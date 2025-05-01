Соглашение о полезных ископаемых - это важный шаг в прекращении войны, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции - важную веху в нашем общем процветании и важный шаг в прекращении этой войны", - отметил он.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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▪️Підписали перша віце-премʼєрка Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент
▪️Спільно із США Україна створює інвестиційний фонд відбудови
▪️Повна власність і контроль залишаються за Україною - це закріплено в угоді.. Україна визначає, що і де будуть вдобувати.
▪️ Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.
▪️ Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями - вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.
▪️Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США.
▪️ Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.
▪️ Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
▪️США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти рф.
▪️доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.
1. ....
2. ....
3. ...... тощо.
Краще й не псуйте собі нерви .
Але якщо брати в загальних рисах , угода для нас - нормальна . Я очікував гіршого .
Я лише порадив йому не витрачати час і нерви на всякі пояснення - розжовування . Бо тут це нікому не потрібне .
Все є у вільному доступі , всі пункти угоди надруковані - і на Цензорі в тому числі , але один хрін - ану давай поясни - чого отак , а не так , і навіщо оте , і для чого ото , і тд.і тп . ..
Більшість нічого взагалі не читає , навіть заголовків , не кажучи вже про те щоб самим обдумувати прочитане і не просити інших ,, і заходять на Цензор з одною метою - аби лиш критикнути будь що , перше що трапиться під руку ,, та позубоскалити і позлорадствувати з будь якого приводу .
не навалюйте відразу.
як що, нам під гарантії цієї бумажкі, продовжать постачання зброї, то це дійсно прискорить мир, шляхом повного знищення лаптєй, на нашій землі.
створили фонд? добре.
видобуток, виключно при отримання ліцензії, добре.
податки в бюджет? ще добріше.
чи, американський фонд буде найобувати свою фінансову розвідку? звісно, ні.
бо, щось ніхто не волав про мутну бурісму і байдена молодшого.
а так....мрійте далі
хоч одне назвіть, що клоун зробив добре?!
крім шашликів, брехні, зради та мародерства...
я хочу розібратися.
створюється фонд. якісь компанії отримають ліцензії та почнуть свою роботу?
всі прибутки від цього проекту складаються у цей фонд?
цей фонд контролюється президентом сша та урядом україни?
поки бачу тільки плюси для україни.
але, хай сша надасть нам стільки зброї та стільки грошей, скільки отим нев'******* ослойобам, що все покидали та на шасі літаків чіплялися.
я, вже не кажу про військові бази сша, як у афганістані.
себто бюджет України нічого не отримає
передайте мені свою квартиру, а я там зроблю гарний ремонт і буду її здавати в оренду, а прибутки вкладати в таку ж наступну квартиру, паралельно не забуваючи наживатися разом із будівельниками на ремонтах
або ділянку мені передайте - я там сільським господарством займуся! це ж добре, коли там я буду разом з американцями на Джон Дірах пахати?! а ви відпочините трохи, подумаєте
в українських селах, така схема працює всю історію українських сіл.
поряд живе бабулька, але не може обробляти свої 10 га землі. сусіди домовляються та обробляють саморуч.
хто картоплю саджає, хто соняшники, а хто тепличку поставив з помідорами огірками.
частину віддають, бабулі, або грошима, хто як домовиться!
як що така угода, то я всіма фібрами своєї душі, за!!!
так що звільняй квартирку і земельку віддавай!
а взагалі -будемо говорити, як буде повний текст укр. мовою!
тільки ти не зникай і шашликами не зловживай
Це буде внесок у фонд від України. США також передадуть у фонд своїх 300 млрд доларів.
Буде створено фонд на 600 млрд доларів, який буде займатися видобутком природних копалин в Україні. Прибуток буде ділитися 50/50.