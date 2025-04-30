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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США, - Шмыгаль назвал ключевые принципы

Шмыгаль о соглашении по полезным ископаемым

Вечером среды, 30 апреля, правительство приняло необходимые решения для подписания соглашения с Соединенными Штатами по созданию Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом глава правительства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в основе соглашения пять ключевых принципов:

  • Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
  • Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
  • Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств сделка не предусматривает;
  • Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
  • Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать приобретению Украиной членства в ЕС.

По словам Шмыгаля, Фонд будет наполняться за счет вкладов Украины и США, а все доходы будут реинвестированы только в украинскую экономику.

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - добавил глава Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о соглашении с Украиной по полезным ископаемым: Присутствие США на местах добычи "удержит многих плохих игроков подальше"

Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.

Во время заседания правительства США 30 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной о редкоземельных металлах, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа был "изысканный план" приблизить Украину к США. Зеленский этому помешал, - Бессент

Автор: 

соглашение (1322) США (26763) ископаемые (140) Шмыгаль Денис (2694)


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Як завжди пафосно і ніякої конкретики.
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30.04.2025 23:32 Ответить
А ти пнвен, що Шмигалю взагалі давали читати останню редакцію?

Він же Фунт, який ставить підписи за вказівкою з ОП.
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30.04.2025 23:45 Ответить
Я впевнений що йому взагалі не давали нічого читати
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01.05.2025 00:13 Ответить
Ключовий принцип -не сісти довічно за підписання угоди, що протирічить інтересам України та її конституції.
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30.04.2025 23:32 Ответить
Треба більше деталей і взагалі зразо цієї новоспеченої угоди. Бо щось мало вірется що Трампон з своїми аферюгами рішив дати Україні право голосу. Ця угода захвачує ресурси України добровільно зі згоди Українського уряду тому всі ці хороші новини це суцільна п*здежь.
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30.04.2025 23:32 Ответить
Пзджь якась. Тобто, не "якась", а "як звичайно від квартальних слуг".
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30.04.2025 23:42 Ответить
Тут ситуація 50/50. Ми знаємо що ******* мага, ми знаємо, що ******* ЗЄрмаки. Кидали та шахраї з обох сторін.
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30.04.2025 23:43 Ответить
Уряд ухвалив рішення...
Твій уряд вже стільки "понаухвалював", що після вас потрібно буде ще роками розгрібати і розгрібати.
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30.04.2025 23:44 Ответить
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30.04.2025 23:56 Ответить
На первый взгляд это просто какой то подарок, вот только непонятно, а в чем выгода то для США... что то тут не так... а что эта там за мелкий шрифт на краешке бумажки, который выглядывает из-за основного договора, какой то секретный протокол...
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01.05.2025 00:04 Ответить
 
 