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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых охватывает 57 минералов, - СМИ

сша,разведка

Подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых охватывает 57 видов минералов и устанавливает политические рамки двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение не противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины, а в случае возникновения такого противоречия положение будет пересмотрено. В то же время соглашение не предусматривает доминирования американского законодательства и не дает США приоритета на добычу - зато гарантирует равный доступ американских компаний к будущим аукционам.

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Как отмечается, совместный фонд, в который будут поступать доходы от продажи лицензий, рентные платежи и взносы США, в частности в виде новых поставок оружия, станет механизмом реализации договоренностей. Однако принципы управления фондом и гарантии о полном реинвестировании доходов в течение 10 лет будут зафиксированы в отдельном техническом соглашении, которое сейчас готовится.

Новая договоренность состоит всего из 12 страниц, значительно меньше предыдущего проекта, который содержал более 90 страниц.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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Автор: 

США (26763) редкоземельные металлы (159)


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Топ комментарии
+11
Розенко-Україна навіть «скляні бусікі» не отримала…

❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США. А це були ключові позиції для України.

Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣
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01.05.2025 10:50
+11
в бан, кацап
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01.05.2025 10:51
+10
Самий цінний мінерал - Зебілій. Лише в нас є.
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01.05.2025 10:53
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в бан, кацап
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01.05.2025 10:51 Ответить
З рашка теза.Іди до біса
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01.05.2025 10:51 Ответить
Слабо ботяра. Підеш в штурми. Там і зємлю побачиш і ляжеш в неї.
Поближче до надр
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01.05.2025 10:52 Ответить
https://www.pixart.com/

Реєстрація: 01.05.2025
Кто там у вас начальник?
С тех пор, как повар подорвался.
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01.05.2025 10:53 Ответить
Емеля Ягелеедов-нах пошёл.
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01.05.2025 11:00 Ответить
Перепись рос-ботов и проросийских украинцев открыта
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01.05.2025 11:04 Ответить
немає ніяких "проросийских украинцев", є лише манкурти, запроданці, генетичні кацапи в якомусь там поколінні і т.п.
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01.05.2025 11:09 Ответить
Розенко-Україна навіть «скляні бусікі» не отримала…

❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США. А це були ключові позиції для України.

Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣
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01.05.2025 10:50 Ответить
а які зобов'язання з боку україни?
тут, як раз будапештський меморандум в отвєточку.
важливо, яку зброю нам дають за це!
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01.05.2025 10:53 Ответить
А ні,єрмак протисне ратифікацію в вру і ми будемо виконувати.І клясти будапешстський
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01.05.2025 11:18 Ответить
Добіса йди
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01.05.2025 11:17 Ответить
Самий цінний мінерал - Зебілій. Лише в нас є.
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01.05.2025 10:53 Ответить
Але він дуже токсичний!
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01.05.2025 11:06 Ответить
це новий відкритий у 2019-му році шіснадцятий лантаноід.
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01.05.2025 11:06 Ответить
Лаптєноід...
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01.05.2025 11:39 Ответить
лаптєноіди трамп буде видобувати на росії, йому ж путін намагається продати цілі родовища у сібірських ******. Там покладів деспотія і тоталія вистачить для всього населення США на сотню років.
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01.05.2025 11:54 Ответить
у них Трампій є, за властивостями дуже схожий.
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01.05.2025 11:10 Ответить
Про повітря буде окрема угода?
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01.05.2025 10:55 Ответить
Цінність цієї "угоди" нульова, але рудому дуже потрібно було, щоб Україна підписала з ним хоч щось, інше зробить його пропаганда, яка розкаже тупому, червоному виборцю, що Трамп знову довів, що він "чемпіон світу з заключення угод"
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01.05.2025 10:57 Ответить
Нагадую Угода була підписана під тиском Тампона, а це означає що вона не дійсна її потрібно буде після закнічення каденції тампона розірвати у суді.
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01.05.2025 11:00 Ответить
розірви Будапештський меморандум
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01.05.2025 11:06 Ответить
Смішно.Через суд розірвеш?
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01.05.2025 11:19 Ответить
Тепер діло за малим заманити сюди американські корпорації і спонукати їх робити мілярдні інвестиції.
В воюючу країну.
Без гарантій безпеки.
На кордоні якої орда з ядерною зброєю.
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01.05.2025 11:03 Ответить
ніхто не буде їх сюди заманювати. Забудьте.
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01.05.2025 11:08 Ответить
Фонд хочуть наповнювати грошима з продажу тих же копалин.
Ніхто нікого заманювати не збирався.
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01.05.2025 11:24 Ответить
Бурштин не вписали, бо то буде справжня ескалація, нинішня казочками здасться.
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01.05.2025 11:05 Ответить
просте питання - що краще:
- окупація України ***********?
- включення України штатом до складу США?
- повна економічна залежність України від США з метою захисту від **********?
кацапи, ваші відповіді до студії
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01.05.2025 11:07 Ответить
віриш *****?
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01.05.2025 11:23 Ответить
Зараз зрадойоби і кацапські боти почнуть свої мінерали рахувати)
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01.05.2025 11:07 Ответить
Бачу прямо чергу бажаючих вкласти мільярди інвестицій у видобуток копалин у воюючій країні...
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01.05.2025 11:13 Ответить
"Будапештский кидняк - 2 ",
вместе с недрами Украины, придется отдать и бусы, которые получили за "Будапештский кидняк - 1 "
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01.05.2025 11:15 Ответить
Все що суперечить Конституції - буде скасовано а угоди під тиском- анульовані.
Підписанти отримають вирок.
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01.05.2025 11:22 Ответить
Никто не знает и не понимает в полной мере что несет для Украины этот договор, лишь какое то время спустя появится некоторое понимание, и те кто окажутся ближе к верному варианту, будут говорить - а я же говорил.
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01.05.2025 11:26 Ответить
ну лет 3-5 пока начнут чтото добывать если оно чтото еще есть в земле ,пускай копают ищут)
наша ответ на будапешт.меморандум
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01.05.2025 11:27 Ответить
Надіюся що бурштинову мафію розженуть або розчеплять на атоми.
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01.05.2025 11:28 Ответить
Боюся, що це заклики до силових дій проти прокуратури, поліції, СБУ, різних там природоінспекцій, депутатів і так далі. Тобто повна державна зрада - хитаєте українські "скрєпи"
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01.05.2025 11:32 Ответить
Порушена Коституція України, а саме стаття 13.
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01.05.2025 12:45 Ответить
 
 