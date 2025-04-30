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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США, - Шмигаль назвав ключові принципи

Шмигаль про угоду щодо копалин

Ввечері середи, 30 квітня, уряд ухвалив необхідні рішення для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це глава уряду Денис Шмигаль  повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що в основі угоди п’ять ключових принципів:

  • Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
  • Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
  • Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
  • Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
  • Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

За словами Шмигаля, Фонд наповнюватиметься за рахунок внесків України та США, а всі прибутки будуть реінвестовані лише в українську економіку.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - додав очільник Кабміну.

Читайте також: Угода США та України щодо корисних копалин знову опинилася під загрозою зриву, - FT

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.

Під час засідання уряду США 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".

Читайте також: Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини найближчої доби, - Шмигаль

Автор: 

угода (654) США (22950) копалини (194) Шмигаль Денис (4596)


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Топ коментарі
+1
Пзджь якась. Тобто, не "якась", а "як звичайно від квартальних слуг".
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30.04.2025 23:42
+1
Тут ситуація 50/50. Ми знаємо що ******* мага, ми знаємо, що ******* ЗЄрмаки. Кидали та шахраї з обох сторін.
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30.04.2025 23:43
+1
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30.04.2025 23:56
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Як завжди пафосно і ніякої конкретики.
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30.04.2025 23:32 Відповісти
А ти пнвен, що Шмигалю взагалі давали читати останню редакцію?

Він же Фунт, який ставить підписи за вказівкою з ОП.
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30.04.2025 23:45 Відповісти
Я впевнений що йому взагалі не давали нічого читати
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01.05.2025 00:13 Відповісти
Ключовий принцип -не сісти довічно за підписання угоди, що протирічить інтересам України та її конституції.
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30.04.2025 23:32 Відповісти
Треба більше деталей і взагалі зразо цієї новоспеченої угоди. Бо щось мало вірется що Трампон з своїми аферюгами рішив дати Україні право голосу. Ця угода захвачує ресурси України добровільно зі згоди Українського уряду тому всі ці хороші новини це суцільна п*здежь.
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30.04.2025 23:32 Відповісти
Пзджь якась. Тобто, не "якась", а "як звичайно від квартальних слуг".
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30.04.2025 23:42 Відповісти
Тут ситуація 50/50. Ми знаємо що ******* мага, ми знаємо, що ******* ЗЄрмаки. Кидали та шахраї з обох сторін.
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30.04.2025 23:43 Відповісти
Уряд ухвалив рішення...
Твій уряд вже стільки "понаухвалював", що після вас потрібно буде ще роками розгрібати і розгрібати.
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30.04.2025 23:44 Відповісти
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30.04.2025 23:56 Відповісти
Коли цей клоп нажереться?
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01.05.2025 00:27 Відповісти
Текст угоди покажіть . . .
Ненавиджу щось коментувати з пересказу, а не з першоджерела. Бо, як казав старик Черчиль, диявол криється в деталях.
Текст угоди в студію !
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01.05.2025 00:35 Відповісти
 
 