Угода про копалини - це важливий крок у припинення війни, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції - важливу віху в нашому спільному процвітанні та важливий крок у припиненні цієї війни", - зазначив він.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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