Шмигаль про угоду із США: Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами
Надра, інфраструктура, природні ресурси України не є умовами угоди із США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти, на корисні копалини - це буде 50% у цей фонд грошима. Відповідно жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди", - пояснив голова Уряду.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.
Топ коментарі
+8 Frol Fedoroff
показати весь коментар01.05.2025 07:25
+7 wadpas
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+6 сергей хорунжий #582086
показати весь коментар01.05.2025 08:10
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Найважливіше питання. Тексту угоди WSJ не публікує. Найвірогідніше це ще одна пуста рамочна угода, основною метою якої є зробити приємно Трампу щоб він завтра встав з тої ноги. Цілком розумна мета, як на мене.
І навпаки, якби передали контроль над самими ресурсами то у піндосів був би хоч формальний привід їх захищати. Те що підписали класична "криша" з 90-х яка не несе відповідальності а лише отримує доход...
Пересічному від того ні холодно ні жарко
зрадники не гірші ніж кучма з ядерною збоєю ....
Как вообще это описать.. я не знаю...
А тепер той папірець в туалет, нехай висить ,так само як будапешстські ммеморандуми.
Україна навіть «скляні бусікі» не отримала…
❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.
📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США.
А це були ключові позиції для України.
Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣