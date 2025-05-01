Соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает США выгоду, значительно превышающую вложенные средства, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд", - отметил Трамп.
Он также добавил, что именно такую сумму его предшественник, Джо Байден, направил Украине в виде наличных средств и военной техники.
"Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы", - сказал Трамп.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
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Оце і є його гарантії безпеки? Для районів видобутку? А все інше нехай "зловмисники" забирають?
рашка відразу зупиняється і виплачує репарації)
Домовленість про есмінці в обмін на бази була укладена між США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Сполученим Королівством від 2 вересня 1940, згідно з якою ескадрені міноносці ВМС США передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Королівському флоту від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США в обмін на земельні права у британських володіннях.
Рузвельт схвалив угоду ввечері 30 серпня 1940 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-5 [5]. 2 вересня 1940 року, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E битва за Британію загострилася, держсекретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB Корделл Голл оголосив про згоду на передачу військових кораблів Королівському флоту. 3 вересня 1940 року адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA Гарольд Старк засвідчив, що есмінці не є життєво важливими для безпеки США. В обмін на це США було надано землю в різних британських володіннях для створення військово-морських або авіаційних баз з безоплатним використанням на 99 років, на:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD) НьюфаундлендСхідна сторона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Багамських островівПівденне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 ЯмайкиЗахідне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F Сент-ЛюсіїЗахідне узбережжя Тринідаду (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0) затока Парія)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0 Антигуаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Британська Гвіана (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяна ) в межах п'ятдесяти миль від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Джорджтауна
Угода також надала США права на повітряні та військово-морські бази в:
The Грейт Соунд і Кастл Гарбор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Бермудські островиПівденне та східне узбережжя Ньюфаундленду
Сорок три кораблі спочатку надійшли до Королівського флоту Великої Британії, а сім - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Королівського флоту Канади. До кінця війни ще дев'ятеро кораблів передали Королівському флоту Канади. П'ять таких есмінців були укомплектовані екіпажами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97 Королівського флоту Норвегії, а ті, з цих кораблів, що вижили, пізніше повернулися до Королівського флоту. «Кемпбелтаун» був укомплектований моряками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2 Королівського флоту Нідерландів до його використання як "самохідної міни" під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 рейду на Сен-Назер. Дев'ять інших есмінців зрештою були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянському флоту. Шість із 50 есмінців були потоплені https://uk.wikipedia.org/wiki/U-Boot підводними човнами, а три інші, включаючи «Кемпбелтаун», були знищені за інших обставин.
Британії не було іншого вибору, як прийняти угоду, але вона була набагато вигіднішою для Америки, ніж Британії, що помічник Черчілля Джон Колвілл порівняв її з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F відносинами Радянського Союзу з Фінляндією. Есмінці були в резерві з масштабної кораблебудівної програми США під час Першої світової війни, і багато кораблів потребували капітального ремонту, оскільки вони не були належним чином збережені в неактивному стані. Один британський адмірал назвав їх «найгіршими есмінцями, які я коли-небудь бачив»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6], і лише 30 перебували в строю до травня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-7 [7]. Черчиллю також не сподобалася угода, але його радники переконали його просто поінформувати Рузвельта: «Ми наразі змогли застосувати лише деякі з ваших п'ятидесяти есмінців через значну кількість дефектів, які вони природним чином набули через вплив погоди Атлантики за такий тривалий час перебування у резерві».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]
У відповідь Рузвельт передав десять кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 берегової охорони типу «Лейк» Королівському флоту в 1941 році. Вони були на десять років новіші за есмінці та мали більший радіус дії, що зробило їх кориснішими для супроводу протичовнових конвоївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-8 [8].
Людвигу Аристарховичу
Алимжону Кегельбанову
Психиатрической больнице № 1
Психиатрической больнице №2
Александру Александрову
Thomas Bell
Федору Сидоренку?...
ВАС так багато - що я можу "заплутаться...
ну так даси 1000 євро?
А через чотири роки або ішак, або падішах.
Он говорит, что это очень выгодно для Америки, а наши говорят, всё в порядке, контроль за
ресурсами за нами, тогда с чего будет иметь выгоду Америка?
Я думаю врут оба и это в будущем раскроется.
Це типова проблема всіх постсовків - сприймати будь яку оборудку як хтось виграв, хтось програв, а в сумі нуль.
Розумію , що він президент США , а не Украіни ,
але ж повинна бути совість , людяність і хоть якесь співчуття до краіни , яких просто знищують !!
Його не цікавить війна і ті звірства , які вчиняє
кремлівський злочинець на нашій землі , а тільки гроші 😠
Популисту 50/50 продали воздух.