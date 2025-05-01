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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода з Україною про корисні копалини обіцяє США вигоду, що значно перевершує вкладені кошти , - Трамп

Трамп про підписану угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Сьогодні ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд", - зазначив Трамп.

Він також додав, що саме таку суму його попередник, Джо Байден, спрямував Україні у вигляді готівкових коштів і військової техніки.

"Ми уклали угоду, в рамках якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати і робити те, що повинні. Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи", - сказав Трамп.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

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Автор: 

копалини (205) Трамп Дональд (5757)


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Топ коментарі
+19
Це раніше мало назву МАРОДЕРСТВО
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01.05.2025 07:03
+14
Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи

Оце і є його гарантії безпеки? Для районів видобутку? А все інше нехай "зловмисники" забирають?
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01.05.2025 06:56
+10
Мда... Точно так само, у ІІ Світову війну , американці своїх союзників "доїли"...

Домовленість про есмінці в обмін на бази була укладена між США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Сполученим Королівством від 2 вересня 1940, згідно з якою ескадрені міноносці ВМС США передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Королівському флоту від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США в обмін на земельні права у британських володіннях.

Рузвельт схвалив угоду ввечері 30 серпня 1940 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-5 [5]. 2 вересня 1940 року, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E битва за Британію загострилася, держсекретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB Корделл Голл оголосив про згоду на передачу військових кораблів Королівському флоту. 3 вересня 1940 року адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA Гарольд Старк засвідчив, що есмінці не є життєво важливими для безпеки США. В обмін на це США було надано землю в різних британських володіннях для створення військово-морських або авіаційних баз з безоплатним використанням на 99 років, на:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD) НьюфаундлендСхідна сторона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Багамських островівПівденне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 ЯмайкиЗахідне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F Сент-ЛюсіїЗахідне узбережжя Тринідаду (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0) затока Парія)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0 Антигуаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Британська Гвіана (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяна ) в межах п'ятдесяти миль від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Джорджтауна

Угода також надала США права на повітряні та військово-морські бази в:

The Грейт Соунд і Кастл Гарбор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Бермудські островиПівденне та східне узбережжя Ньюфаундленду

Сорок три кораблі спочатку надійшли до Королівського флоту Великої Британії, а сім - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Королівського флоту Канади. До кінця війни ще дев'ятеро кораблів передали Королівському флоту Канади. П'ять таких есмінців були укомплектовані екіпажами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97 Королівського флоту Норвегії, а ті, з цих кораблів, що вижили, пізніше повернулися до Королівського флоту. «Кемпбелтаун» був укомплектований моряками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2 Королівського флоту Нідерландів до його використання як "самохідної міни" під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 рейду на Сен-Назер. Дев'ять інших есмінців зрештою були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянському флоту. Шість із 50 есмінців були потоплені https://uk.wikipedia.org/wiki/U-Boot підводними човнами, а три інші, включаючи «Кемпбелтаун», були знищені за інших обставин.

Британії не було іншого вибору, як прийняти угоду, але вона була набагато вигіднішою для Америки, ніж Британії, що помічник Черчілля Джон Колвілл порівняв її з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F відносинами Радянського Союзу з Фінляндією. Есмінці були в резерві з масштабної кораблебудівної програми США під час Першої світової війни, і багато кораблів потребували капітального ремонту, оскільки вони не були належним чином збережені в неактивному стані. Один британський адмірал назвав їх «найгіршими есмінцями, які я коли-небудь бачив»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6], і лише 30 перебували в строю до травня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-7 [7]. Черчиллю також не сподобалася угода, але його радники переконали його просто поінформувати Рузвельта: «Ми наразі змогли застосувати лише деякі з ваших п'ятидесяти есмінців через значну кількість дефектів, які вони природним чином набули через вплив погоди Атлантики за такий тривалий час перебування у резерві».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]

У відповідь Рузвельт передав десять кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 берегової охорони типу «Лейк» Королівському флоту в 1941 році. Вони були на десять років новіші за есмінці та мали більший радіус дії, що зробило їх кориснішими для супроводу протичовнових конвоївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-8 [8].
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01.05.2025 07:13
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Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи

Оце і є його гарантії безпеки? Для районів видобутку? А все інше нехай "зловмисники" забирають?
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01.05.2025 06:56 Відповісти
Та щоб ти риже падло подавилося тими металами.
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01.05.2025 07:03 Відповісти
У нього є магічне ВЛАДІМІР СТОП.
рашка відразу зупиняється і виплачує репарації)
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01.05.2025 07:09 Відповісти
Ну, будемо відвертими, він одразу ж сказав, що жодних гарантій безпеки не даватиме. Ептель, якщо він навіть країнам НАТО каже, що фуй кому допомагати буде, то які можуть бути гарантії
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01.05.2025 07:20 Відповісти
Треба було наполягати.що США є "гарантами безпеки" по тому меморандуму.чкий ніхто не відміняв.
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01.05.2025 08:48 Відповісти
Про це треба було наполягати коли підписували і чітко прописувати обов'язки сторін. А не просто під загальний меморандум і чесне слово здавати озброєння таких масштабів
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01.05.2025 09:34 Відповісти
Так з якого буя він повинен щось отримувати?
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01.05.2025 09:32 Відповісти
Перше вже побачили - розблокувалися поставки озброєння. А що далі, то подивимося. Типу фонд відновлення, але що там дрібним шрифтом, то ніхто не знає
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01.05.2025 09:36 Відповісти
Щоб вже воно вдавилось.
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01.05.2025 07:02 Відповісти
Це раніше мало назву МАРОДЕРСТВО
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01.05.2025 07:03 Відповісти
Чому бідні? Тому що немає у вас фантазії. Грязюка в землі коштує нуль поки її не викопали і не переробили. Ви можете викопати, по факту? Ні, бо пересретесь як з АрселорМіттал або ж Одеським припортовим. Тож угода про розробку через спільний прозорий фонд то є шанс.
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01.05.2025 07:46 Відповісти
Такі як ти, мало що утекли з України, так вже вважають себе громадянами іншої країни і готові лизати зад, аби не вигнали. Адже для таких батьківщина там, де платять за обливання лайном колишній свій народ. Однак дупа трампанутого таких не буде терпіти, однаково видворить
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01.05.2025 08:28 Відповісти
Вам шашечки або їхати? Бо заробляти 5 тис на рік на душу максимум ще до війни - це соромно.
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01.05.2025 08:42 Відповісти
Поменяй методичку, твоя устарела, фсб совсем обленилось, не хочет думать
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01.05.2025 09:04 Відповісти
Родной язык тебе должен быть более понятен. Ху....лостан чекає свого хероя
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01.05.2025 09:06 Відповісти
"...втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи". А де не будуть, )(уйло вдарить по логістиці?
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01.05.2025 07:05 Відповісти
Все залежить від деталей і додатків підписаної угоди про корисні копалини.
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01.05.2025 07:08 Відповісти
Трампон поставить по цьому договору свої прокладки і буде усе копатись рудому в кармат, під прикриттям США. Як вже було і є в Афганістані. І парламенту усі ці двіжухи ні до чого. А наша ******* зломана, бо затисли яйця бізнесу в лещата боргів. На країну та народ усім далеко наплювати і вже давно.
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01.05.2025 07:08 Відповісти
Трамп, *****, Ким, Зеля, Орбан, Фіцо, аятолла тощо - ідіоти, кровожерлеві ідіоти, ідіоти-крадії, меркантільні та брехливі ідіоти мающі владу. Ера ідіотів при владі.
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01.05.2025 07:12 Відповісти
Мда... Точно так само, у ІІ Світову війну , американці своїх союзників "доїли"...

Домовленість про есмінці в обмін на бази була укладена між США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Сполученим Королівством від 2 вересня 1940, згідно з якою ескадрені міноносці ВМС США передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Королівському флоту від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США в обмін на земельні права у британських володіннях.

Рузвельт схвалив угоду ввечері 30 серпня 1940 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-5 [5]. 2 вересня 1940 року, коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E битва за Британію загострилася, держсекретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB Корделл Голл оголосив про згоду на передачу військових кораблів Королівському флоту. 3 вересня 1940 року адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA Гарольд Старк засвідчив, що есмінці не є життєво важливими для безпеки США. В обмін на це США було надано землю в різних британських володіннях для створення військово-морських або авіаційних баз з безоплатним використанням на 99 років, на:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD) НьюфаундлендСхідна сторона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Багамських островівПівденне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 ЯмайкиЗахідне узбережжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96%D1%8F Сент-ЛюсіїЗахідне узбережжя Тринідаду (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0) затока Парія)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0 Антигуаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Британська Гвіана (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяна ) в межах п'ятдесяти миль від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Джорджтауна

Угода також надала США права на повітряні та військово-морські бази в:

The Грейт Соунд і Кастл Гарбор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Бермудські островиПівденне та східне узбережжя Ньюфаундленду

Сорок три кораблі спочатку надійшли до Королівського флоту Великої Британії, а сім - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Королівського флоту Канади. До кінця війни ще дев'ятеро кораблів передали Королівському флоту Канади. П'ять таких есмінців були укомплектовані екіпажами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97 Королівського флоту Норвегії, а ті, з цих кораблів, що вижили, пізніше повернулися до Королівського флоту. «Кемпбелтаун» був укомплектований моряками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2 Королівського флоту Нідерландів до його використання як "самохідної міни" під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 рейду на Сен-Назер. Дев'ять інших есмінців зрештою були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянському флоту. Шість із 50 есмінців були потоплені https://uk.wikipedia.org/wiki/U-Boot підводними човнами, а три інші, включаючи «Кемпбелтаун», були знищені за інших обставин.

Британії не було іншого вибору, як прийняти угоду, але вона була набагато вигіднішою для Америки, ніж Британії, що помічник Черчілля Джон Колвілл порівняв її з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F відносинами Радянського Союзу з Фінляндією. Есмінці були в резерві з масштабної кораблебудівної програми США під час Першої світової війни, і багато кораблів потребували капітального ремонту, оскільки вони не були належним чином збережені в неактивному стані. Один британський адмірал назвав їх «найгіршими есмінцями, які я коли-небудь бачив»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6], і лише 30 перебували в строю до травня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-7 [7]. Черчиллю також не сподобалася угода, але його радники переконали його просто поінформувати Рузвельта: «Ми наразі змогли застосувати лише деякі з ваших п'ятидесяти есмінців через значну кількість дефектів, які вони природним чином набули через вплив погоди Атлантики за такий тривалий час перебування у резерві».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-:0-6 [6]

У відповідь Рузвельт передав десять кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 берегової охорони типу «Лейк» Королівському флоту в 1941 році. Вони були на десять років новіші за есмінці та мали більший радіус дії, що зробило їх кориснішими для супроводу протичовнових конвоївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8#cite_note-8 [8].
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01.05.2025 07:13 Відповісти
подаруй мені 1000 євро, будь ласка.
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01.05.2025 08:12 Відповісти
А кому саме, з ВАС , "подарувать"?
Людвигу Аристарховичу
Алимжону Кегельбанову
Психиатрической больнице № 1
Психиатрической больнице №2
Александру Александрову
Thomas Bell
Федору Сидоренку?...
ВАС так багато - що я можу "заплутаться...
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01.05.2025 08:56 Відповісти
мені подаруй
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01.05.2025 08:58 Відповісти
Тобі? А чим ти кращий від "решти"? Крім того - а що буде, якщо "Федора Сидоренка" раптово "забанять", чи деактивують на тривалий термін, як "Психиатрическую больницу №1"? Пам"ятаєш, ЯКУ ти мені істерику два роки тому, влаштував?
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01.05.2025 09:10 Відповісти
в тебе вже шиза якась розвинулася. ти ж писав адмінам щоб перевірили мене по ай пі. як бачиш мене не забанили, ті ніки - не мої і ніколи моїми не були. в мене один нік.

ну так даси 1000 євро?
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01.05.2025 09:13 Відповісти
Він на них огірків ніжинських нагребе
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01.05.2025 09:37 Відповісти
Я - людина самостійно мисляча... Адміни для мене є "авторитетами" у обмежених рамках - постільки, поскільки вони виконують свою роботу з регулювання роботи сайту. Вони зробили висновок у рамках своїх функціональних обов"язків - лише встановили, що у тебе, за цими "ніками", різні ІР-адреси. І для мене, в цих рамках, всі ці "ніки" кажуть лише про те, що ти користуєшся різними ІР-адресами.. Але ж я відслідковував тебе "КОМПЛЕКСНО"! Бо "адмін" - звичайний "технік-функціонер"... А я - людина з підготовкою "слідчого". Вона передбачає багатогранність розгляду сумнівних питань... Саме тому я встановив, що за всіма цими "ніками" сидить одна й та сама людина... Тобто, ти не простий "брехун" і "скандаліст", а "провокатор з прикриттям"... Так що спочатку визначся, а потім "клянч" гроші... Бо хто зна, хто з ВАС - "чесна" людина, а хто - "шахрай"...
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01.05.2025 09:39 Відповісти
Теперь он должен прилюдно набить хлебало путлеру с криком это наша корова и мы ее доим
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01.05.2025 07:13 Відповісти
у маразматика Трампа одна перемога. ресурси України. всі інші послали Трампушку нафіг.
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01.05.2025 07:13 Відповісти
І це треба використовувати. Копати все одно до кінця війни ніхто не приїде.
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01.05.2025 07:43 Відповісти
їх і американці не приїдуть копати, навіть після війни.
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01.05.2025 08:11 Відповісти
Мета угоди - отримати зброю завтра. А що там будуть чи не будуть копати і коли - діло десяте.
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01.05.2025 08:44 Відповісти
Та навіть згадки за зброю там НЕМАЄ! З тих коментарів про цю угоду, це те, що, МОЖЛИВО, якщо США знайде інвесторів, гроші за дозволи підуть у спільний фонд. І ці гроші будуть працювати на подальший розвиток видобування. Все.
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01.05.2025 08:51 Відповісти
ми можемо її купляти просто за гроші, без усілякої мародерської угоди.
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01.05.2025 09:01 Відповісти
від цієї угоди смердить ганьбою.
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01.05.2025 07:19 Відповісти
Ці його розмови суто для внутрішнього споживання, щоб своєму лохторату хоч якісь позитиви за 100 днів управління впарити
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01.05.2025 07:22 Відповісти
Пусть киздит на свою аудиторию что хочет, хоть про квинтиллион прибыли, главное, когда накроются переговоры о мире, объявил о новом пакете военной помощи и санкциях против рф, а до тех пор, надеюсь у наших хватит ума затянуть ратификацию договора
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01.05.2025 07:26 Відповісти
Коли буде кворум, тоді й ратифікація. А з кворумом в цій раді напряжно.
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01.05.2025 07:42 Відповісти
Україна має стати кар"єром - щоб зловмисники не напали
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01.05.2025 07:32 Відповісти
Ну якщо ''президент'' країни пропонує іншому зробити кар'єр, чому ж відмовлятися? Можливо не лох має надію і свій кусок отримати.
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01.05.2025 07:43 Відповісти
Який не ідіот трамп,а Україну наїбав на 350 міліардів долларів...
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01.05.2025 07:39 Відповісти
Чудово, клієнт гачок заковтнув. Тепер його треба водити до кінця строку і витягувати з нього зброю.
А через чотири роки або ішак, або падішах.
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01.05.2025 07:40 Відповісти
Интересно было бы узнать, кто брешет больше, трамп или наши чиновники?

Он говорит, что это очень выгодно для Америки, а наши говорят, всё в порядке, контроль за

ресурсами за нами, тогда с чего будет иметь выгоду Америка?

Я думаю врут оба и это в будущем раскроется.
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01.05.2025 07:43 Відповісти
Економіка - це гра з ненульовою сумою.
Це типова проблема всіх постсовків - сприймати будь яку оборудку як хтось виграв, хтось програв, а в сумі нуль.
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01.05.2025 07:48 Відповісти
Давай підтримаємо баригу в якого крах його правління по всіх напрямках і жодного слова про безпеку і пакет військової допомоги .
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01.05.2025 07:44 Відповісти
Robbing someone does not necessarily exclude saving them, and vice versa.
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01.05.2025 07:45 Відповісти
Україні ця угода принесе набагато більше
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01.05.2025 08:18 Відповісти
Аж ціле потужне ніфуя...
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01.05.2025 08:45 Відповісти
Почитайте сам текст, а не тільки анонс
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01.05.2025 09:05 Відповісти
Якщо почитати передвиборчі програми кандидатів на посаду президента, то ми вже маємо жити як у раю
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01.05.2025 09:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f19EukMYRPo Итоги первых 100 дней Трампа. От оглушительной победы к катастрофе. БУДЕТ ХУЖЕ.
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01.05.2025 08:26 Відповісти
Трамп вже дістав своїми коштами і вигодою для себе !!
Розумію , що він президент США , а не Украіни ,
але ж повинна бути совість , людяність і хоть якесь співчуття до краіни , яких просто знищують !!
Його не цікавить війна і ті звірства , які вчиняє
кремлівський злочинець на нашій землі , а тільки гроші 😠


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01.05.2025 08:28 Відповісти
*******, що 350 млрд. вже повернули, то можна нові пакети допомоги надавати?
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01.05.2025 08:39 Відповісти
Після війни треба аннулювати цю угоду.во вона підписувалась під тиском та шантажем.
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01.05.2025 08:53 Відповісти
Пустозвон.Прям як Зеленський
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01.05.2025 08:54 Відповісти
Господи сколько совков еще..

Популисту 50/50 продали воздух.
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01.05.2025 08:55 Відповісти
Нашим треба було вимогати-поперше зброя.потім угода.Рідкоземельна сволота радіє за гроші.а що люди гинуть Україні-його не турбує.
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01.05.2025 08:56 Відповісти
Цинічна істота думає лише про гроші. Жодного цента не надав нам для захисту та навіть не збирається цього робити.
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01.05.2025 08:58 Відповісти
Весело читати зраду про мародерство, коли пересічний взагалі не мав і не матиме ніколи ніяких прав на копалини, а мародерять навіть зараз олігархи часів кучми.
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01.05.2025 09:19 Відповісти
 
 