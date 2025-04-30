Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США, - Шмыгаль назвал ключевые принципы
Вечером среды, 30 апреля, правительство приняло необходимые решения для подписания соглашения с Соединенными Штатами по созданию Инвестиционного фонда восстановления.
Об этом глава правительства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что в основе соглашения пять ключевых принципов:
- Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
- Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
- Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств сделка не предусматривает;
- Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
- Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать приобретению Украиной членства в ЕС.
По словам Шмыгаля, Фонд будет наполняться за счет вкладов Украины и США, а все доходы будут реинвестированы только в украинскую экономику.
"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - добавил глава Кабмина.
Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.
Во время заседания правительства США 30 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной о редкоземельных металлах, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".
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Він же Фунт, який ставить підписи за вказівкою з ОП.
Твій уряд вже стільки "понаухвалював", що після вас потрібно буде ще роками розгрібати і розгрібати.