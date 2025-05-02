В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США
На сайте Верховной Рады появился законопроект о ратификации подписанного накануне экономического соглашения с США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Документ называется: "Проект Закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".
Его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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Чекаємо на поправки в конституцію
Адже за угодою Україна віддає половину своїх доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду, що зменшує потенційні доходи українського бюджету на довгі роки.
Угода має пріоритетність над українським законодавством.
Угода не передбачає передачу власності на надра, але створює довготривалий пріоритет США щодо доступу до них.
Оцінити наслідки підписання ресурсної угоди між Україною та США, ймовірно, буде можливо лише через місяці, якщо не роки.
Зрештою, США вже підписували подібні документи з Афганістаном - тоді співпраці у сфері природних ресурсів між Вашингтоном і Кабулом також пророкували великі перспективи. І де вони тепер?
Втім, Україна - це, звісно, зовсім не Афганістан. У будь-якому разі міркувати про тактичні, короткострокові наслідки угоди між Києвом і Вашингтоном значно легше. Її підписання однозначно вносить нову динаміку в трикутник "США - Росія - Україна", у якому Росія й Україна заочно змагаються між собою за прихильність США, одночасно звинувачуючи одне одного в зриві мирного процесу.
Доречі, подивимося, що там ТЮ скаже. Теск на годівницю. 😁
повний профіт.
україна вистоїть, будуть доїти україну. україна втратить території, будуть доїти українськи землі через кацапів.
вчиться, як треба вести політику!!!
а, не меншовартить, перед будь ким. були малоросами, стали підпіндосниками.