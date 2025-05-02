США рассматривают соглашение о полезных ископаемых с Украиной как модель для будущих соглашений с другими странами, - Bloomberg

В администрации Трампа рассматривают соглашение о недрах с Украиной как модель для дальнейших международных соглашений, что отражает стратегию президента по использованию веса внешней политики США для обеспечения активов и инвестиционной прибыли за рубежом.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, один из чиновников Минфина США на условиях анонимности рассказал, что Штаты рассматривают соглашение с Украиной как способ для американского народа принять участие в экономическом росте регионов, которые США обычно поддерживают с помощью грантов или займов.

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"Чиновник описал сделку, которая охватывает ресурсы, включая нефть и газ, графит и алюминий, как отражающую намерение Трампа использовать внешнюю политику для увеличения активов, а не пассивов в балансе США", - говорится в материале.

Посланник Трампа в Африке Массад Булос также заявил, что США настаивают на заключении мирного соглашения между Конго и Руандой, что также будет предусматривать отдельные двусторонние соглашения о полезных ископаемых с каждой из этих стран.

"Это вполне соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии. Министр финансов заявил, что экономическая безопасность является национальной безопасностью, и это, безусловно, соответствует склонности Трампа к заключению сделок, а не к дипломатии", - сказал экс-чиновник администрации Байдена Торри Таусиг.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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