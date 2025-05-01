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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Конгрессмен США Микс: Трамп подписал вымогательское соглашение с Украиной, настоящая угроза - Путин

микс,конгрессмен

Конгрессмен-демократ Грегори В. Микс раскритиковал новое экономическое соглашение между США и Украиной, подписанное Дональдом Трампом, назвав его вымогательским.

Об этом говорится на сайте Палаты представителей, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что основным препятствием для достижения мира остается Владимир Путин, а не условия этого соглашения.

Микс призвал администрацию США сосредоточить усилия на давлении на Кремль. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал открытость к мирным переговорам, и теперь, по его словам, именно Трамп должен проявить решительность в противодействии Путину.

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"Это включает привлечение России к ответственности за военные преступления, дополнительную поддержку Украины в сфере безопасности, усиление санкций против России и финансирование восстановления Украины за счет замороженных активов России", - заявил конгрессмен.

По его мнению, Трамп до сих пор демонстрировал слабость, уступая Путину, не получая ничего в ответ, и в то же время атакуя Украину и ее лидера.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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Автор: 

Конгресс США (1235) путин владимир (31303) Трамп Дональд (5331) редкоземельные металлы (159)


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Топ комментарии
+8
Зебілам ніколи...отмечають перве мая...
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01.05.2025 10:29
+7
Зараз зебіли і його критикувати почнуть!
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01.05.2025 10:26
+6
більш точніше - мародерською.
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01.05.2025 10:30
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Незламний теж підписав
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01.05.2025 10:25 Ответить
А де він подінеться з підводного човна. Сподіваємось що рижий п.дор бодай зброю буде Неньці продавати.
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01.05.2025 10:28 Ответить
А попі....деть. Я теж проти цієї угоди, но що йому робити, дочекатися коли полудурком у відкриту стане на бік ху...ла.
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01.05.2025 10:30 Ответить
Так він у відкриту і став. Вимагає капітуляцію.
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01.05.2025 11:02 Ответить
Зараз зебіли і його критикувати почнуть!
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01.05.2025 10:26 Ответить
Зебілам ніколи...отмечають перве мая...
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01.05.2025 10:29 Ответить
Або захищають свій народ, в відмінність від таких писак
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01.05.2025 10:33 Ответить
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01.05.2025 10:39 Ответить
ти в загоні татарова чи ярмака? захисники...млять
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01.05.2025 10:47 Ответить
"в відмінність"
Знову "борошна"?
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01.05.2025 10:52 Ответить
Ігорьоша, пельку свою відкрив, то почнемо з тебе, де саме ти захищаєш?
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01.05.2025 12:02 Ответить
👏👏👏👏👏 І доїдають шашлики, що залишилися з 2022-го.
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01.05.2025 10:34 Ответить
Відома тактика рекетирів: - віддай мені , АТО віддаш йому , але наслідки будуть для тебе гірше!! " (Звичайно - ці дві бригади рекетирів працюють спільно)
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01.05.2025 10:29 Ответить
більш точніше - мародерською.
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01.05.2025 10:30 Ответить
краще б 51 штатом замість канади до себе приєднали, а не угоди підписували
ото б ***** та *****стан би всралися
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01.05.2025 10:30 Ответить
віслюка ще пережити треба із його хитрообрізаною ОПою.
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01.05.2025 10:45 Ответить
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01.05.2025 11:02 Ответить
ой ні- це падло ще повинно відповісти про своє про.балі.
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01.05.2025 11:20 Ответить
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01.05.2025 10:46 Ответить
А конгресмен-демократ чому хитро промовчав про те, що Байден не підписав угоду з Україною, шо була б не "здирницькою"?
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01.05.2025 10:32 Ответить
ти геть недоумок, Байден надавав БЕЗКОШТОВНУ допомогу! Підписав Ленд-ліз, але зЕбіли відммовились...
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01.05.2025 12:05 Ответить
То таки від слова "халва" у писку солодко не стало? То угода, ініційована недалеким Зєлєнскім і підписана Свириденко є таки здирницька? Дуже сподіваюся, що цей факт теж ляже в один з томів кримінальної справи проти зеленої влади.
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01.05.2025 10:33 Ответить
тобто, оцей демократ, кіпятком усцикався, коли нам видавали піпеткою зброю, якою не можна було воювати?
тоді, плєшивий не був справжньою загрозою, яку треба було знищити?
бо ж, ескалація і атомна бомба, егеш.....
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01.05.2025 10:34 Ответить
всі політики у своїх промовах орієнтуються виключно на свій лохторат - така у них робота. Ніхто в США не переймається українським народом, всі діють виключно в своїх інтересах, кожен використовує кожного.
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01.05.2025 10:52 Ответить
без співпраці з США Україна не виживе, тому маємо, що маємо. Переважна більшість українців не знала і не знає, скільки копалин, де і ким добувалися в Україні до цього, і скільки вигоди з того отримувала держава. Може зараз зацікавляться.
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01.05.2025 10:56 Ответить
Як вважаєте, багато українці зараз отримують з продажу того ж бурштину? А це лише крапля в морі...
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01.05.2025 11:12 Ответить
я думаю, що тим, хто на тому світі уже не потрібні ніякі корисні копалини і доходи від них. Тому якнайшвидше закінчення війни - то головне, для мене і для більшості, думаю. Українці на одинці не можуть протистояти росії, північнокорейцям і китайцям. Європа є слабка і ще досі купує нафту, газ у великих об'ємах, росія може воювати ще довго, а от чи українці зможуть - то велике питання. Довоюватися до повної руїни - то не те, що нам треба.
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01.05.2025 11:42 Ответить
Вы наивны. Кацапы никогда не остановятся. Этот мир обман. Израиль воюет почти 80 лет. Это ждет и Украину. Украина должна стать вторым Израилем.
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01.05.2025 12:33 Ответить
Україна - не Ізраїль, у кожного свій шлях
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01.05.2025 12:49 Ответить
У Украины нет выбора. Кацапы столетиями были злейшими врагами украинцев. Украина не должна сдаваться.
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01.05.2025 12:53 Ответить
Треба щоб зараз США повпливали, щоб 300 млрд. доларів заморожених російських активів були передані Україні.
Це буде внесок у фонд від України. США також передадуть у фонд своїх 300 млрд доларів.
Буде створено фонд на 600 млрд доларів, який буде займатися видобутком природних копалин в Україні. Прибуток буде ділитися 50/50.
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01.05.2025 10:43 Ответить
Зрадницька для кого? Трампон вже порахував прибуток. Дуже багато грошей, повний кашелек.
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01.05.2025 10:49 Ответить
та ну-а менеждери кажуть шо усьо гуд
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01.05.2025 10:59 Ответить
Вони тимчасові, і свій шматок пирога встигнуть отримати. А потім - хоч трава не рости, вони не залишаться тут жити.
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01.05.2025 11:14 Ответить
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Это все результат вашего бездействия. Вы демы ни хрена путевого не сделали при том что Байден допустил войну. И война через ваше попустительство. Я не знаю как Трамп разгребет все это дерьмо, но он хотя бы пытается, со скрипом, но пытается.
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01.05.2025 11:21 Ответить
Рижий пінчук новіцький клюєв с лідром в траурі як же гнили зможуть дальше мародерити на крові
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01.05.2025 11:31 Ответить
Эта угода без референдума недействительна! Я запрещаю сша добывать ресурсы внутри Украины!
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01.05.2025 12:36 Ответить
Цією угодою можна підтертись, як і відомим меморандумом.
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01.05.2025 12:45 Ответить
ми присмерті а майно вже поділили
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01.05.2025 12:47 Ответить
 
 