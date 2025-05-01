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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про копалини - це важливий крок у припинення війни, - Рубіо

Угода про копалини. Рубіо заявив про крок до припинення війни

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції - важливу віху в нашому спільному процвітанні та важливий крок у припиненні цієї війни", - зазначив він.

Угода про копалини. Рубіо заявив про крок до припинення війни

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про угоду із США: Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами

Автор: 

США (22950) копалини (205) Рубіо Марко (179)


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Топ коментарі
+10
лопату забрав Кулеба, десь вже воює
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01.05.2025 10:05
+8
Хватит трындеть , давай Украине Томагавки а сам бери лопату и иди копай...
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01.05.2025 10:03
+6
Йди в дупу,ганчірка.
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01.05.2025 10:03
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Йди в дупу,ганчірка.
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01.05.2025 10:03 Відповісти
ну походу инициаторы той жопы в которую нас окунули достигли одну из своих целей,если бы не война какие были бы шансы на то что население проглотит так просто передачу недр??думаю не большие,да??
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01.05.2025 10:25 Відповісти
Хватит трындеть , давай Украине Томагавки а сам бери лопату и иди копай...
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01.05.2025 10:03 Відповісти
лопату забрав Кулеба, десь вже воює
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01.05.2025 10:05 Відповісти
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01.05.2025 10:27 Відповісти
Чим саме ця угода важлива? Рубіо розкладить по полицях чим саме вона важлива і для кого.
1. ....
2. ....
3. ...... тощо.
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01.05.2025 10:04 Відповісти
важлива тім що хоч якась користь від копалин буде простим українцям.
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01.05.2025 10:08 Відповісти
І яка саме?
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01.05.2025 10:09 Відповісти
Угода про надра, найголовніше:

▪️Підписали перша віце-премʼєрка Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент

▪️Спільно із США Україна створює інвестиційний фонд відбудови

▪️Повна власність і контроль залишаються за Україною - це закріплено в угоді.. Україна визначає, що і де будуть вдобувати.

▪️ Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.

▪️ Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями - вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

▪️Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США.

▪️ Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

▪️ Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.

▪️США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти рф.

▪️доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.
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01.05.2025 10:14 Відповісти
вопрос-как мы все это проконтролируем???и да,готовы к коммуналке с амероевропейскими ценами в разбитой войной экономике с минималкой в 8000??
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01.05.2025 10:29 Відповісти
як ви зараз це контролюєте? ніяк ! на полтавщині 70% газових свердловин "нічії" тоб то належать особисто членам можновладсько -мафіозним структурам. ккачають газ на повну потужність але в бюджет не йде ні копійки. так само з бурштином, сілью нафтою та іншими копалинами. українці не здатні керувати своїми копалинами щоб йщли на благо держави. то нехай хоч дядя сем навить порядку
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01.05.2025 10:46 Відповісти
Уточніть, яка саме буде користь простим українцям? Розкладить по полицях яка саме користь.
1. ....
2. ....
3. ...... тощо.
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01.05.2025 10:15 Відповісти
по перше Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну. поясняю це нові підприємства та робочі місця для українців.
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01.05.2025 10:21 Відповісти
Дарма стараєтесь , однаково нічого і нікому ви тут не доведете . Ваші пояснення нікому не потрібні . Це специфічний сайт . Тут вітається зрада і всьопрапало , і безроздільно панує думка що - позитивного в Україні ( для України ) нічого не буває і бути не може апріорі .
Краще й не псуйте собі нерви .
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01.05.2025 10:35 Відповісти
Мається наувазі чим, по словах Рубіо, ця угода важлива для припиненння війни. Який механізм припинення цією угодою?
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01.05.2025 10:50 Відповісти
Я не знаю . Ця угода суто інвестиційна , і як вона стосується припинення війни , для мене самого це загадка . Треба питати у самого Рубіо ,, що він там - мав на увазі .
Але якщо брати в загальних рисах , угода для нас - нормальна . Я очікував гіршого .
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01.05.2025 11:03 Відповісти
Так я і спитав за це Рубіо, а відповіли ви. Ви Рубіо?
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01.05.2025 12:13 Відповісти
Це слова, це блаблаблаблаблабла. Надайте конкретику по корисиі для простих українців. Наприклад Петренко, селянин шо з цього буде мати? Або Тітаренко, слюсар.
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01.05.2025 12:11 Відповісти
мало того що він ******** на трампізмі, так він ще і зовнішньо нагадує безуглу.
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01.05.2025 10:04 Відповісти
точно , завтра закінчиться війна , а післязавтра приїдуть інвестори !
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01.05.2025 10:06 Відповісти
Ну тепер заживемо! Європейські зарплати та пенсії, девіденти від видобування кожному україньцю щомісяця. Завтра війська кацапської орди припиняють вогон і покидають межі України! Чи я щось плутаю? 🤬
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01.05.2025 10:09 Відповісти
це ти розповіси афганцям, особливо тим які чиплялись за взлітаючи літаки...
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01.05.2025 10:10 Відповісти
Там що в Держдепі колективна шизофренія на грунті угод?
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01.05.2025 10:16 Відповісти
Як ця угода пов'язана з припиненням війни? На болотах ху#ло здохне від заздрощів, і всі кацапи повернуться додому?
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01.05.2025 10:28 Відповісти
зачекайте.
не навалюйте відразу.
як що, нам під гарантії цієї бумажкі, продовжать постачання зброї, то це дійсно прискорить мир, шляхом повного знищення лаптєй, на нашій землі.
створили фонд? добре.
видобуток, виключно при отримання ліцензії, добре.
податки в бюджет? ще добріше.
чи, американський фонд буде найобувати свою фінансову розвідку? звісно, ні.
бо, щось ніхто не волав про мутну бурісму і байдена молодшого.
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01.05.2025 10:31 Відповісти
про податки там нічого не сказано, але пише, що не оподатковуються доходи ані в Україні, ані в США

а так....мрійте далі
хоч одне назвіть, що клоун зробив добре?!

крім шашликів, брехні, зради та мародерства...
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01.05.2025 10:42 Відповісти
я не адвокатую!
я хочу розібратися.
створюється фонд. якісь компанії отримають ліцензії та почнуть свою роботу?
всі прибутки від цього проекту складаються у цей фонд?
цей фонд контролюється президентом сша та урядом україни?
поки бачу тільки плюси для україни.
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01.05.2025 10:48 Відповісти
https://www.unian.ua/world/korisni-kopalini-z-kim-shche-ssha-domovlyalisya-pro-rozrobku-metaliv-12932505.html Трамп уже домовлявся про метали з Афганістаном, а потім здав країну талібам, - експерт
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01.05.2025 10:52 Відповісти
звісно, всім вуха просцяли тією байкою!
але, хай сша надасть нам стільки зброї та стільки грошей, скільки отим нев'******* ослойобам, що все покидали та на шасі літаків чіплялися.
я, вже не кажу про військові бази сша, як у афганістані.
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01.05.2025 10:57 Відповісти
треба підірвати башти Трампа і вуаля.
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01.05.2025 11:16 Відповісти
треба щось інше, витончиніше.
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01.05.2025 11:21 Відповісти
Меланію викрасти? Та йому по цимбалам вона: https://www.youtube.com/watch?v=zG54L7Tpa04 а от донька?
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01.05.2025 11:27 Відповісти
податків від результатів діяльності фонду не буде через їх неоподаткування
себто бюджет України нічого не отримає

передайте мені свою квартиру, а я там зроблю гарний ремонт і буду її здавати в оренду, а прибутки вкладати в таку ж наступну квартиру, паралельно не забуваючи наживатися разом із будівельниками на ремонтах

або ділянку мені передайте - я там сільським господарством займуся! це ж добре, коли там я буду разом з американцями на Джон Дірах пахати?! а ви відпочините трохи, подумаєте
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01.05.2025 11:00 Відповісти
не треба пересмикувати!
в українських селах, така схема працює всю історію українських сіл.
поряд живе бабулька, але не може обробляти свої 10 га землі. сусіди домовляються та обробляють саморуч.
хто картоплю саджає, хто соняшники, а хто тепличку поставив з помідорами огірками.
частину віддають, бабулі, або грошима, хто як домовиться!
як що така угода, то я всіма фібрами своєї душі, за!!!
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01.05.2025 11:08 Відповісти
а тепер поряд із бабулькою буде пахати її землю Джон Дір - тільки тобі, бабулька, ніхто нічого віддавати не буде - все у ХФОНД!

так що звільняй квартирку і земельку віддавай!
а взагалі -будемо говорити, як буде повний текст укр. мовою!
тільки ти не зникай і шашликами не зловживай
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01.05.2025 11:21 Відповісти
У Угоді про копалини немає головного : "закопати путіна"!
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01.05.2025 10:32 Відповісти
Слушать и обсуждать больных на голову людей это не уважать себя.
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01.05.2025 10:39 Відповісти
Треба щоб зараз США повпливали, щоб 300 млрд. доларів заморожених російських активів були передані Україні.
Це буде внесок у фонд від України. США також передадуть у фонд своїх 300 млрд доларів.
Буде створено фонд на 600 млрд доларів, який буде займатися видобутком природних копалин в Україні. Прибуток буде ділитися 50/50.
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01.05.2025 10:41 Відповісти
підтримую, але ти ж не будеш це постити більше двох разів? 01.05.2025 10:43
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01.05.2025 10:55 Відповісти
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01.05.2025 11:11 Відповісти
 
 