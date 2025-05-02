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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США

В Раде появился законопроект о ратификации соглашения с США

На сайте Верховной Рады появился законопроект о ратификации подписанного накануне экономического соглашения с США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Документ называется: "Проект Закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также читайте: Бессент о подписании соглашения между США и Украиной: Трамп "раздал" Зеленскому "роял-флеш"

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полный текст соглашения об инвестфонде восстановления с США. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29252) Кабмин (14028) ратификация (413) соглашение (1336) США (26791)


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Ліл, якщо треба - то і вночі проголосують, щоб, базу під факти допилити)
Чекаємо на поправки в конституцію
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02.05.2025 00:33 Ответить
Жуліки і вори)
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02.05.2025 00:53 Ответить
Головні ризики для України - це втрата частини бюджетних доходів, відсутність чітких гарантій безпеки та обмеження контролю над природними ресурсами.
Адже за угодою Україна віддає половину своїх доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду, що зменшує потенційні доходи українського бюджету на довгі роки.
Угода має пріоритетність над українським законодавством.
Угода не передбачає передачу власності на надра, але створює довготривалий пріоритет США щодо доступу до них.
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02.05.2025 01:18 Ответить
BBC

Оцінити наслідки підписання ресурсної угоди між Україною та США, ймовірно, буде можливо лише через місяці, якщо не роки.

Зрештою, США вже підписували подібні документи з Афганістаном - тоді співпраці у сфері природних ресурсів між Вашингтоном і Кабулом також пророкували великі перспективи. І де вони тепер?

Втім, Україна - це, звісно, зовсім не Афганістан. У будь-якому разі міркувати про тактичні, короткострокові наслідки угоди між Києвом і Вашингтоном значно легше. Її підписання однозначно вносить нову динаміку в трикутник "США - Росія - Україна", у якому Росія й Україна заочно змагаються між собою за прихильність США, одночасно звинувачуючи одне одного в зриві мирного процесу.
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02.05.2025 01:20 Ответить
А ці зелені ручники разом з ОПЗЖ можуть не ратифікувати?

Доречі, подивимося, що там ТЮ скаже. Теск на годівницю. 😁
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02.05.2025 02:03 Ответить
Як писав. Швидкість Верховної Ради просто вражає. З автобусами 2 роки тягнули. А тут бац у усьо.🤣
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02.05.2025 05:48 Ответить
Питання дня. Можна здати броню та автомат і хай Америка воює за свої надра,які виявляється вже не належать народу України.
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02.05.2025 07:15 Ответить
тепер для трампа головна задача, підписати, саме таку угоду з плєшивим.
повний профіт.
україна вистоїть, будуть доїти україну. україна втратить території, будуть доїти українськи землі через кацапів.
вчиться, як треба вести політику!!!
а, не меншовартить, перед будь ким. були малоросами, стали підпіндосниками.
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02.05.2025 07:27 Ответить
 
 