Угода з Україною про корисні копалини обіцяє США вигоду, що значно перевершує вкладені кошти , - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Сьогодні ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд", - зазначив Трамп.

Він також додав, що саме таку суму його попередник, Джо Байден, спрямував Україні у вигляді готівкових коштів і військової техніки.

"Ми уклали угоду, в рамках якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати і робити те, що повинні. Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи", - сказав Трамп.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

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