залізна руда (70% металу) купується по 4 долари за тону, вивозиться на заводи в США іпісля обробки дає прибуток в 2000%. Африка отримує *** на блюді, розруху і величезні ями по всій країні. Ага! Саме так - африканці бідні "бо дурні", а дурні "бо бідні"...
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01.05.2025 01:59 Відповісти
та буде йти зброя з Америки, буде. не безплатно звісно. а в рахунок майбутніх добутих корисних копалин. та не буде ленд-лізу. я просто навів приклад, що зброя буде постачатися по схемі, подібній до ленд-лізу. тобто не безкоштовно.
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01.05.2025 02:06 Відповісти
США та Україна підписали угоду про природні ресурси. Цим врятовано незалежність України та покладено край епосі олігархічного панування. Тепер усі ресурси, включно з окупованими територіями і морською економічною зоною України перебувають під спільним володінням України і США. Штати мають право захищати свої інтереси у цьому регіоні планети.
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01.05.2025 00:54 Відповісти
Маячня. Приватна власність - найбільше табу у США.
Ніякі угоди не відторгнуть приватні металургійні чи інші заводи, без яких переробка копалин не можлива.
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01.05.2025 00:58 Відповісти
Не звертай уваги.
То подоляківець, що вдає з себе замріяного зебіла.
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01.05.2025 01:10 Відповісти
дізлайк
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01.05.2025 01:32 Відповісти
Єлементарно, Ватсон. Приватний завод без копалин - нуль без палочки. І буде сплачувати 50% від прибутку у фонд, хоче він цього чи ні. І ця схема давно вже працює в таких країнах як Швеція або Данія, де навіть сплачують не 50, а 60%.
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01.05.2025 01:31 Відповісти
Краще захищати спільні інтереси з цивілізованими американцями, ніж стати рабами дикої кацапської орди.
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01.05.2025 01:10 Відповісти
Ага ага, дивися щоб через пару років сша не прийшли асвабаждать свої 50%, віддали ядерку, і через 30 років копалини в придачу👍
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01.05.2025 01:10 Відповісти
Де США, там процвітання. Де кацапстан, там занепад. Прецедентів в історії - сотні.
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01.05.2025 01:17 Відповісти
Правильно, де сша а не ресурсна колонія.
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01.05.2025 01:21 Відповісти
Південна Корея , Японія , ФРН ...
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01.05.2025 01:27 Відповісти
Коли туди заходили американці - це були абсолютно зруйновані території взагалі без всякої економіки !
Ну ....?
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01.05.2025 01:35 Відповісти
А Японію та Німеччину не самі ж американці зруйнували?
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01.05.2025 01:41 Відповісти
Афганці за присутності Америки жили як цивілізовані люди, а тепер знову опинилися у середньовічному мороку.
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01.05.2025 01:30 Відповісти
Ну от звідки ви такі тупі беретесь?... Мабуть ще якого диплома "за три кабана" купили...
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01.05.2025 02:06 Відповісти
Побачимо що скаже Трамп на другий день, коли прокинеться.
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01.05.2025 00:55 Відповісти

9
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01.05.2025 00:57 Відповісти
Напише "Yulia is BEAUTIFUL"
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01.05.2025 01:00 Відповісти
І назавтра тампон такий виходить із заявою, що Україна має припинити будь яке видобування корисних копалин негайно.
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01.05.2025 00:58 Відповісти
А то що?
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01.05.2025 01:00 Відповісти
Ну так ми ж крадемо його копалини, введе мита на все, санкції, знов скасує допомогу. Та там важелів повно. Це ж не проти пупи. Тут у нього руки розв'язані.
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01.05.2025 01:23 Відповісти
Челы, которые сидят просроченный срок, продают страну и её будущее.
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01.05.2025 00:59 Відповісти
Поздоровляю Америку з прибутком нової території за безцінь та її роботящим населенням. І співчуваю новим рабам які тепер без країни, без землі і без майбутнього. Мабуть за це і вмирали 3 роки. Амери з кацапами і продажними гнидами на банковій таки добили Україну. Добре запамʼятайте обличчя цієї хвойди і всіх хто привів Україну до цього включно з Зе, Єрмаком, Шмигалями і остальними кацапськими агентами
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01.05.2025 00:59 Відповісти
Що ти торочиш, емігранте??? Почитай умови угоди. Україну врятовано від зазіхань орди.
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01.05.2025 01:04 Відповісти
Почитай Будапешт, весело тобі?
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01.05.2025 01:13 Відповісти
Меморандум - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування. Термін може мати такі значення: дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни. Тобто напис на папері без зобов"язань.
А з США підписано УГОДУ (договір). Договір можна визначити як угоду двох або кількох суб"єктів, спрямовану на встановлення, змiну або припинення цивiльних правовiдносин. Предметом договору завжди є певна дiя, але ця дiя може бути тiльки правомiрною.
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01.05.2025 01:41 Відповісти
Де такий магніт купляв що тобі так сильно притягнув кастрюлю тобі на голову?
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01.05.2025 01:49 Відповісти
Раб це ти, який ість отраву з моллов, і платить данину по кредитах всім, хто цього вимагає.
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01.05.2025 01:39 Відповісти
Ще один кацапський троль з психічними розладами.
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01.05.2025 01:43 Відповісти
Повторю допис з попередньої новини:

Що станеться угодою, якщо США самі стануть агресором?

Є алгоритм дій на такий випадок?
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01.05.2025 01:02 Відповісти
Один ворог землю окупує, другий ворог землю продає. Зе на гілляку, разом з зеленими гнидами.
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01.05.2025 01:03 Відповісти
Троляко, чому нік кацапський???
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01.05.2025 01:06 Відповісти
Який сенс щось підписувати з тими хто не поважає і не признає міжнародного права? Всі ці угоди сша можуть викинути в урну, куди вже викинули угоду про Будапештський меморандум, угоду про американсько-українське військове співробітництво і ще десятки інших угод. До того ж чи передбачено в цій угоді пункт де всі корисні копалини належать Україні в кордонах 91 року? А то завтра Тампон скаже що раз крим і 4 області вже не належать Україні то в України і немає карт щось вимагати на тій території
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01.05.2025 01:05 Відповісти
Підігнати під ХАТЄЛКИ старого Трампа, це ще не значить, що з КОРИСТЮ для України!
Харківські угоди, ригоАНАЛИ з литвином(чомусь і досі, він ветераном в КАРОВОМУ управлінні СБУ, числиться), теж злампічили, як хатєлкі прутіна-******! Але вони були ЗЛОЧИНОМ проти України, який і сьогодні НЕПОКАРАНИЙ!
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01.05.2025 01:07 Відповісти
Сподіваюсь що фінансова діяльність буде достатньо прозорою.
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01.05.2025 01:08 Відповісти
Ще одна Юля присяде.
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01.05.2025 01:09 Відповісти
Думаю, що текст цієї угоди буде неодмінно розглянутий на суді над ЗЄ. А можливо і над Трампом.
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01.05.2025 01:09 Відповісти
з Афганом вони теж подібну угоду підписували
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01.05.2025 01:13 Відповісти
Почекаймо повного тексту угоди і як відкоментує її державницька правоцентриська консервативна опозиція
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01.05.2025 01:17 Відповісти
Насправді - ПОФІГ!
Згадайте хоч один проект Трампа на минулому президентстві?
Згадайте хоч один проект Зеленського чотирьох річної давнини?
Ви НІЧОГО НЕ ЗГАДАЄТЕ!
Це проекти Порошенко (Томас, вступ до НАТО, децентралізація, ...) до тепер всім "ікаются" та "заважають".
А таки, як Трамп та Зеленський не можуть створити нічого довго-граючого та працюючого!
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01.05.2025 01:18 Відповісти
вступ до НАТО
- вже вступили ?
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01.05.2025 01:29 Відповісти
Ну один згадати не складно - торгова угода з Канадою, яку підписав Трамп за попереднього президентства. 😁
А зараз він розводить руками і питає, який дебіл це підписував.
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01.05.2025 01:37 Відповісти
Я все таки дочекаюсь коли умови угоди почитають на Заході та журналісти розпишуть що це таке. Бо все таки вже гарантіями-стурбованостями українців нагодували досхочу.
Але надій на щось нормальне мало, враховуючи і трампістів і зелених, це або ймовірно або здача державних інтересів України, або чергова фількина грамота з 0 практичним змістом. По здачі інтересів, у нас майстер Зеленський, а по паперах з багатьма безтолковими, пафосними та часто несумісними словами, майстер Трамп. Навіть цікаво, чия ж думка переважає в цій угоді.
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01.05.2025 01:24 Відповісти
Покажчик потужнометра, встановленого на річці Оріль показав 73,0 VOVA
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01.05.2025 01:24 Відповісти
Я то й тим то не вірю,але цим не вірю більше.Почекаємо європейської думки
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01.05.2025 01:35 Відповісти
Труну трампа підпишись кловани зеко-манди
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01.05.2025 01:42 Відповісти
краще віддати америкосам даром,чим втратити з кровью з кацапами.я даром готовий амерам свою дачу віддати,щоб тільки вони її прикрили від кацапні
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01.05.2025 01:45 Відповісти
Все фігня ! Тепер слово за ВР - бо такі документи потребують ратифікації там
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01.05.2025 01:48 Відповісти
Зеленський-найкращий президент! 25% відсотків територій окуповано, 50% відсотків надр віддано! Треба дати йому обов'язково другий шанс !
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01.05.2025 01:50 Відповісти
 
 