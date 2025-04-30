Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США, - Шмигаль назвав ключові принципи

Ввечері середи, 30 квітня, уряд ухвалив необхідні рішення для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що в основі угоди п’ять ключових принципів:

Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

За словами Шмигаля, Фонд наповнюватиметься за рахунок внесків України та США, а всі прибутки будуть реінвестовані лише в українську економіку.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - додав очільник Кабміну.

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Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.

Під час засідання уряду США 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".

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