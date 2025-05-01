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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Конгресмен США Мікс: Трамп підписав здирницьку угоду з Україною, справжня загроза - Путін

мікс,конгресмен

Конгресмен-демократ Грегорі В. Мікс розкритикував нову економічну угоду між США та Україною, підписану Дональдом Трампом, назвавши її здирницькою.

Про це йдеться на сайті Палати представників, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що основною перешкодою для досягнення миру залишається Володимир Путін, а не умови цієї угоди.

Мікс закликав адміністрацію США зосередити зусилля на тиску на Кремль. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово демонстрував відкритість до мирних переговорів, і тепер, за його словами, саме Трамп має проявити рішучість у протидії Путіну.

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"Це включає притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, додаткову безпекову підтримку України, посилення санкцій проти Росії та фінансування відбудови України за рахунок заморожених активів Росії", - заявив конгресмен.

На його думку, Трамп досі демонстрував слабкість, поступаючись Путіну, не отримуючи нічого у відповідь, і водночас атакуючи Україну та її лідера.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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Автор: 

Конгрес США (1229) путін володимир (23854) Трамп Дональд (5757) рідкісноземельні метали (161)


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Топ коментарі
+7
Зараз зебіли і його критикувати почнуть!
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01.05.2025 10:26
+7
Зебілам ніколи...отмечають перве мая...
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01.05.2025 10:29
+6
більш точніше - мародерською.
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01.05.2025 10:30
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Незламний теж підписав
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01.05.2025 10:25 Відповісти
А де він подінеться з підводного човна. Сподіваємось що рижий п.дор бодай зброю буде Неньці продавати.
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01.05.2025 10:28 Відповісти
А попі....деть. Я теж проти цієї угоди, но що йому робити, дочекатися коли полудурком у відкриту стане на бік ху...ла.
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01.05.2025 10:30 Відповісти
Так він у відкриту і став. Вимагає капітуляцію.
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01.05.2025 11:02 Відповісти
Зараз зебіли і його критикувати почнуть!
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01.05.2025 10:26 Відповісти
Зебілам ніколи...отмечають перве мая...
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01.05.2025 10:29 Відповісти
Або захищають свій народ, в відмінність від таких писак
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01.05.2025 10:33 Відповісти
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01.05.2025 10:39 Відповісти
ти в загоні татарова чи ярмака? захисники...млять
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01.05.2025 10:47 Відповісти
"в відмінність"
Знову "борошна"?
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01.05.2025 10:52 Відповісти
Ігорьоша, пельку свою відкрив, то почнемо з тебе, де саме ти захищаєш?
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01.05.2025 12:02 Відповісти
👏👏👏👏👏 І доїдають шашлики, що залишилися з 2022-го.
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01.05.2025 10:34 Відповісти
Відома тактика рекетирів: - віддай мені , АТО віддаш йому , але наслідки будуть для тебе гірше!! " (Звичайно - ці дві бригади рекетирів працюють спільно)
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01.05.2025 10:29 Відповісти
більш точніше - мародерською.
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01.05.2025 10:30 Відповісти
краще б 51 штатом замість канади до себе приєднали, а не угоди підписували
ото б ***** та *****стан би всралися
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01.05.2025 10:30 Відповісти
віслюка ще пережити треба із його хитрообрізаною ОПою.
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01.05.2025 10:45 Відповісти
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01.05.2025 11:02 Відповісти
ой ні- це падло ще повинно відповісти про своє про.балі.
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01.05.2025 11:20 Відповісти
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01.05.2025 10:46 Відповісти
А конгресмен-демократ чому хитро промовчав про те, що Байден не підписав угоду з Україною, шо була б не "здирницькою"?
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01.05.2025 10:32 Відповісти
ти геть недоумок, Байден надавав БЕЗКОШТОВНУ допомогу! Підписав Ленд-ліз, але зЕбіли відммовились...
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01.05.2025 12:05 Відповісти
То таки від слова "халва" у писку солодко не стало? То угода, ініційована недалеким Зєлєнскім і підписана Свириденко є таки здирницька? Дуже сподіваюся, що цей факт теж ляже в один з томів кримінальної справи проти зеленої влади.
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01.05.2025 10:33 Відповісти
тобто, оцей демократ, кіпятком усцикався, коли нам видавали піпеткою зброю, якою не можна було воювати?
тоді, плєшивий не був справжньою загрозою, яку треба було знищити?
бо ж, ескалація і атомна бомба, егеш.....
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01.05.2025 10:34 Відповісти
всі політики у своїх промовах орієнтуються виключно на свій лохторат - така у них робота. Ніхто в США не переймається українським народом, всі діють виключно в своїх інтересах, кожен використовує кожного.
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01.05.2025 10:52 Відповісти
без співпраці з США Україна не виживе, тому маємо, що маємо. Переважна більшість українців не знала і не знає, скільки копалин, де і ким добувалися в Україні до цього, і скільки вигоди з того отримувала держава. Може зараз зацікавляться.
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01.05.2025 10:56 Відповісти
Як вважаєте, багато українці зараз отримують з продажу того ж бурштину? А це лише крапля в морі...
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01.05.2025 11:12 Відповісти
я думаю, що тим, хто на тому світі уже не потрібні ніякі корисні копалини і доходи від них. Тому якнайшвидше закінчення війни - то головне, для мене і для більшості, думаю. Українці на одинці не можуть протистояти росії, північнокорейцям і китайцям. Європа є слабка і ще досі купує нафту, газ у великих об'ємах, росія може воювати ще довго, а от чи українці зможуть - то велике питання. Довоюватися до повної руїни - то не те, що нам треба.
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01.05.2025 11:42 Відповісти
Вы наивны. Кацапы никогда не остановятся. Этот мир обман. Израиль воюет почти 80 лет. Это ждет и Украину. Украина должна стать вторым Израилем.
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01.05.2025 12:33 Відповісти
Треба щоб зараз США повпливали, щоб 300 млрд. доларів заморожених російських активів були передані Україні.
Це буде внесок у фонд від України. США також передадуть у фонд своїх 300 млрд доларів.
Буде створено фонд на 600 млрд доларів, який буде займатися видобутком природних копалин в Україні. Прибуток буде ділитися 50/50.
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01.05.2025 10:43 Відповісти
Зрадницька для кого? Трампон вже порахував прибуток. Дуже багато грошей, повний кашелек.
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01.05.2025 10:49 Відповісти
та ну-а менеждери кажуть шо усьо гуд
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01.05.2025 10:59 Відповісти
Вони тимчасові, і свій шматок пирога встигнуть отримати. А потім - хоч трава не рости, вони не залишаться тут жити.
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01.05.2025 11:14 Відповісти
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Это все результат вашего бездействия. Вы демы ни хрена путевого не сделали при том что Байден допустил войну. И война через ваше попустительство. Я не знаю как Трамп разгребет все это дерьмо, но он хотя бы пытается, со скрипом, но пытается.
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01.05.2025 11:21 Відповісти
Рижий пінчук новіцький клюєв с лідром в траурі як же гнили зможуть дальше мародерити на крові
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01.05.2025 11:31 Відповісти
Эта угода без референдума недействительна! Я запрещаю сша добывать ресурсы внутри Украины!
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01.05.2025 12:36 Відповісти
Цією угодою можна підтертись, як і відомим меморандумом.
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01.05.2025 12:45 Відповісти
ми присмерті а майно вже поділили
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01.05.2025 12:47 Відповісти
 
 