РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11635 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
3 945 56

Соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает США выгоду, значительно превышающую вложенные средства, - Трамп

Трамп о подписанном соглашении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд", - отметил Трамп.

Он также добавил, что именно такую сумму его предшественник, Джо Байден, направил Украине в виде наличных средств и военной техники.

"Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы", - сказал Трамп.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США, - Шмыгаль назвал ключевые принципы

Автор: 

ископаемые (140) Трамп Дональд (5331)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Це раніше мало назву МАРОДЕРСТВО
показать весь комментарий
01.05.2025 07:03
+13
Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи

Оце і є його гарантії безпеки? Для районів видобутку? А все інше нехай "зловмисники" забирають?
показать весь комментарий
01.05.2025 06:56
+10
Мда... Точно так само, у ІІ Світову війну , американці своїх союзників "доїли"...

Домовленість про есмінці в обмін на бази була укладена між США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Сполученим Королівством від 2 вересня 1940, згідно з якою ескадрені міноносці ВМС США передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Королівському флоту від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США в обмін на земельні права у британських володіннях.

Рузвельт схвалив угоду ввечері 30 серпня 1940 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-5 [5]. 2 вересня 1940 року, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E битва за Британію загострилася, держсекретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB Корделл Голл оголосив про згоду на передачу військових кораблів Королівському флоту. 3 вересня 1940 року адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA Гарольд Старк засвідчив, що есмінці не є життєво важливими для безпеки США. В обмін на це США було надано землю в різних британських володіннях для створення військово-морських або авіаційних баз з безоплатним використанням на 99 років, на:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD) НьюфаундлендСхідна сторона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Багамських островівПівденне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 ЯмайкиЗахідне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F Сент-ЛюсіїЗахідне узбережжя Тринідаду (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0) затока Парія)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0 Антигуаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Британська Гвіана (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяна ) в межах п'ятдесяти миль від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Джорджтауна

Угода також надала США права на повітряні та військово-морські бази в:

The Грейт Соунд і Кастл Гарбор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Бермудські островиПівденне та східне узбережжя Ньюфаундленду

Сорок три кораблі спочатку надійшли до Королівського флоту Великої Британії, а сім - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Королівського флоту Канади. До кінця війни ще дев'ятеро кораблів передали Королівському флоту Канади. П'ять таких есмінців були укомплектовані екіпажами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97 Королівського флоту Норвегії, а ті, з цих кораблів, що вижили, пізніше повернулися до Королівського флоту. «Кемпбелтаун» був укомплектований моряками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2 Королівського флоту Нідерландів до його використання як "самохідної міни" під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 рейду на Сен-Назер. Дев'ять інших есмінців зрештою були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянському флоту. Шість із 50 есмінців були потоплені https://uk.wikipedia.org/wiki/U-Boot підводними човнами, а три інші, включаючи «Кемпбелтаун», були знищені за інших обставин.

Британії не було іншого вибору, як прийняти угоду, але вона була набагато вигіднішою для Америки, ніж Британії, що помічник Черчілля Джон Колвілл порівняв її з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F відносинами Радянського Союзу з Фінляндією. Есмінці були в резерві з масштабної кораблебудівної програми США під час Першої світової війни, і багато кораблів потребували капітального ремонту, оскільки вони не були належним чином збережені в неактивному стані. Один британський адмірал назвав їх «найгіршими есмінцями, які я коли-небудь бачив»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6], і лише 30 перебували в строю до травня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-7 [7]. Черчиллю також не сподобалася угода, але його радники переконали його просто поінформувати Рузвельта: «Ми наразі змогли застосувати лише деякі з ваших п'ятидесяти есмінців через значну кількість дефектів, які вони природним чином набули через вплив погоди Атлантики за такий тривалий час перебування у резерві».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]

У відповідь Рузвельт передав десять кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 берегової охорони типу «Лейк» Королівському флоту в 1941 році. Вони були на десять років новіші за есмінці та мали більший радіус дії, що зробило їх кориснішими для супроводу протичовнових конвоївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-8 [8].
показать весь комментарий
01.05.2025 07:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи

Оце і є його гарантії безпеки? Для районів видобутку? А все інше нехай "зловмисники" забирають?
показать весь комментарий
01.05.2025 06:56 Ответить
Та щоб ти риже падло подавилося тими металами.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:03 Ответить
У нього є магічне ВЛАДІМІР СТОП.
рашка відразу зупиняється і виплачує репарації)
показать весь комментарий
01.05.2025 07:09 Ответить
Ну, будемо відвертими, він одразу ж сказав, що жодних гарантій безпеки не даватиме. Ептель, якщо він навіть країнам НАТО каже, що фуй кому допомагати буде, то які можуть бути гарантії
показать весь комментарий
01.05.2025 07:20 Ответить
Треба було наполягати.що США є "гарантами безпеки" по тому меморандуму.чкий ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:48 Ответить
Так з якого буя він повинен щось отримувати?
показать весь комментарий
01.05.2025 09:32 Ответить
Щоб вже воно вдавилось.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:02 Ответить
Це раніше мало назву МАРОДЕРСТВО
показать весь комментарий
01.05.2025 07:03 Ответить
Чому бідні? Тому що немає у вас фантазії. Грязюка в землі коштує нуль поки її не викопали і не переробили. Ви можете викопати, по факту? Ні, бо пересретесь як з АрселорМіттал або ж Одеським припортовим. Тож угода про розробку через спільний прозорий фонд то є шанс.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:46 Ответить
Такі як ти, мало що утекли з України, так вже вважають себе громадянами іншої країни і готові лизати зад, аби не вигнали. Адже для таких батьківщина там, де платять за обливання лайном колишній свій народ. Однак дупа трампанутого таких не буде терпіти, однаково видворить
показать весь комментарий
01.05.2025 08:28 Ответить
Вам шашечки або їхати? Бо заробляти 5 тис на рік на душу максимум ще до війни - це соромно.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:42 Ответить
Поменяй методичку, твоя устарела, фсб совсем обленилось, не хочет думать
показать весь комментарий
01.05.2025 09:04 Ответить
Родной язык тебе должен быть более понятен. Ху....лостан чекає свого хероя
показать весь комментарий
01.05.2025 09:06 Ответить
"...втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи". А де не будуть, )(уйло вдарить по логістиці?
показать весь комментарий
01.05.2025 07:05 Ответить
Все залежить від деталей і додатків підписаної угоди про корисні копалини.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:08 Ответить
Трампон поставить по цьому договору свої прокладки і буде усе копатись рудому в кармат, під прикриттям США. Як вже було і є в Афганістані. І парламенту усі ці двіжухи ні до чого. А наша ******* зломана, бо затисли яйця бізнесу в лещата боргів. На країну та народ усім далеко наплювати і вже давно.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:08 Ответить
Трамп, *****, Ким, Зеля, Орбан, Фіцо, аятолла тощо - ідіоти, кровожерлеві ідіоти, ідіоти-крадії, меркантільні та брехливі ідіоти мающі владу. Ера ідіотів при владі.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:12 Ответить
Мда... Точно так само, у ІІ Світову війну , американці своїх союзників "доїли"...

Домовленість про есмінці в обмін на бази була укладена між США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Сполученим Королівством від 2 вересня 1940, згідно з якою ескадрені міноносці ВМС США передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Королівському флоту від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США в обмін на земельні права у британських володіннях.

Рузвельт схвалив угоду ввечері 30 серпня 1940 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-5 [5]. 2 вересня 1940 року, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E битва за Британію загострилася, держсекретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB Корделл Голл оголосив про згоду на передачу військових кораблів Королівському флоту. 3 вересня 1940 року адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA Гарольд Старк засвідчив, що есмінці не є життєво важливими для безпеки США. В обмін на це США було надано землю в різних британських володіннях для створення військово-морських або авіаційних баз з безоплатним використанням на 99 років, на:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD) НьюфаундлендСхідна сторона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Багамських островівПівденне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 ЯмайкиЗахідне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F Сент-ЛюсіїЗахідне узбережжя Тринідаду (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0) затока Парія)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0 Антигуаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Британська Гвіана (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяна ) в межах п'ятдесяти миль від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Джорджтауна

Угода також надала США права на повітряні та військово-морські бази в:

The Грейт Соунд і Кастл Гарбор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Бермудські островиПівденне та східне узбережжя Ньюфаундленду

Сорок три кораблі спочатку надійшли до Королівського флоту Великої Британії, а сім - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Королівського флоту Канади. До кінця війни ще дев'ятеро кораблів передали Королівському флоту Канади. П'ять таких есмінців були укомплектовані екіпажами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97 Королівського флоту Норвегії, а ті, з цих кораблів, що вижили, пізніше повернулися до Королівського флоту. «Кемпбелтаун» був укомплектований моряками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2 Королівського флоту Нідерландів до його використання як "самохідної міни" під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 рейду на Сен-Назер. Дев'ять інших есмінців зрештою були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянському флоту. Шість із 50 есмінців були потоплені https://uk.wikipedia.org/wiki/U-Boot підводними човнами, а три інші, включаючи «Кемпбелтаун», були знищені за інших обставин.

Британії не було іншого вибору, як прийняти угоду, але вона була набагато вигіднішою для Америки, ніж Британії, що помічник Черчілля Джон Колвілл порівняв її з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F відносинами Радянського Союзу з Фінляндією. Есмінці були в резерві з масштабної кораблебудівної програми США під час Першої світової війни, і багато кораблів потребували капітального ремонту, оскільки вони не були належним чином збережені в неактивному стані. Один британський адмірал назвав їх «найгіршими есмінцями, які я коли-небудь бачив»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6], і лише 30 перебували в строю до травня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-7 [7]. Черчиллю також не сподобалася угода, але його радники переконали його просто поінформувати Рузвельта: «Ми наразі змогли застосувати лише деякі з ваших п'ятидесяти есмінців через значну кількість дефектів, які вони природним чином набули через вплив погоди Атлантики за такий тривалий час перебування у резерві».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]

У відповідь Рузвельт передав десять кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 берегової охорони типу «Лейк» Королівському флоту в 1941 році. Вони були на десять років новіші за есмінці та мали більший радіус дії, що зробило їх кориснішими для супроводу протичовнових конвоївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-8 [8].
показать весь комментарий
01.05.2025 07:13 Ответить
подаруй мені 1000 євро, будь ласка.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:12 Ответить
А кому саме, з ВАС , "подарувать"?
Людвигу Аристарховичу
Алимжону Кегельбанову
Психиатрической больнице № 1
Психиатрической больнице №2
Александру Александрову
Thomas Bell
Федору Сидоренку?...
ВАС так багато - що я можу "заплутаться...
показать весь комментарий
01.05.2025 08:56 Ответить
мені подаруй
показать весь комментарий
01.05.2025 08:58 Ответить
Тобі? А чим ти кращий від "решти"? Крім того - а що буде, якщо "Федора Сидоренка" раптово "забанять", чи деактивують на тривалий термін, як "Психиатрическую больницу №1"? Пам"ятаєш, ЯКУ ти мені істерику два роки тому, влаштував?
показать весь комментарий
01.05.2025 09:10 Ответить
в тебе вже шиза якась розвинулася. ти ж писав адмінам щоб перевірили мене по ай пі. як бачиш мене не забанили, ті ніки - не мої і ніколи моїми не були. в мене один нік.

ну так даси 1000 євро?
показать весь комментарий
01.05.2025 09:13 Ответить
Теперь он должен прилюдно набить хлебало путлеру с криком это наша корова и мы ее доим
показать весь комментарий
01.05.2025 07:13 Ответить
у маразматика Трампа одна перемога. ресурси України. всі інші послали Трампушку нафіг.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:13 Ответить
І це треба використовувати. Копати все одно до кінця війни ніхто не приїде.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:43 Ответить
їх і американці не приїдуть копати, навіть після війни.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:11 Ответить
Мета угоди - отримати зброю завтра. А що там будуть чи не будуть копати і коли - діло десяте.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:44 Ответить
Та навіть згадки за зброю там НЕМАЄ! З тих коментарів про цю угоду, це те, що, МОЖЛИВО, якщо США знайде інвесторів, гроші за дозволи підуть у спільний фонд. І ці гроші будуть працювати на подальший розвиток видобування. Все.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:51 Ответить
ми можемо її купляти просто за гроші, без усілякої мародерської угоди.
показать весь комментарий
01.05.2025 09:01 Ответить
від цієї угоди смердить ганьбою.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:19 Ответить
Ці його розмови суто для внутрішнього споживання, щоб своєму лохторату хоч якісь позитиви за 100 днів управління впарити
показать весь комментарий
01.05.2025 07:22 Ответить
Пусть киздит на свою аудиторию что хочет, хоть про квинтиллион прибыли, главное, когда накроются переговоры о мире, объявил о новом пакете военной помощи и санкциях против рф, а до тех пор, надеюсь у наших хватит ума затянуть ратификацию договора
показать весь комментарий
01.05.2025 07:26 Ответить
Коли буде кворум, тоді й ратифікація. А з кворумом в цій раді напряжно.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:42 Ответить
Україна має стати кар"єром - щоб зловмисники не напали
показать весь комментарий
01.05.2025 07:32 Ответить
Ну якщо ''президент'' країни пропонує іншому зробити кар'єр, чому ж відмовлятися? Можливо не лох має надію і свій кусок отримати.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:43 Ответить
Який не ідіот трамп,а Україну наїбав на 350 міліардів долларів...
показать весь комментарий
01.05.2025 07:39 Ответить
Чудово, клієнт гачок заковтнув. Тепер його треба водити до кінця строку і витягувати з нього зброю.
А через чотири роки або ішак, або падішах.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:40 Ответить
Интересно было бы узнать, кто брешет больше, трамп или наши чиновники?

Он говорит, что это очень выгодно для Америки, а наши говорят, всё в порядке, контроль за

ресурсами за нами, тогда с чего будет иметь выгоду Америка?

Я думаю врут оба и это в будущем раскроется.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:43 Ответить
Економіка - це гра з ненульовою сумою.
Це типова проблема всіх постсовків - сприймати будь яку оборудку як хтось виграв, хтось програв, а в сумі нуль.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:48 Ответить
Давай підтримаємо баригу в якого крах його правління по всіх напрямках і жодного слова про безпеку і пакет військової допомоги .
показать весь комментарий
01.05.2025 07:44 Ответить
Robbing someone does not necessarily exclude saving them, and vice versa.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:45 Ответить
Україні ця угода принесе набагато більше
показать весь комментарий
01.05.2025 08:18 Ответить
Аж ціле потужне ніфуя...
показать весь комментарий
01.05.2025 08:45 Ответить
Почитайте сам текст, а не тільки анонс
показать весь комментарий
01.05.2025 09:05 Ответить
Якщо почитати передвиборчі програми кандидатів на посаду президента, то ми вже маємо жити як у раю
показать весь комментарий
01.05.2025 09:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f19EukMYRPo Итоги первых 100 дней Трампа. От оглушительной победы к катастрофе. БУДЕТ ХУЖЕ.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:26 Ответить
Трамп вже дістав своїми коштами і вигодою для себе !!
Розумію , що він президент США , а не Украіни ,
але ж повинна бути совість , людяність і хоть якесь співчуття до краіни , яких просто знищують !!
Його не цікавить війна і ті звірства , які вчиняє
кремлівський злочинець на нашій землі , а тільки гроші 😠


показать весь комментарий
01.05.2025 08:28 Ответить
*******, що 350 млрд. вже повернули, то можна нові пакети допомоги надавати?
показать весь комментарий
01.05.2025 08:39 Ответить
Після війни треба аннулювати цю угоду.во вона підписувалась під тиском та шантажем.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:53 Ответить
Пустозвон.Прям як Зеленський
показать весь комментарий
01.05.2025 08:54 Ответить
Господи сколько совков еще..

Популисту 50/50 продали воздух.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:55 Ответить
Нашим треба було вимогати-поперше зброя.потім угода.Рідкоземельна сволота радіє за гроші.а що люди гинуть Україні-його не турбує.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:56 Ответить
Цинічна істота думає лише про гроші. Жодного цента не надав нам для захисту та навіть не збирається цього робити.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:58 Ответить
Весело читати зраду про мародерство, коли пересічний взагалі не мав і не матиме ніколи ніяких прав на копалини, а мародерять навіть зараз олігархи часів кучми.
показать весь комментарий
01.05.2025 09:19 Ответить
 
 