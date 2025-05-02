В Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди зі США
На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт про ратифікацію підписаної напередодні економічної угоди зі США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Документ має назву: "Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
Його ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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Чекаємо на поправки в конституцію
Адже за угодою Україна віддає половину своїх доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду, що зменшує потенційні доходи українського бюджету на довгі роки.
Угода має пріоритетність над українським законодавством.
Угода не передбачає передачу власності на надра, але створює довготривалий пріоритет США щодо доступу до них.
Оцінити наслідки підписання ресурсної угоди між Україною та США, ймовірно, буде можливо лише через місяці, якщо не роки.
Зрештою, США вже підписували подібні документи з Афганістаном - тоді співпраці у сфері природних ресурсів між Вашингтоном і Кабулом також пророкували великі перспективи. І де вони тепер?
Втім, Україна - це, звісно, зовсім не Афганістан. У будь-якому разі міркувати про тактичні, короткострокові наслідки угоди між Києвом і Вашингтоном значно легше. Її підписання однозначно вносить нову динаміку в трикутник "США - Росія - Україна", у якому Росія й Україна заочно змагаються між собою за прихильність США, одночасно звинувачуючи одне одного в зриві мирного процесу.
Доречі, подивимося, що там ТЮ скаже. Теск на годівницю. 😁