Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых охватывает 57 минералов, - СМИ
Подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых охватывает 57 видов минералов и устанавливает политические рамки двустороннего сотрудничества.
Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Соглашение не противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины, а в случае возникновения такого противоречия положение будет пересмотрено. В то же время соглашение не предусматривает доминирования американского законодательства и не дает США приоритета на добычу - зато гарантирует равный доступ американских компаний к будущим аукционам.
Как отмечается, совместный фонд, в который будут поступать доходы от продажи лицензий, рентные платежи и взносы США, в частности в виде новых поставок оружия, станет механизмом реализации договоренностей. Однако принципы управления фондом и гарантии о полном реинвестировании доходов в течение 10 лет будут зафиксированы в отдельном техническом соглашении, которое сейчас готовится.
Новая договоренность состоит всего из 12 страниц, значительно меньше предыдущего проекта, который содержал более 90 страниц.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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Поближче до надр
Реєстрація: 01.05.2025
Кто там у вас начальник?
С тех пор, как повар подорвался.
❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США. А це були ключові позиції для України.
Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣
тут, як раз будапештський меморандум в отвєточку.
важливо, яку зброю нам дають за це!
В воюючу країну.
Без гарантій безпеки.
На кордоні якої орда з ядерною зброєю.
Ніхто нікого заманювати не збирався.
- окупація України ***********?
- включення України штатом до складу США?
- повна економічна залежність України від США з метою захисту від **********?
кацапи, ваші відповіді до студії
вместе с недрами Украины, придется отдать и бусы, которые получили за "Будапештский кидняк - 1 "
Підписанти отримають вирок.
наша ответ на будапешт.меморандум