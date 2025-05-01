Шмигаль про угоду із США: Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами

Надра, інфраструктура, природні ресурси України не є умовами угоди ​​із США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти, на корисні копалини - це буде 50% у цей фонд грошима. Відповідно жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди", - пояснив голова Уряду.

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Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.