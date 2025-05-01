Україна підписала економічну угоду зі США, - Свириденко

Міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Свириденко пояснила, що ця угода передбачає створення спільно із США Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Ключові положення угоди — коротко:

1. Повна власність і контроль залишаються за Україною.

Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

2. Рівноправне партнерство.

Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Читайте: Трамп про угоду з Україною щодо копалин: Присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі"

3. Національна власність захищена.

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

4. Жодних боргів.

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Читайте також: Угода США та України щодо корисних копалин знову опинилася під загрозою зриву, - FT

5. Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.

6. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій.

Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

7. Законодавчі зміни — лише точкові.

Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною, - Зеленський

8. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології.

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

9. Угода надає податкові гарантії

Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова військова допомога Україні може бути частиною внеску США у фонд щодо копалин, - Шмигаль

Робота фонду

За словами Свириденко, США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України. Тоді як Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.

Україна очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково.

Також читайте: Спільний фонд України та США інвестуватиме у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти, - заступник міністра економіки Качка

"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції. Дякую всім, хто працював заради угоди, робив її більш змістовною. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн – України та Сполучених Штатів", - резюмувала міністерка.

Читайте: Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США, - Шмигаль назвав ключові принципи