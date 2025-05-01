Шмыгаль о соглашении с США: Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами

Недра, инфраструктура, природные ресурсы Украины не являются условиями соглашения с США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина только осуществляет взнос с новых лицензий, с новой ренты, на полезные ископаемые - это будет 50% в этот фонд деньгами. Соответственно никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения", - пояснил глава правительства.

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Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.