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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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США рассматривают соглашение о полезных ископаемых с Украиной как модель для будущих соглашений с другими странами, - Bloomberg

Соглашение о полезных ископаемых станет примером для других стран

В администрации Трампа рассматривают соглашение о недрах с Украиной как модель для дальнейших международных соглашений, что отражает стратегию президента по использованию веса внешней политики США для обеспечения активов и инвестиционной прибыли за рубежом.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, один из чиновников Минфина США на условиях анонимности рассказал, что Штаты рассматривают соглашение с Украиной как способ для американского народа принять участие в экономическом росте регионов, которые США обычно поддерживают с помощью грантов или займов.

Также читайте: В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США

"Чиновник описал сделку, которая охватывает ресурсы, включая нефть и газ, графит и алюминий, как отражающую намерение Трампа использовать внешнюю политику для увеличения активов, а не пассивов в балансе США", - говорится в материале.

Посланник Трампа в Африке Массад Булос также заявил, что США настаивают на заключении мирного соглашения между Конго и Руандой, что также будет предусматривать отдельные двусторонние соглашения о полезных ископаемых с каждой из этих стран.

"Это вполне соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии. Министр финансов заявил, что экономическая безопасность является национальной безопасностью, и это, безусловно, соответствует склонности Трампа к заключению сделок, а не к дипломатии", - сказал экс-чиновник администрации Байдена Торри Таусиг.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте: Прибыли от сделки об ископаемых может не быть еще более 10 лет, - Reuters

Автор: 

США (26791) ископаемые (157) Трамп Дональд (5349)


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Топ комментарии
+7
Ага, пошукайте ще або дурних, або потопаючих.
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02.05.2025 10:44
+4
Ти ще не підписав угоду? - тоді ми йдемо до тебе! - Трамп
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02.05.2025 10:46
+4
Прокляті шантажисти та мародери-хер вам від когось щось обломиться. Тільки і можете оббирати тих хто в біді.
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02.05.2025 10:46
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Ага, пошукайте ще або дурних, або потопаючих.
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02.05.2025 10:44 Ответить
русня з часом підпише партнерську угоду по копалинах ,які анексувала в Україні , і будуть співласниками з США ,мудило трамп , це визнає ...
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02.05.2025 10:51 Ответить
Тоді там доведеться обмежити дію угоди "новимі суб'єктамі фєдєраціі".
Між іншим, в нашій угоді написано:
БЕРУЧИ до уваги, що Україна має, відповідно до міжнародного права,
суверенітет над своїми природними ресурсами, розташованими на її території,
а також у її територіальних водах, а також суверенні права на її виключну
економічну зону та континентальний шельф, які дозволяють Україні укладати
цю Угоду та виконувати цілі цієї Угоди;
І поки ми офіційно не визнаємо анексію Криму та всіх непідконтрольних територій, ресурси, що містяться в межах кордонів 1991 року, вважаються нашими за законом.
І подібна угода з руснею буде означати офіційне порушення США міжнародного права.
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02.05.2025 10:56 Ответить
але є велика недовіра ,до комбінацій трампа з х* йлом , хто зна коли зеленська рада, захоче реально змінити те шо їм буде заважати в Констітуції України , продемонструвати московії свою привержиність до русні ...ця угода на очікуванність...
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02.05.2025 11:40 Ответить
Це Ви про США? Навіщо Ви так, у них все вийшло, вони реально пограбували Україну не нападаючи, а затиснувши яйця у тиски корупції простого криворізького паренька, якого вибрав нарід 73% і віддав йому ключі від казни, заводів, навіть рахунків своїх дітейҐ, внуків і правнуків. Корисні копалини для США віддав нарід україни, спасаючи від переслідувань американських спецслужб Боневтіка Потужного. З одного боку нас вбиває кацапія, а з іншого США поспішають забрати хоч щось собі, а наріду марафон і обіцянки Найпотужнішого в світі.
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02.05.2025 11:17 Ответить
З ким вони зібрались павтарять? Де ще таке "щастя" знайдуть?
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02.05.2025 11:23 Ответить
для майбутьніх угод з московією ,та хтоб сумнівався ...🤠
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02.05.2025 10:45 Ответить
Ну так, русня настільки дурна, що віддасть половину своїх доходів від єдиного цінного, що у них є - надр.
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02.05.2025 10:47 Ответить
Да це базікання, Китай не дозволить
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02.05.2025 10:54 Ответить
І це - теж, безумовно.
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02.05.2025 10:57 Ответить
Ти ще не підписав угоду? - тоді ми йдемо до тебе! - Трамп
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02.05.2025 10:46 Ответить
Прокляті шантажисти та мародери-хер вам від когось щось обломиться. Тільки і можете оббирати тих хто в біді.
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02.05.2025 10:46 Ответить
Яка зовнішня політика США, грабуй слабшого, не мешай вбивати і погрожуй всім після України навряд хто буде зацікавлений в таких угодах
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02.05.2025 10:52 Ответить
А президенти інших країн теж хочуть взамін гарантій залишення при владі після закінчення законного терміну перебування?
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02.05.2025 11:01 Ответить
США не хочуть вимагати з лаптєстану повної виплати по ленд-лізу? Велика Британія свій борг виплатила, а Рашиздія, яка обʼявила себе правоприємницею совка, ні.
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02.05.2025 11:29 Ответить
Ірина Геращенко-

Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.

Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.

При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.

При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».
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02.05.2025 11:44 Ответить
"Так, один із посадовців Мінфіну США на умовах анонімності розповів, що Штати розглядають угоду з Україною як спосіб для американського народу взяти участь в економічному зростанні регіонів, які США зазвичай підтримують за допомогою грантів або позик."

И американцы создадут новую партию - "партия реиогонов"
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02.05.2025 11:53 Ответить
 
 