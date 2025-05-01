Угода з Україною про корисні копалини обіцяє США вигоду, що значно перевершує вкладені кошти , - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Сьогодні ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд", - зазначив Трамп.
Він також додав, що саме таку суму його попередник, Джо Байден, спрямував Україні у вигляді готівкових коштів і військової техніки.
"Ми уклали угоду, в рамках якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати і робити те, що повинні. Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи", - сказав Трамп.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.
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Оце і є його гарантії безпеки? Для районів видобутку? А все інше нехай "зловмисники" забирають?
рашка відразу зупиняється і виплачує репарації)
Домовленість про есмінці в обмін на бази була укладена між США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Сполученим Королівством від 2 вересня 1940, згідно з якою ескадрені міноносці ВМС США передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Королівському флоту від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США в обмін на земельні права у британських володіннях.
Рузвельт схвалив угоду ввечері 30 серпня 1940 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-5 [5]. 2 вересня 1940 року, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E битва за Британію загострилася, держсекретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB Корделл Голл оголосив про згоду на передачу військових кораблів Королівському флоту. 3 вересня 1940 року адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA Гарольд Старк засвідчив, що есмінці не є життєво важливими для безпеки США. В обмін на це США було надано землю в різних британських володіннях для створення військово-морських або авіаційних баз з безоплатним використанням на 99 років, на:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD) НьюфаундлендСхідна сторона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Багамських островівПівденне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 ЯмайкиЗахідне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F Сент-ЛюсіїЗахідне узбережжя Тринідаду (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0) затока Парія)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0 Антигуаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Британська Гвіана (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяна ) в межах п'ятдесяти миль від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Джорджтауна
Угода також надала США права на повітряні та військово-морські бази в:
The Грейт Соунд і Кастл Гарбор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Бермудські островиПівденне та східне узбережжя Ньюфаундленду
Сорок три кораблі спочатку надійшли до Королівського флоту Великої Британії, а сім - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Королівського флоту Канади. До кінця війни ще дев'ятеро кораблів передали Королівському флоту Канади. П'ять таких есмінців були укомплектовані екіпажами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97 Королівського флоту Норвегії, а ті, з цих кораблів, що вижили, пізніше повернулися до Королівського флоту. «Кемпбелтаун» був укомплектований моряками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2 Королівського флоту Нідерландів до його використання як "самохідної міни" під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 рейду на Сен-Назер. Дев'ять інших есмінців зрештою були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянському флоту. Шість із 50 есмінців були потоплені https://uk.wikipedia.org/wiki/U-Boot підводними човнами, а три інші, включаючи «Кемпбелтаун», були знищені за інших обставин.
Британії не було іншого вибору, як прийняти угоду, але вона була набагато вигіднішою для Америки, ніж Британії, що помічник Черчілля Джон Колвілл порівняв її з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F відносинами Радянського Союзу з Фінляндією. Есмінці були в резерві з масштабної кораблебудівної програми США під час Першої світової війни, і багато кораблів потребували капітального ремонту, оскільки вони не були належним чином збережені в неактивному стані. Один британський адмірал назвав їх «найгіршими есмінцями, які я коли-небудь бачив»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6], і лише 30 перебували в строю до травня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-7 [7]. Черчиллю також не сподобалася угода, але його радники переконали його просто поінформувати Рузвельта: «Ми наразі змогли застосувати лише деякі з ваших п'ятидесяти есмінців через значну кількість дефектів, які вони природним чином набули через вплив погоди Атлантики за такий тривалий час перебування у резерві».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]
У відповідь Рузвельт передав десять кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 берегової охорони типу «Лейк» Королівському флоту в 1941 році. Вони були на десять років новіші за есмінці та мали більший радіус дії, що зробило їх кориснішими для супроводу протичовнових конвоївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-8 [8].
Людвигу Аристарховичу
Алимжону Кегельбанову
Психиатрической больнице № 1
Психиатрической больнице №2
Александру Александрову
Thomas Bell
Федору Сидоренку?...
ВАС так багато - що я можу "заплутаться...
ну так даси 1000 євро?
А через чотири роки або ішак, або падішах.
Он говорит, что это очень выгодно для Америки, а наши говорят, всё в порядке, контроль за
ресурсами за нами, тогда с чего будет иметь выгоду Америка?
Я думаю врут оба и это в будущем раскроется.
Це типова проблема всіх постсовків - сприймати будь яку оборудку як хтось виграв, хтось програв, а в сумі нуль.
Розумію , що він президент США , а не Украіни ,
але ж повинна бути совість , людяність і хоть якесь співчуття до краіни , яких просто знищують !!
Його не цікавить війна і ті звірства , які вчиняє
кремлівський злочинець на нашій землі , а тільки гроші 😠
Популисту 50/50 продали воздух.