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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Шмигаль про угоду із США: Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами

Шмигаль про угоду із США

Надра, інфраструктура, природні ресурси України не є умовами угоди ​​із США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти, на корисні копалини - це буде 50% у цей фонд грошима. Відповідно жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди", - пояснив голова Уряду.

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Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Автор: 

угода (660) копалини (205) Шмигаль Денис (4596)


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Топ коментарі
+8
вот не верю!!! Где полный текст "Угоды"?
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01.05.2025 07:25
+7
Всі перспективні родовища давно у олігархів. Тепер частину передасте бізснесу зі США.
Пересічному від того ні холодно ні жарко
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01.05.2025 07:26
+6
Бригинець(якщо не помиляюсь) пише, що з підписанням цієї угоди зе хотів хоч якісь гарантії безпеки своєї шкури, а угода реально "ні про що". Я вчора зе-шмигаля про 5 пунктів "угоди" почитав- там з усього внятним(цікаве й підходяще слово, що мені згадалося) є лише те, що Штати(незвісно, хто саме, до речі) і Україна(хто саме, теж не прописано) створюють інвестиційний фонд 50 на50 для розробки українських копалин. Так що трамп зараз золотого дощика підпустить в твітері про свою велич і геній, й усе. Щодо перестороги, що зе понапідписує- є таке, але якщо пункти "угоди(про потішення его трампа) ) Конституцію порушують, її легко буде трохи згодом відмінити через порушення. Це якщо народ не дасть зеленським-єрмакам зовсім узурпувати владу, звісно. Якщо ж дасть, то пох.й на "угоду" цю- не до того Україні буде.
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01.05.2025 08:10
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вот не верю!!! Где полный текст "Угоды"?
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01.05.2025 07:25 Відповісти
^^^^^^^^
Найважливіше питання. Тексту угоди WSJ не публікує. Найвірогідніше це ще одна пуста рамочна угода, основною метою якої є зробити приємно Трампу щоб він завтра встав з тої ноги. Цілком розумна мета, як на мене.
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01.05.2025 07:31 Відповісти
Так там і не було про контроль над ресурсами. Мова про контроль доходів від їх видобутку, які раніше надходили в бюджет. А тепер ці доходи будуть надходити в фонд яким Україна не розпоряджається.
І навпаки, якби передали контроль над самими ресурсами то у піндосів був би хоч формальний привід їх захищати. Те що підписали класична "криша" з 90-х яка не несе відповідальності а лише отримує доход...
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01.05.2025 08:43 Відповісти
Всі перспективні родовища давно у олігархів. Тепер частину передасте бізснесу зі США.
Пересічному від того ні холодно ні жарко
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01.05.2025 07:26 Відповісти
Було, є і буде. Але пересічні півтора місяці волали як навіжені: " Караул!! Піндоси грабують!!"
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01.05.2025 08:44 Відповісти
Тобто віддали їм надра ще й винні їм залишилися іп*ть
зрадники не гірші ніж кучма з ядерною збоєю ....
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01.05.2025 07:31 Відповісти
Вы недооцениваете масштаба катастрофы. Это даже не колониальный оброк, по сути, это договор между победителем и побеждённым, в котором прописаны репарации победителю. При этом, Украина ещё и потеряла миллион +/- погибшими и ранеными. Да ещё и должны остались на бссрочную перспективу...

Как вообще это описать.. я не знаю...
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01.05.2025 08:53 Відповісти
Ого, нам ще й США відновлювать після діяльності Трампа?
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01.05.2025 07:39 Відповісти
Трампу показали папірець ,щоб він заспокоївся.
А тепер той папірець в туалет, нехай висить ,так само як будапешстські ммеморандуми.
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01.05.2025 07:39 Відповісти
Майже кожного дня керівництво міністерств і відомств "радує" громадян всілякими "покращеннями", які вигрібають з кишень все до останнього та ще й навішують борги. Хто ж їм повірить будучи в здоровому глузді? Схема на схемі і схемою поганяє. Громадяни змушені боротися з ворогом і з власним керівництвом, а війна на два фронти знесилює...
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01.05.2025 07:42 Відповісти
Хто ж їм повірить? Кожні вибори за них голосують. Отже вірять?
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01.05.2025 08:45 Відповісти
Кожні вибори у нас "новий проект", "нові обличчя", а от спонсори ті ж самі...
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01.05.2025 08:50 Відповісти
Харківські угоди 2.0, щось підписали, ой всьо!
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01.05.2025 07:54 Відповісти
Бригинець(якщо не помиляюсь) пише, що з підписанням цієї угоди зе хотів хоч якісь гарантії безпеки своєї шкури, а угода реально "ні про що". Я вчора зе-шмигаля про 5 пунктів "угоди" почитав- там з усього внятним(цікаве й підходяще слово, що мені згадалося) є лише те, що Штати(незвісно, хто саме, до речі) і Україна(хто саме, теж не прописано) створюють інвестиційний фонд 50 на50 для розробки українських копалин. Так що трамп зараз золотого дощика підпустить в твітері про свою велич і геній, й усе. Щодо перестороги, що зе понапідписує- є таке, але якщо пункти "угоди(про потішення его трампа) ) Конституцію порушують, її легко буде трохи згодом відмінити через порушення. Це якщо народ не дасть зеленським-єрмакам зовсім узурпувати владу, звісно. Якщо ж дасть, то пох.й на "угоду" цю- не до того Україні буде.
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01.05.2025 08:10 Відповісти
Всі пункти угоди які Зеленський та уряд таємно приховують від українського народу, поступово будуть в найближчі часи, оприлюднювати різні західні політики, та ЗМІ. І тільки тоді буде зрозуміло, наскільки ганебна для України ця угода, завдяки такій владі.
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01.05.2025 08:17 Відповісти
Вже ніби зрозуміло, що угода ні про що, як і попередня Але ви в пошуках зради. Не там шукаєте.
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01.05.2025 08:48 Відповісти
крім крику та піз*дьожу зелених ніхто не бачив що там було відразу, ось і виникає питаннячко - а чи були надра, інфраструктура, природні ресурси України умовами угоди ​​із США взагалі? чи це чергова незламно-потужна перемога зе-їблана з нічого?
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01.05.2025 08:19 Відповісти
Відразу там було те ж саме. Правда на 4 сторінках. Зараз ніби набагато більше тексту. Але суть не змінилась. А так все вірно. Зєльоні пропагандони розвели зраду, а народ повівся. З таким мудрим народом банда єлдака має всі шанси залишитись при владі навіть після виборів.
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01.05.2025 08:53 Відповісти
Ну так яви отой договір громадянам України!!°
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01.05.2025 08:53 Відповісти
А навіщо холопам точно знати, що договір був супер. А зєльоне чмо просто дуркануло. Наслідки його заскоків це припинення фінансової допомоги сша і на підході припинення військової.
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01.05.2025 08:55 Відповісти
До речі,зе обіцяв економічний паспорт українця?Ну то отримайте і розпишіться .Правда поки що той паспорт американці отримають.Але то таке.Він ще навчиться
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01.05.2025 08:56 Відповісти
Павло Розенко-

Україна навіть «скляні бусікі» не отримала…

❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.

📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США.

А це були ключові позиції для України.

Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣
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01.05.2025 09:03 Відповісти
Не Україна, а пінчук фірташ та ахметов.
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01.05.2025 09:33 Відповісти
 
 