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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о недрах с Украиной даст Трампу больше рычагов влияния на РФ, - Бессент

Бессент говорит, что соглашение о недрах может быть рычагом влияния на РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о недрах, подписанное между Киевом и Вашингтоном, принесет сразу несколько результатов. В частности, администрация президента Дональда Трампа планирует использовать это соглашение для влияния на РФ в процессе переговоров о прекращении огня.

Об этом глава Минфина США сказал во время выступления на конференции в институте Милкена в Калифорнии, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бессента, соглашение о недрах - изначально идея самого Дональда Трампа.

"Он (Трамп. - Ред.) считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда наступит время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины",- сказал американский чиновник.

Во-вторых, по его словам, соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США.

"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам: "Подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения - экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", - добавил министр финансов США.

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Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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Автор: 

россия (95671) соглашение (1343) США (26844) ископаемые (165) Трамп Дональд (5377) Скотт Бессент (37)


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Топ комментарии
+2
Угода про надра з Україною дасть Трампу більше важелів впливу на РФ, - Бессент

Згуялі, дурню?
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05.05.2025 22:39
+1
Він вже має важель в роті, здагадатеся чий !
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05.05.2025 22:41
+1
Тампон може ***** тільки посмикати за в'ялого важіля і більше нічого.
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05.05.2025 22:48
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Угода про надра з Україною дасть Трампу більше важелів впливу на РФ, - Бессент

Згуялі, дурню?
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05.05.2025 22:39 Ответить
Звіздить! Найбільші важелі впливу нп кацапію Трампу дало б збільшення постачання зброї, чи хоча б додаткові санкції. І навіть Бассент це знає, хоча і звіздить.
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05.05.2025 23:11 Ответить
Він вже має важель в роті, здагадатеся чий !
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05.05.2025 22:41 Ответить
А квиток на метро не міг дати важилей?
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05.05.2025 22:48 Ответить
Тампон може ***** тільки посмикати за в'ялого важіля і більше нічого.
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05.05.2025 22:48 Ответить
Я так розумію, це трамп і ко так борються з фентанілом . так би мовити, кожну таблетку особисто утилізують
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05.05.2025 22:49 Ответить
У Трампа немає карт. Він їх всі проїбав.
Хочеш мати карти та важелі на рф? Давай Тамагавки.
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05.05.2025 22:49 Ответить
Хочеш щоб тобі на брайтон теж прилетіло, чи ти бот?
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05.05.2025 23:05 Ответить
ідінхй
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05.05.2025 23:13 Ответить
Скот? Зрозуміло.
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05.05.2025 22:59 Ответить
така ж сама хєротєнь, як і Будапештський меморандум.
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05.05.2025 23:23 Ответить
Вот только в этом случае, Украина должна... И Америка, в полной мере воспользуется данной ситуацией. Учитывая что они ничего взамен не обещали.
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05.05.2025 23:52 Ответить
так же далжна, як і США в 2014-му.
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06.05.2025 00:18 Ответить
"За словами Бессента, угода про надра - початково ідея самого Дональда Трампа."
Ти диви пальму першості хоче у Невтікача вкрасти ...пряме порушення авторського права ...
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06.05.2025 00:02 Ответить
У Невтікача, завгоспа та 6-7 співучасників ...
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06.05.2025 00:03 Ответить
 
 