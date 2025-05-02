В Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди зі США

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт про ратифікацію підписаної напередодні економічної угоди зі США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Документ має назву: "Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

Його ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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