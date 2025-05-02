США рассматривают соглашение о полезных ископаемых с Украиной как модель для будущих соглашений с другими странами, - Bloomberg
В администрации Трампа рассматривают соглашение о недрах с Украиной как модель для дальнейших международных соглашений, что отражает стратегию президента по использованию веса внешней политики США для обеспечения активов и инвестиционной прибыли за рубежом.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Так, один из чиновников Минфина США на условиях анонимности рассказал, что Штаты рассматривают соглашение с Украиной как способ для американского народа принять участие в экономическом росте регионов, которые США обычно поддерживают с помощью грантов или займов.
"Чиновник описал сделку, которая охватывает ресурсы, включая нефть и газ, графит и алюминий, как отражающую намерение Трампа использовать внешнюю политику для увеличения активов, а не пассивов в балансе США", - говорится в материале.
Посланник Трампа в Африке Массад Булос также заявил, что США настаивают на заключении мирного соглашения между Конго и Руандой, что также будет предусматривать отдельные двусторонние соглашения о полезных ископаемых с каждой из этих стран.
"Это вполне соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии. Министр финансов заявил, что экономическая безопасность является национальной безопасностью, и это, безусловно, соответствует склонности Трампа к заключению сделок, а не к дипломатии", - сказал экс-чиновник администрации Байдена Торри Таусиг.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Між іншим, в нашій угоді написано:
БЕРУЧИ до уваги, що Україна має, відповідно до міжнародного права,
суверенітет над своїми природними ресурсами, розташованими на її території,
а також у її територіальних водах, а також суверенні права на її виключну
економічну зону та континентальний шельф, які дозволяють Україні укладати
цю Угоду та виконувати цілі цієї Угоди;
І поки ми офіційно не визнаємо анексію Криму та всіх непідконтрольних територій, ресурси, що містяться в межах кордонів 1991 року, вважаються нашими за законом.
І подібна угода з руснею буде означати офіційне порушення США міжнародного права.
Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.
Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.
При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.
При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».
И американцы создадут новую партию - "партия реиогонов"