Соглашение о полезных ископаемых - это важный шаг в прекращении войны, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции - важную веху в нашем общем процветании и важный шаг в прекращении этой войны", - отметил он.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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