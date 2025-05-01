Конгрессмен США Микс: Трамп подписал вымогательское соглашение с Украиной, настоящая угроза - Путин

Конгрессмен-демократ Грегори В. Микс раскритиковал новое экономическое соглашение между США и Украиной, подписанное Дональдом Трампом, назвав его вымогательским.

Об этом говорится на сайте Палаты представителей, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что основным препятствием для достижения мира остается Владимир Путин, а не условия этого соглашения.

Микс призвал администрацию США сосредоточить усилия на давлении на Кремль. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал открытость к мирным переговорам, и теперь, по его словам, именно Трамп должен проявить решительность в противодействии Путину.

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"Это включает привлечение России к ответственности за военные преступления, дополнительную поддержку Украины в сфере безопасности, усиление санкций против России и финансирование восстановления Украины за счет замороженных активов России", - заявил конгрессмен.

По его мнению, Трамп до сих пор демонстрировал слабость, уступая Путину, не получая ничего в ответ, и в то же время атакуя Украину и ее лидера.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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