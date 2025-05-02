УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4572 відвідувача онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США
438 5

В Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди зі США

В Раді з’явився законопроєкт про ратифікацію угоди зі США

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт про ратифікацію підписаної напередодні економічної угоди зі США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Документ має назву: "Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови". 

Його ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також читайте: Інвестиційний фонд з угоди про надра зі США може запрацювати за кілька тижнів, - Свириденко

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повний текст угоди про інвестфонд відбудови зі США. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (14987) Кабмін (14099) ратифікація (262) угода (660) США (22979)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ліл, якщо треба - то і вночі проголосують, щоб, базу під факти допилити)
Чекаємо на поправки в конституцію
показати весь коментар
02.05.2025 00:33 Відповісти
Жуліки і вори)
показати весь коментар
02.05.2025 00:53 Відповісти
Головні ризики для України - це втрата частини бюджетних доходів, відсутність чітких гарантій безпеки та обмеження контролю над природними ресурсами.
Адже за угодою Україна віддає половину своїх доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду, що зменшує потенційні доходи українського бюджету на довгі роки.
Угода має пріоритетність над українським законодавством.
Угода не передбачає передачу власності на надра, але створює довготривалий пріоритет США щодо доступу до них.
показати весь коментар
02.05.2025 01:18 Відповісти
BBC

Оцінити наслідки підписання ресурсної угоди між Україною та США, ймовірно, буде можливо лише через місяці, якщо не роки.

Зрештою, США вже підписували подібні документи з Афганістаном - тоді співпраці у сфері природних ресурсів між Вашингтоном і Кабулом також пророкували великі перспективи. І де вони тепер?

Втім, Україна - це, звісно, зовсім не Афганістан. У будь-якому разі міркувати про тактичні, короткострокові наслідки угоди між Києвом і Вашингтоном значно легше. Її підписання однозначно вносить нову динаміку в трикутник "США - Росія - Україна", у якому Росія й Україна заочно змагаються між собою за прихильність США, одночасно звинувачуючи одне одного в зриві мирного процесу.
показати весь коментар
02.05.2025 01:20 Відповісти
А ці зелені ручники разом з ОПЗЖ можуть не ратифікувати?

Доречі, подивимося, що там ТЮ скаже. Теск на годівницю. 😁
показати весь коментар
02.05.2025 02:03 Відповісти
 
 