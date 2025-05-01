Угода про копалини - це важливий крок у припинення війни, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції - важливу віху в нашому спільному процвітанні та важливий крок у припиненні цієї війни", - зазначив він.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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▪️Підписали перша віце-премʼєрка Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент
▪️Спільно із США Україна створює інвестиційний фонд відбудови
▪️Повна власність і контроль залишаються за Україною - це закріплено в угоді.. Україна визначає, що і де будуть вдобувати.
▪️ Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.
▪️ Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями - вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.
▪️Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США.
▪️ Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.
▪️ Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
▪️США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти рф.
▪️доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.
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2. ....
3. ...... тощо.
Краще й не псуйте собі нерви .
Але якщо брати в загальних рисах , угода для нас - нормальна . Я очікував гіршого .
не навалюйте відразу.
як що, нам під гарантії цієї бумажкі, продовжать постачання зброї, то це дійсно прискорить мир, шляхом повного знищення лаптєй, на нашій землі.
створили фонд? добре.
видобуток, виключно при отримання ліцензії, добре.
податки в бюджет? ще добріше.
чи, американський фонд буде найобувати свою фінансову розвідку? звісно, ні.
бо, щось ніхто не волав про мутну бурісму і байдена молодшого.
а так....мрійте далі
хоч одне назвіть, що клоун зробив добре?!
крім шашликів, брехні, зради та мародерства...
я хочу розібратися.
створюється фонд. якісь компанії отримають ліцензії та почнуть свою роботу?
всі прибутки від цього проекту складаються у цей фонд?
цей фонд контролюється президентом сша та урядом україни?
поки бачу тільки плюси для україни.
але, хай сша надасть нам стільки зброї та стільки грошей, скільки отим нев'******* ослойобам, що все покидали та на шасі літаків чіплялися.
я, вже не кажу про військові бази сша, як у афганістані.
себто бюджет України нічого не отримає
передайте мені свою квартиру, а я там зроблю гарний ремонт і буду її здавати в оренду, а прибутки вкладати в таку ж наступну квартиру, паралельно не забуваючи наживатися разом із будівельниками на ремонтах
або ділянку мені передайте - я там сільським господарством займуся! це ж добре, коли там я буду разом з американцями на Джон Дірах пахати?! а ви відпочините трохи, подумаєте
в українських селах, така схема працює всю історію українських сіл.
поряд живе бабулька, але не може обробляти свої 10 га землі. сусіди домовляються та обробляють саморуч.
хто картоплю саджає, хто соняшники, а хто тепличку поставив з помідорами огірками.
частину віддають, бабулі, або грошима, хто як домовиться!
як що така угода, то я всіма фібрами своєї душі, за!!!
так що звільняй квартирку і земельку віддавай!
а взагалі -будемо говорити, як буде повний текст укр. мовою!
тільки ти не зникай і шашликами не зловживай
Це буде внесок у фонд від України. США також передадуть у фонд своїх 300 млрд доларів.
Буде створено фонд на 600 млрд доларів, який буде займатися видобутком природних копалин в Україні. Прибуток буде ділитися 50/50.