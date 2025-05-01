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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода між Україною та США про копалини охоплює 57 мінералів, - ЗМІ

сша,розвідка

Підписана між Україною та США угода про корисні копалини охоплює 57 видів мінералів і встановлює політичні рамки двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Угода не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України, а в разі виникнення такої суперечності положення буде переглянуте. Водночас угода не передбачає домінування американського законодавства і не дає США пріоритету на видобуток - натомість гарантує рівний доступ американських компаній до майбутніх аукціонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмен США Мікс: Трамп підписав здирницьку угоду з Україною, справжня загроза - Путін

Як зазначається, спільний фонд, у який надходитимуть доходи з продажу ліцензій, рентні платежі та внески США, зокрема у вигляді нових постачань зброї, стане механізмом реалізації домовленостей. Однак принципи управління фондом і гарантії про повне реінвестування доходів протягом 10 років будуть зафіксовані в окремій технічній угоді, яка наразі готується.

Нова домовленість складається лише з 12 сторінок, значно менше за попередній проєкт, який містив понад 90 сторінок.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угода про копалини - це важливий крок у припинення війни, - Рубіо

Автор: 

США (22950) рідкісноземельні метали (161)


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Топ коментарі
+11
Розенко-Україна навіть «скляні бусікі» не отримала…

❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США. А це були ключові позиції для України.

Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣
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01.05.2025 10:50
+11
в бан, кацап
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01.05.2025 10:51
+9
З рашка теза.Іди до біса
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01.05.2025 10:51
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в бан, кацап
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01.05.2025 10:51 Відповісти
З рашка теза.Іди до біса
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01.05.2025 10:51 Відповісти
Слабо ботяра. Підеш в штурми. Там і зємлю побачиш і ляжеш в неї.
Поближче до надр
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01.05.2025 10:52 Відповісти
https://www.pixart.com/

Реєстрація: 01.05.2025
Кто там у вас начальник?
С тех пор, как повар подорвался.
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01.05.2025 10:53 Відповісти
Емеля Ягелеедов-нах пошёл.
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01.05.2025 11:00 Відповісти
Перепись рос-ботов и проросийских украинцев открыта
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01.05.2025 11:04 Відповісти
немає ніяких "проросийских украинцев", є лише манкурти, запроданці, генетичні кацапи в якомусь там поколінні і т.п.
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01.05.2025 11:09 Відповісти
Розенко-Україна навіть «скляні бусікі» не отримала…

❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США. А це були ключові позиції для України.

Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣
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01.05.2025 10:50 Відповісти
а які зобов'язання з боку україни?
тут, як раз будапештський меморандум в отвєточку.
важливо, яку зброю нам дають за це!
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01.05.2025 10:53 Відповісти
А ні,єрмак протисне ратифікацію в вру і ми будемо виконувати.І клясти будапешстський
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01.05.2025 11:18 Відповісти
Добіса йди
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01.05.2025 11:17 Відповісти
Самий цінний мінерал - Зебілій. Лише в нас є.
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01.05.2025 10:53 Відповісти
Але він дуже токсичний!
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01.05.2025 11:06 Відповісти
це новий відкритий у 2019-му році шіснадцятий лантаноід.
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01.05.2025 11:06 Відповісти
Лаптєноід...
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01.05.2025 11:39 Відповісти
лаптєноіди трамп буде видобувати на росії, йому ж путін намагається продати цілі родовища у сібірських ******. Там покладів деспотія і тоталія вистачить для всього населення США на сотню років.
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01.05.2025 11:54 Відповісти
у них Трампій є, за властивостями дуже схожий.
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01.05.2025 11:10 Відповісти
Про повітря буде окрема угода?
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01.05.2025 10:55 Відповісти
Цінність цієї "угоди" нульова, але рудому дуже потрібно було, щоб Україна підписала з ним хоч щось, інше зробить його пропаганда, яка розкаже тупому, червоному виборцю, що Трамп знову довів, що він "чемпіон світу з заключення угод"
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01.05.2025 10:57 Відповісти
Нагадую Угода була підписана під тиском Тампона, а це означає що вона не дійсна її потрібно буде після закнічення каденції тампона розірвати у суді.
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01.05.2025 11:00 Відповісти
розірви Будапештський меморандум
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01.05.2025 11:06 Відповісти
Смішно.Через суд розірвеш?
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01.05.2025 11:19 Відповісти
Тепер діло за малим заманити сюди американські корпорації і спонукати їх робити мілярдні інвестиції.
В воюючу країну.
Без гарантій безпеки.
На кордоні якої орда з ядерною зброєю.
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01.05.2025 11:03 Відповісти
ніхто не буде їх сюди заманювати. Забудьте.
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01.05.2025 11:08 Відповісти
Фонд хочуть наповнювати грошима з продажу тих же копалин.
Ніхто нікого заманювати не збирався.
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01.05.2025 11:24 Відповісти
Бурштин не вписали, бо то буде справжня ескалація, нинішня казочками здасться.
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01.05.2025 11:05 Відповісти
просте питання - що краще:
- окупація України ***********?
- включення України штатом до складу США?
- повна економічна залежність України від США з метою захисту від **********?
кацапи, ваші відповіді до студії
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01.05.2025 11:07 Відповісти
віриш *****?
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01.05.2025 11:23 Відповісти
Зараз зрадойоби і кацапські боти почнуть свої мінерали рахувати)
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01.05.2025 11:07 Відповісти
Бачу прямо чергу бажаючих вкласти мільярди інвестицій у видобуток копалин у воюючій країні...
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01.05.2025 11:13 Відповісти
"Будапештский кидняк - 2 ",
вместе с недрами Украины, придется отдать и бусы, которые получили за "Будапештский кидняк - 1 "
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01.05.2025 11:15 Відповісти
Все що суперечить Конституції - буде скасовано а угоди під тиском- анульовані.
Підписанти отримають вирок.
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01.05.2025 11:22 Відповісти
Никто не знает и не понимает в полной мере что несет для Украины этот договор, лишь какое то время спустя появится некоторое понимание, и те кто окажутся ближе к верному варианту, будут говорить - а я же говорил.
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01.05.2025 11:26 Відповісти
ну лет 3-5 пока начнут чтото добывать если оно чтото еще есть в земле ,пускай копают ищут)
наша ответ на будапешт.меморандум
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01.05.2025 11:27 Відповісти
Надіюся що бурштинову мафію розженуть або розчеплять на атоми.
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01.05.2025 11:28 Відповісти
Боюся, що це заклики до силових дій проти прокуратури, поліції, СБУ, різних там природоінспекцій, депутатів і так далі. Тобто повна державна зрада - хитаєте українські "скрєпи"
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01.05.2025 11:32 Відповісти
Порушена Коституція України, а саме стаття 13.
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01.05.2025 12:45 Відповісти
 
 