Шмыгаль о соглашении с США: Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами
Недра, инфраструктура, природные ресурсы Украины не являются условиями соглашения с США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина только осуществляет взнос с новых лицензий, с новой ренты, на полезные ископаемые - это будет 50% в этот фонд деньгами. Соответственно никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения", - пояснил глава правительства.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
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+8 Frol Fedoroff
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+7 wadpas
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+6 сергей хорунжий #582086
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Найважливіше питання. Тексту угоди WSJ не публікує. Найвірогідніше це ще одна пуста рамочна угода, основною метою якої є зробити приємно Трампу щоб він завтра встав з тої ноги. Цілком розумна мета, як на мене.
І навпаки, якби передали контроль над самими ресурсами то у піндосів був би хоч формальний привід їх захищати. Те що підписали класична "криша" з 90-х яка не несе відповідальності а лише отримує доход...
Пересічному від того ні холодно ні жарко
зрадники не гірші ніж кучма з ядерною збоєю ....
Как вообще это описать.. я не знаю...
А тепер той папірець в туалет, нехай висить ,так само як будапешстські ммеморандуми.
Україна навіть «скляні бусікі» не отримала…
❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.
📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США.
А це були ключові позиції для України.
Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣