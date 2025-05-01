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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Повний текст угоди про інвестфонд відбудови зі США. ДОКУМЕНТ

Повний текст угоди про копалини зі США

Кабінет Міністрів України оприлюднив угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Повний текст угоди

Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США
Повний текст угоди про копалини зі США

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте: Угода між Україною та США про копалини охоплює 57 мінералів, - ЗМІ

Автор: 

Кабмін (14098) США (22950) копалини (205)


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Топ коментарі
+10
«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», - сказав Трамп журналістам.

Ось на основі цієї погрози та тиску можна цю угоду визнати недійсною.
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01.05.2025 12:43
+6
Повна валіза лайна.
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01.05.2025 12:37
+6
Для тих хто переживав що копалини віддамо - ми їх не віддали. Вони залишаються у власності тих кого й були. Але тепер гроші, які раніше йшли в бюджет за ліцензії та мита з тих копалин, підуть в фонд трампа...

Нормальна угода між Конго та Бельгією в 18-му сторіччі...
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01.05.2025 12:54
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Повна валіза лайна.
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01.05.2025 12:37 Відповісти
О - лайно не входить у величезний список ресурсів , які зацікавили США !!!
І багато позицій з цього списку - ще зовсім не знайдені (не хочется писати - що їх зовсім нема) в Україні
Зато лайна - маємо достатньо , може навіть з надлишком
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01.05.2025 12:55 Відповісти
навіщо ж ти таке підписав?
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01.05.2025 12:57 Відповісти
Що за дебільне запитання? П'яний чи що?
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01.05.2025 13:18 Відповісти
Лише беруть до уваги, а не обов"язки
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01.05.2025 12:41 Відповісти
Будапештський меморандум -2
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01.05.2025 12:42 Відповісти
«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», - сказав Трамп журналістам.

Ось на основі цієї погрози та тиску можна цю угоду визнати недійсною.
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01.05.2025 12:43 Відповісти
Саме так.
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01.05.2025 12:46 Відповісти
Саме тому вирішення спорів по угоді покладено не на суд, а на консультації, (бл... сккка... нхй....), між сторонами...
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01.05.2025 13:00 Відповісти
Andrew Moon, можна 200 років консультуватися
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01.05.2025 13:53 Відповісти
А "додатки" коли будуть оприлюднені? Не на часі?
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01.05.2025 12:44 Відповісти
Там згадується лише один додаток - А. І він в кінці.
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01.05.2025 12:51 Відповісти
то не додаток - то пояснювальна записка ...
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01.05.2025 12:59 Відповісти
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-***********-uhody-mizh-uriadom-ukrainy-ta-uriadom-spoluchenykh-shtativ-ameryky-pro-t300425 Тут текст самої угоди двома мовами. В кінці тексту - місця для підпису з боку України і США.
Так що це - не записка.
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01.05.2025 13:01 Відповісти
а де розділ Відповідальність ? Якщо Україна не буде виконувати угоду, які можуть бути наслідки ?

Тому можна на одному ії етапів (або після війни) просто перестати виконувати угоду.
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01.05.2025 12:46 Відповісти
Наслідки - санкції введуть і судовий позов отримаємо.
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01.05.2025 12:49 Відповісти
у кожному договорі вказується відповідальність сторін, а якщо цього нема ?

Ти подумай трохи своєю головою... А свої припущення залиш у себе .
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01.05.2025 13:58 Відповісти
Тоді без суду, тільки санкції. Це Трамп може на власний розсуд зробити.
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01.05.2025 14:05 Відповісти
Деніс Войцеховський, ти телепень, тампон не пожиттеве буде президентом.
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01.05.2025 14:42 Відповісти
Сподіваюсь.
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01.05.2025 14:44 Відповісти
"Ця Угода залишається чинною до того моменту, поки Сторони не погодяться про її припинення".
Україна припинила, а США - ні. Що далі?
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01.05.2025 12:46 Відповісти
Залишається чинною
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01.05.2025 13:02 Відповісти
Або призупиняється на період погодження. Про це жодної домовленості не спостерігається.
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01.05.2025 13:10 Відповісти
Тобто США щоразу кажуть "ні", і ця "угода" не має терміну дії взагалі. Чудова угода, що тут скажеш...
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01.05.2025 13:12 Відповісти
По цьому формулюванню, схоже, що так.
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01.05.2025 13:30 Відповісти
А якщо в односторонньому порядку Україна відмовиться - суди, санкції....
Але, є сподівання, що наступний президент сша якось змінить це в адекватну сторону.
Або Україна подасть до суду на скасування цієї угоди.
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01.05.2025 13:34 Відповісти
Якщо Україні це не буде вигідно.
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01.05.2025 13:36 Відповісти
В "оборудці" мають бути конкретні строки і процедури при закінченні або продовженні на певний строк. Це що ж що виходить?! - "угода" безстрокова, тобто до повного вичерпання національних ресурсів і Україна до повного вичерпання не може з угоди вийти як би Україна не змінювала своє законодавство. Це рабство. Брутальне і нахабне колоніальне рабство. Про екологію жодного слова. Перетворимо Україну в смітник, а хто буде заважати то "читайте угоду". І вони все що вже є і все що буде на віки вічнві до повного виснаження! Це не партнерство і навіть не "дрючьба". Це ******* Незалежності України. Будемо карати депутатів які оце ратифікують по списку. Жодна почвара не сховається. Американці мали б розуміти що Україна не Африка і ми воюємо за Незалежність. Така угода викличе врешті національний спротив, диверсії, саботаж і буде денонсована як "прийнята під тиском". Можлива навіть війна з США! Всюди посилання на "угоду про обмежене партнерство", а що в тій угоді взагалі невідомо. Там можна тишком такого напрописувати що з партнерство "обмеженого" стане "кастроване"...
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01.05.2025 13:45 Відповісти
нєнє.
звісно трамп самозакоханий імбецил, але....
злі язики кажуть, що україні відкрили хвіртку, для закупівлі зброї, будь якої, що не обмежена міжнародними договорами, минаючі державні установі сша. напряму від виробника.
як що, це правда, то війна дійсно закінчиться дуже швидко.
пильнуємо за холуями плєшивого.
коли почнуть волати про термінове перемир'я знову, то так і є.
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01.05.2025 12:50 Відповісти
Для тих хто переживав що копалини віддамо - ми їх не віддали. Вони залишаються у власності тих кого й були. Але тепер гроші, які раніше йшли в бюджет за ліцензії та мита з тих копалин, підуть в фонд трампа...

Нормальна угода між Конго та Бельгією в 18-му сторіччі...
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01.05.2025 12:54 Відповісти
Того хто підписав подібне треба повісити на самій високій смереці...
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01.05.2025 12:57 Відповісти
Половина, і від тих, на які ще не видали ліцензії або не почали розробляти до дати набуття угоди.
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01.05.2025 12:59 Відповісти
Тобто від усіх... Мертвих, живих і ненароджених(с)...
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01.05.2025 13:02 Відповісти
Тільки ненароджених. Угода не стосується родовищ, що вже знаходяться в активній розробці.
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01.05.2025 13:04 Відповісти
Ліцензії та мита за користування надрами оновлюються кожен рік згідно Закону про Бюджет...
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01.05.2025 13:13 Відповісти
Видаються з нуля, чи пролонгуються?
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01.05.2025 13:14 Відповісти
Ліцензії на видобуток видаються на обмежений термін, зазвичай на рік - одна бюджетна каденція. Далі ти маєш право на пільгове продовження але купуєш її заново по цінам згідно бюджетного закону який приймає ВР щороку...
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01.05.2025 13:25 Відповісти
Якщо це продовження, то це не нова ліцензія, тому, формально, вона не підпадає під дію цієї угоди.
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01.05.2025 13:29 Відповісти
Формально це колоніальна угода. Там навіть судові спори відмінено. Тому буде так як скаже бєлий чєловєк...
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01.05.2025 13:34 Відповісти
Так, це Трамп. Донні рудий мародер. Годі було іншого очікувати.
Правда, там є такий пункт:
Ця Угода залишається чинною до того моменту, поки Сторони не погодяться
про її припинення.
Якщо раптом Трамп не потрапить на третій термін, наступний уряд США може скасувати угоду.
Однак, маю великі сумніви. Бо, як каже русня, аппєтіт пріходіт во врємя єди.
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01.05.2025 13:36 Відповісти
Копачі бурштину можуть спати спокійно
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01.05.2025 13:15 Відповісти
І всіх дорогоцінних каменів - теж.
В переліку з подібного - лише золото і платина.
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01.05.2025 13:17 Відповісти
Гарна угода, тому Трамп і не прогнав Шашличного з зустрічі у Ватикані
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01.05.2025 13:00 Відповісти
Трамп подумав, це вдалицй момент запустити свої руки в надра, а ви там зрештою зі своєю владою зрадників як хочте! Але яка відбудова, коли ще треба перемогти, а про скасування боргу нічого, і надра віддали і борг залишився
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01.05.2025 13:10 Відповісти
Суть угоди в двох словах: якщо хочеш отримати будь-яку інвестицію від будь-якого інвестора (в тому числі вітчизняного), то ти в обов'язковому порядку повинен в першу чергу звернутись в новостворений фонд для її отримання, і лише коли цей фонд тобі відмовить в інвестиції, можна починати шукати іншого інвестора. Таким чином, похоронений повністю конкурентний механізм пошуку кращого інвестора для бізнесу. Вигідні інвестпроекти 100-процентно будуть забиратись фондом на його умовах, а не на тих кращих умовах, які міг би запропонувати інший інвестор. Таким чином, економіка України попадає під зовнішній контроль
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01.05.2025 13:00 Відповісти
Ця угода стосується лише видобування і переробки копалин, а не всіх видів діяльності.
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01.05.2025 13:03 Відповісти
Не тільки надра, ще й об'єкти інфраструктури. Поцікавтесь, що саме відноситься відноситься до цієї категорії. Звісно, я не мав на увазі інвестицію для відкриття магазинчика або ларька з шаурмою
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01.05.2025 13:06 Відповісти
Інфраструктура різна буває. Треба дивитись більш детальну угоду.
Ну а щодо зовнішнього контролю...
Так, він буде. Тільки не всеосяжний.
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01.05.2025 13:12 Відповісти
Уфф, шаурма в безпеці. Справедливо. Ще попкорн цікавить. Бо як на фільму ходити. Не через фонд сподіваюсь
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01.05.2025 13:19 Відповісти
Інфраструкту́ра (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. infra - «нижче», «під» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE виробництва та забезпечення умов життєдіяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільства.

Розрізняють виробничу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 дороги, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) канали, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 порти, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F) склади, системи зв'язку тощо) і соціальну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 школи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 бібліотеки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 театри, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD стадіони та ін.) інфраструктуру.

Інфраструктура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA ринку - установи, фірми, компанії всіх видів власності, що забезпечують взаємодію між об'єктами ринкових відносин. До інфраструктури товарного ринку належать підприємства гуртової та роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, товарні біржі, торговельні доми, посередницькі фірми, системи зв'язку, спеціальні державні органи регулювання ринку (антимонопольний комітет, інспекція з контролю за цінами тощо). До інфраструктури фінансового ринку - це вся банківська система, фондові біржі, валютні біржі, брокерські і страхові компанії, аудиторські фірми. До інфраструктури ринку праці належать біржі праці, державні системи обліку попиту на робочу силу, перепідготовку кадрів, регулювання міграції, дотації населенню тощо. Інфраструктура ринку є частиною ринку послуг.
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01.05.2025 13:10 Відповісти
Немає в тому фонді нічого від інвестицій, крім назви. Просто те що раніше платилось в бюджет за ліцензії, тепер буде платитися в лівий фонд. А фонд очевидно має витрачати їх на виплати по "боргу" в 350 млрд...
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01.05.2025 13:08 Відповісти
Причому тут ліцензії??? Мова йде про надання фонду першочергового права на купівлю видобутих ресурсів, причому прямо заборонено продавати ці ресурси дорожче або на вигідніших умовах, навіть якщо такі покупці знайдуться.
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01.05.2025 15:18 Відповісти
Хто така Свириденко щоб укладати угоди не запитуючи власників надр, тобто народу України, на такіугоди потрібен референдум
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
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01.05.2025 13:03 Відповісти
5. Якщо після Дати набуття чинності Уряд Сполучених Штатів Америки
надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі
(включаючи передачу систем озброєнь, ***********, технологій або
навчання), капітальний внесок Партнера від США вважатиметься
збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до
Угоди про обмежене партнерство.

Зараз (та й взагалі) нам в першу чергу потрібна зброя. Без неї ті копалини не захистимо.
Трамп не Байден, Трамп на халяву не дасть.
Де візьмемо десятки і десятки мільярдів, при вбитій руснею і ощипувачем гусаків економіці?
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01.05.2025 13:08 Відповісти
Хто така Свириденко щоб укладати угоди не запитуючи власників надр, тобто народу України, на такіугоди потрібен референдум
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
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01.05.2025 13:04 Відповісти
После того, как они подписали, они, типа того, хотят у нас спросить, мы не против?

Они глупые или смешные, что больше подходит?
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01.05.2025 13:12 Відповісти
в углу тихо заплакали Ахметов, Боголюбов, Коломойский, Фирташ....
Зельц и Шмыгаль не шмагли
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01.05.2025 13:14 Відповісти
А де зобов'язання про сплату роялті кожному українцю? У відповідності до Конституції, власником нард є народ України, а не держава.
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01.05.2025 13:14 Відповісти
Най буде.
Навіть без зобов'язань США стосовно умов безпеки спільних підприємств - иака угода нічого не завадить, вона в цілому є корисною.
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01.05.2025 15:05 Відповісти
Я не є фахівцем в оцінці подібних економічних партнерств. Але на мою думку ця угода навпаки буде дуже сильно гальмувати економічний розвиток України. Бо з цього тексту зрозуміло що США не забов'язані робити прямі інвестиції у спільний фонд, але матимуть право на частку від надходжень до цього фонду. В мене лише одне питання. ***** нам така угода, якщо взамін ми не отримали нічого? Щоб Трампон на 100 днів президенства мав чим похвалитися?
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01.05.2025 15:12 Відповісти
Пояснюю що це таке: діє воно як другий будапештський меморандум, тільки в ролі української ядерної зброї - українські копалини.
Всі ці "наміри сторін" будуь діяти на принципах доброї волі, тобто до тих пір, поки цього хотітимуть самі сторони. Відмовитись і перестати виконувати те що написано - простіше простого, але коли в Україну зайдуть американські компанії зі своїми заводами - захищати їх право доїти Україну буде вже не ця писулька, якою можна буде підтертись, а право приватної власності, копроративні і господарські закони.
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01.05.2025 15:23 Відповісти
 
 