Конгрессмен США Микс: Трамп подписал вымогательское соглашение с Украиной, настоящая угроза - Путин
Конгрессмен-демократ Грегори В. Микс раскритиковал новое экономическое соглашение между США и Украиной, подписанное Дональдом Трампом, назвав его вымогательским.
Об этом говорится на сайте Палаты представителей, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что основным препятствием для достижения мира остается Владимир Путин, а не условия этого соглашения.
Микс призвал администрацию США сосредоточить усилия на давлении на Кремль. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал открытость к мирным переговорам, и теперь, по его словам, именно Трамп должен проявить решительность в противодействии Путину.
"Это включает привлечение России к ответственности за военные преступления, дополнительную поддержку Украины в сфере безопасности, усиление санкций против России и финансирование восстановления Украины за счет замороженных активов России", - заявил конгрессмен.
По его мнению, Трамп до сих пор демонстрировал слабость, уступая Путину, не получая ничего в ответ, и в то же время атакуя Украину и ее лидера.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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Знову "борошна"?
ото б ***** та *****стан би всралися
тоді, плєшивий не був справжньою загрозою, яку треба було знищити?
бо ж, ескалація і атомна бомба, егеш.....
Це буде внесок у фонд від України. США також передадуть у фонд своїх 300 млрд доларів.
Буде створено фонд на 600 млрд доларів, який буде займатися видобутком природних копалин в Україні. Прибуток буде ділитися 50/50.