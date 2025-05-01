Конгресмен США Мікс: Трамп підписав здирницьку угоду з Україною, справжня загроза - Путін

Конгресмен-демократ Грегорі В. Мікс розкритикував нову економічну угоду між США та Україною, підписану Дональдом Трампом, назвавши її здирницькою.

Про це йдеться на сайті Палати представників, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що основною перешкодою для досягнення миру залишається Володимир Путін, а не умови цієї угоди.

Мікс закликав адміністрацію США зосередити зусилля на тиску на Кремль. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово демонстрував відкритість до мирних переговорів, і тепер, за його словами, саме Трамп має проявити рішучість у протидії Путіну.

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"Це включає притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, додаткову безпекову підтримку України, посилення санкцій проти Росії та фінансування відбудови України за рахунок заморожених активів Росії", - заявив конгресмен.

На його думку, Трамп досі демонстрував слабкість, поступаючись Путіну, не отримуючи нічого у відповідь, і водночас атакуючи Україну та її лідера.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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