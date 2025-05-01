Повний текст угоди про інвестфонд відбудови зі США. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів України оприлюднив угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.
Повний текст угоди
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
Топ коментарі
+10 Псамметих II
показати весь коментар01.05.2025 12:43
+6 Gary Grant
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+6 Andrew Moon
показати весь коментар01.05.2025 12:54
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І багато позицій з цього списку - ще зовсім не знайдені (не хочется писати - що їх зовсім нема) в Україні
Зато лайна - маємо достатньо , може навіть з надлишком
Ось на основі цієї погрози та тиску можна цю угоду визнати недійсною.
Так що це - не записка.
Тому можна на одному ії етапів (або після війни) просто перестати виконувати угоду.
Ти подумай трохи своєю головою... А свої припущення залиш у себе .
Україна припинила, а США - ні. Що далі?
Але, є сподівання, що наступний президент сша якось змінить це в адекватну сторону.
Або Україна подасть до суду на скасування цієї угоди.
звісно трамп самозакоханий імбецил, але....
злі язики кажуть, що україні відкрили хвіртку, для закупівлі зброї, будь якої, що не обмежена міжнародними договорами, минаючі державні установі сша. напряму від виробника.
як що, це правда, то війна дійсно закінчиться дуже швидко.
пильнуємо за холуями плєшивого.
коли почнуть волати про термінове перемир'я знову, то так і є.
Нормальна угода між Конго та Бельгією в 18-му сторіччі...
Правда, там є такий пункт:
Ця Угода залишається чинною до того моменту, поки Сторони не погодяться
про її припинення.
Якщо раптом Трамп не потрапить на третій термін, наступний уряд США може скасувати угоду.
Однак, маю великі сумніви. Бо, як каже русня, аппєтіт пріходіт во врємя єди.
В переліку з подібного - лише золото і платина.
Ну а щодо зовнішнього контролю...
Так, він буде. Тільки не всеосяжний.
Розрізняють виробничу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 дороги, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) канали, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 порти, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F) склади, системи зв'язку тощо) і соціальну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 школи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 бібліотеки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 театри, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD стадіони та ін.) інфраструктуру.
Інфраструктура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA ринку - установи, фірми, компанії всіх видів власності, що забезпечують взаємодію між об'єктами ринкових відносин. До інфраструктури товарного ринку належать підприємства гуртової та роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, товарні біржі, торговельні доми, посередницькі фірми, системи зв'язку, спеціальні державні органи регулювання ринку (антимонопольний комітет, інспекція з контролю за цінами тощо). До інфраструктури фінансового ринку - це вся банківська система, фондові біржі, валютні біржі, брокерські і страхові компанії, аудиторські фірми. До інфраструктури ринку праці належать біржі праці, державні системи обліку попиту на робочу силу, перепідготовку кадрів, регулювання міграції, дотації населенню тощо. Інфраструктура ринку є частиною ринку послуг.
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі
(включаючи передачу систем озброєнь, ***********, технологій або
навчання), капітальний внесок Партнера від США вважатиметься
збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до
Угоди про обмежене партнерство.
Зараз (та й взагалі) нам в першу чергу потрібна зброя. Без неї ті копалини не захистимо.
Трамп не Байден, Трамп на халяву не дасть.
Де візьмемо десятки і десятки мільярдів, при вбитій руснею і ощипувачем гусаків економіці?
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
Они глупые или смешные, что больше подходит?
Зельц и Шмыгаль не шмагли
Навіть без зобов'язань США стосовно умов безпеки спільних підприємств - иака угода нічого не завадить, вона в цілому є корисною.
Всі ці "наміри сторін" будуь діяти на принципах доброї волі, тобто до тих пір, поки цього хотітимуть самі сторони. Відмовитись і перестати виконувати те що написано - простіше простого, але коли в Україну зайдуть американські компанії зі своїми заводами - захищати їх право доїти Україну буде вже не ця писулька, якою можна буде підтертись, а право приватної власності, копроративні і господарські закони.