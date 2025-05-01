Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых охватывает 57 минералов, - СМИ

Подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых охватывает 57 видов минералов и устанавливает политические рамки двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение не противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины, а в случае возникновения такого противоречия положение будет пересмотрено. В то же время соглашение не предусматривает доминирования американского законодательства и не дает США приоритета на добычу - зато гарантирует равный доступ американских компаний к будущим аукционам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен США Микс: Трамп подписал вымогательское соглашение с Украиной, настоящая угроза - Путин

Как отмечается, совместный фонд, в который будут поступать доходы от продажи лицензий, рентные платежи и взносы США, в частности в виде новых поставок оружия, станет механизмом реализации договоренностей. Однако принципы управления фондом и гарантии о полном реинвестировании доходов в течение 10 лет будут зафиксированы в отдельном техническом соглашении, которое сейчас готовится.

Новая договоренность состоит всего из 12 страниц, значительно меньше предыдущего проекта, который содержал более 90 страниц.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение об ископаемых - это важный шаг в прекращении войны, - Рубио