Повний текст угоди про інвестфонд відбудови зі США. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України оприлюднив угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Повний текст угоди

























Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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