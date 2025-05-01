Полный текст соглашения об инвестфонде восстановления с США. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров Украины обнародовал соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.
Полный текст соглашения
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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+3 Псамметих II
показать весь комментарий01.05.2025 12:43
+2 Gary Grant
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+1 Mart
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І багато позицій з цього списку - ще зовсім не знайдені (не хочется писати - що їх зовсім нема) в Україні
Зато лайна - маємо достатньо , може навіть з надлишком
Ось на основі цієї погрози та тиску можна цю угоду визнати недійсною.
Так що це - не записка.
Тому можна на одному ії етапів (або після війни) просто перестати виконувати угоду.
Україна припинила, а США - ні. Що далі?
звісно трамп самозакоханий імбецил, але....
злі язики кажуть, що україні відкрили хвіртку, для закупівлі зброї, будь якої, що не обмежена міжнародними договорами, минаючі державні установі сша. напряму від виробника.
як що, це правда, то війна дійсно закінчиться дуже швидко.
пильнуємо за холуями плєшивого.
коли почнуть волати про термінове перемир'я знову, то так і є.
Нормальна угода між Конго та Бельгією в 18-му сторіччі...
В переліку з подібного - лише золото і платина.
Ну а щодо зовнішнього контролю...
Так, він буде. Тільки не всеосяжний.
Розрізняють виробничу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 дороги, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) канали, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 порти, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F) склади, системи зв'язку тощо) і соціальну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 школи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 бібліотеки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 театри, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD стадіони та ін.) інфраструктуру.
Інфраструктура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA ринку - установи, фірми, компанії всіх видів власності, що забезпечують взаємодію між об'єктами ринкових відносин. До інфраструктури товарного ринку належать підприємства гуртової та роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, товарні біржі, торговельні доми, посередницькі фірми, системи зв'язку, спеціальні державні органи регулювання ринку (антимонопольний комітет, інспекція з контролю за цінами тощо). До інфраструктури фінансового ринку - це вся банківська система, фондові біржі, валютні біржі, брокерські і страхові компанії, аудиторські фірми. До інфраструктури ринку праці належать біржі праці, державні системи обліку попиту на робочу силу, перепідготовку кадрів, регулювання міграції, дотації населенню тощо. Інфраструктура ринку є частиною ринку послуг.
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі
(включаючи передачу систем озброєнь, ***********, технологій або
навчання), капітальний внесок Партнера від США вважатиметься
збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до
Угоди про обмежене партнерство.
Зараз (та й взагалі) нам в першу чергу потрібна зброя. Без неї ті копалини не захистимо.
Трамп не Байден, Трамп на халяву не дасть.
Де візьмемо десятки і десятки мільярдів, при вбитій руснею і ощипувачем гусаків економіці?
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
Они глупые или смешные, что больше подходит?
Зельц и Шмыгаль не шмагли