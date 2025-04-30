Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США, - Шмигаль назвав ключові принципи
Ввечері середи, 30 квітня, уряд ухвалив необхідні рішення для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.
Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що в основі угоди п’ять ключових принципів:
- Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
- Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
- Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
- Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
- Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
За словами Шмигаля, Фонд наповнюватиметься за рахунок внесків України та США, а всі прибутки будуть реінвестовані лише в українську економіку.
"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - додав очільник Кабміну.
Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на межі підписання угоди.
Під час засідання уряду США 30 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, але Київ нібито запропонував нові поправки "в останню хвилину".
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Він же Фунт, який ставить підписи за вказівкою з ОП.
Твій уряд вже стільки "понаухвалював", що після вас потрібно буде ще роками розгрібати і розгрібати.
Ненавиджу щось коментувати з пересказу, а не з першоджерела. Бо, як казав старик Черчиль, диявол криється в деталях.
Текст угоди в студію !