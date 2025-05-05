Соглашение о недрах с Украиной даст Трампу больше рычагов влияния на РФ, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о недрах, подписанное между Киевом и Вашингтоном, принесет сразу несколько результатов. В частности, администрация президента Дональда Трампа планирует использовать это соглашение для влияния на РФ в процессе переговоров о прекращении огня.
Об этом глава Минфина США сказал во время выступления на конференции в институте Милкена в Калифорнии, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Бессента, соглашение о недрах - изначально идея самого Дональда Трампа.
"Он (Трамп. - Ред.) считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда наступит время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины",- сказал американский чиновник.
Во-вторых, по его словам, соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США.
"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам: "Подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения - экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", - добавил министр финансов США.
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
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