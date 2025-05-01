РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10153 посетителя онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
2 215 45

Полный текст соглашения об инвестфонде восстановления с США. ДОКУМЕНТ

Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США

Кабинет Министров Украины обнародовал соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

Полный текст соглашения

Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США
Полный текст соглашения о полезных ископаемых с США

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте: Соглашение между Украиной и США об ископаемых охватывает 57 минералов, - СМИ

Автор: 

Кабмин (14027) США (26763) ископаемые (150)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», - сказав Трамп журналістам.

Ось на основі цієї погрози та тиску можна цю угоду визнати недійсною.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:43
+2
Повна валіза лайна.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:37
+1
Лише беруть до уваги, а не обов"язки
показать весь комментарий
01.05.2025 12:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повна валіза лайна.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:37 Ответить
О - лайно не входить у величезний список ресурсів , які зацікавили США !!!
І багато позицій з цього списку - ще зовсім не знайдені (не хочется писати - що їх зовсім нема) в Україні
Зато лайна - маємо достатньо , може навіть з надлишком
показать весь комментарий
01.05.2025 12:55 Ответить
навіщо ж ти таке підписав?
показать весь комментарий
01.05.2025 12:57 Ответить
Що за дебільне запитання? П'яний чи що?
показать весь комментарий
01.05.2025 13:18 Ответить
Лише беруть до уваги, а не обов"язки
показать весь комментарий
01.05.2025 12:41 Ответить
Будапештський меморандум -2
показать весь комментарий
01.05.2025 12:42 Ответить
«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», - сказав Трамп журналістам.

Ось на основі цієї погрози та тиску можна цю угоду визнати недійсною.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:43 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:46 Ответить
Саме тому вирішення спорів по угоді покладено не на суд, а на консультації, (бл... сккка... нхй....), між сторонами...
показать весь комментарий
01.05.2025 13:00 Ответить
А "додатки" коли будуть оприлюднені? Не на часі?
показать весь комментарий
01.05.2025 12:44 Ответить
Там згадується лише один додаток - А. І він в кінці.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:51 Ответить
то не додаток - то пояснювальна записка ...
показать весь комментарий
01.05.2025 12:59 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-***********-uhody-mizh-uriadom-ukrainy-ta-uriadom-spoluchenykh-shtativ-ameryky-pro-t300425 Тут текст самої угоди двома мовами. В кінці тексту - місця для підпису з боку України і США.
Так що це - не записка.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:01 Ответить
а де розділ Відповідальність ? Якщо Україна не буде виконувати угоду, які можуть бути наслідки ?

Тому можна на одному ії етапів (або після війни) просто перестати виконувати угоду.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:46 Ответить
Наслідки - санкції введуть і судовий позов отримаємо.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:49 Ответить
"Ця Угода залишається чинною до того моменту, поки Сторони не погодяться про її припинення".
Україна припинила, а США - ні. Що далі?
показать весь комментарий
01.05.2025 12:46 Ответить
Залишається чинною
показать весь комментарий
01.05.2025 13:02 Ответить
Або призупиняється на період погодження. Про це жодної домовленості не спостерігається.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:10 Ответить
Тобто США щоразу кажуть "ні", і ця "угода" не має терміну дії взагалі. Чудова угода, що тут скажеш...
показать весь комментарий
01.05.2025 13:12 Ответить
нєнє.
звісно трамп самозакоханий імбецил, але....
злі язики кажуть, що україні відкрили хвіртку, для закупівлі зброї, будь якої, що не обмежена міжнародними договорами, минаючі державні установі сша. напряму від виробника.
як що, це правда, то війна дійсно закінчиться дуже швидко.
пильнуємо за холуями плєшивого.
коли почнуть волати про термінове перемир'я знову, то так і є.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:50 Ответить
Для тих хто переживав що копалини віддамо - ми їх не віддали. Вони залишаються у власності тих кого й були. Але тепер гроші, які раніше йшли в бюджет за ліцензії та мита з тих копалин, підуть в фонд трампа...

Нормальна угода між Конго та Бельгією в 18-му сторіччі...
показать весь комментарий
01.05.2025 12:54 Ответить
Того хто підписав подібне треба повісити на самій високій смереці...
показать весь комментарий
01.05.2025 12:57 Ответить
Половина, і від тих, на які ще не видали ліцензії або не почали розробляти до дати набуття угоди.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:59 Ответить
Тобто від усіх... Мертвих, живих і ненароджених(с)...
показать весь комментарий
01.05.2025 13:02 Ответить
Тільки ненароджених. Угода не стосується родовищ, що вже знаходяться в активній розробці.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:04 Ответить
Ліцензії та мита за користування надрами оновлюються кожен рік згідно Закону про Бюджет...
показать весь комментарий
01.05.2025 13:13 Ответить
Видаються з нуля, чи пролонгуються?
показать весь комментарий
01.05.2025 13:14 Ответить
Копачі бурштину можуть спати спокійно
показать весь комментарий
01.05.2025 13:15 Ответить
І всіх дорогоцінних каменів - теж.
В переліку з подібного - лише золото і платина.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:17 Ответить
Гарна угода, тому Трамп і не прогнав Шашличного з зустрічі у Ватикані
показать весь комментарий
01.05.2025 13:00 Ответить
Трамп подумав, це вдалицй момент запустити свої руки в надра, а ви там зрештою зі своєю владою зрадників як хочте! Але яка відбудова, коли ще треба перемогти, а про скасування боргу нічого, і надра віддали і борг залишився
показать весь комментарий
01.05.2025 13:10 Ответить
Суть угоди в двох словах: якщо хочеш отримати будь-яку інвестицію від будь-якого інвестора (в тому числі вітчизняного), то ти в обов'язковому порядку повинен в першу чергу звернутись в новостворений фонд для її отримання, і лише коли цей фонд тобі відмовить в інвестиції, можна починати шукати іншого інвестора. Таким чином, похоронений повністю конкурентний механізм пошуку кращого інвестора для бізнесу. Вигідні інвестпроекти 100-процентно будуть забиратись фондом на його умовах, а не на тих кращих умовах, які міг би запропонувати інший інвестор. Таким чином, економіка України попадає під зовнішній контроль
показать весь комментарий
01.05.2025 13:00 Ответить
Ця угода стосується лише видобування і переробки копалин, а не всіх видів діяльності.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:03 Ответить
Не тільки надра, ще й об'єкти інфраструктури. Поцікавтесь, що саме відноситься відноситься до цієї категорії. Звісно, я не мав на увазі інвестицію для відкриття магазинчика або ларька з шаурмою
показать весь комментарий
01.05.2025 13:06 Ответить
Інфраструктура різна буває. Треба дивитись більш детальну угоду.
Ну а щодо зовнішнього контролю...
Так, він буде. Тільки не всеосяжний.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:12 Ответить
Уфф, шаурма в безпеці. Справедливо. Ще попкорн цікавить. Бо як на фільму ходити. Не через фонд сподіваюсь
показать весь комментарий
01.05.2025 13:19 Ответить
Інфраструкту́ра (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. infra - «нижче», «під» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE виробництва та забезпечення умов життєдіяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільства.

Розрізняють виробничу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 дороги, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) канали, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 порти, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F) склади, системи зв'язку тощо) і соціальну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 школи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 бібліотеки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 театри, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD стадіони та ін.) інфраструктуру.

Інфраструктура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA ринку - установи, фірми, компанії всіх видів власності, що забезпечують взаємодію між об'єктами ринкових відносин. До інфраструктури товарного ринку належать підприємства гуртової та роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, товарні біржі, торговельні доми, посередницькі фірми, системи зв'язку, спеціальні державні органи регулювання ринку (антимонопольний комітет, інспекція з контролю за цінами тощо). До інфраструктури фінансового ринку - це вся банківська система, фондові біржі, валютні біржі, брокерські і страхові компанії, аудиторські фірми. До інфраструктури ринку праці належать біржі праці, державні системи обліку попиту на робочу силу, перепідготовку кадрів, регулювання міграції, дотації населенню тощо. Інфраструктура ринку є частиною ринку послуг.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:10 Ответить
Немає в тому фонді нічого від інвестицій, крім назви. Просто те що раніше платилось в бюджет за ліцензії, тепер буде платитися в лівий фонд. А фонд очевидно має витрачати їх на виплати по "боргу" в 350 млрд...
показать весь комментарий
01.05.2025 13:08 Ответить
Хто така Свириденко щоб укладати угоди не запитуючи власників надр, тобто народу України, на такіугоди потрібен референдум
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
показать весь комментарий
01.05.2025 13:03 Ответить
5. Якщо після Дати набуття чинності Уряд Сполучених Штатів Америки
надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі
(включаючи передачу систем озброєнь, ***********, технологій або
навчання), капітальний внесок Партнера від США вважатиметься
збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до
Угоди про обмежене партнерство.

Зараз (та й взагалі) нам в першу чергу потрібна зброя. Без неї ті копалини не захистимо.
Трамп не Байден, Трамп на халяву не дасть.
Де візьмемо десятки і десятки мільярдів, при вбитій руснею і ощипувачем гусаків економіці?
показать весь комментарий
01.05.2025 13:08 Ответить
Хто така Свириденко щоб укладати угоди не запитуючи власників надр, тобто народу України, на такіугоди потрібен референдум
Будапештський меморандум -2! Війну потрібно ще закінчити!
показать весь комментарий
01.05.2025 13:04 Ответить
После того, как они подписали, они, типа того, хотят у нас спросить, мы не против?

Они глупые или смешные, что больше подходит?
показать весь комментарий
01.05.2025 13:12 Ответить
в углу тихо заплакали Ахметов, Боголюбов, Коломойский, Фирташ....
Зельц и Шмыгаль не шмагли
показать весь комментарий
01.05.2025 13:14 Ответить
А де зобов'язання про сплату роялті кожному українцю? У відповідності до Конституції, власником нард є народ України, а не держава.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:14 Ответить
А ви до цього, щось отримували???????????????
показать весь комментарий
01.05.2025 13:19 Ответить
 
 