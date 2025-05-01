Угода між Україною та США про копалини охоплює 57 мінералів, - ЗМІ
Підписана між Україною та США угода про корисні копалини охоплює 57 видів мінералів і встановлює політичні рамки двосторонньої співпраці.
Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Угода не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України, а в разі виникнення такої суперечності положення буде переглянуте. Водночас угода не передбачає домінування американського законодавства і не дає США пріоритету на видобуток - натомість гарантує рівний доступ американських компаній до майбутніх аукціонів.
Як зазначається, спільний фонд, у який надходитимуть доходи з продажу ліцензій, рентні платежі та внески США, зокрема у вигляді нових постачань зброї, стане механізмом реалізації домовленостей. Однак принципи управління фондом і гарантії про повне реінвестування доходів протягом 10 років будуть зафіксовані в окремій технічній угоді, яка наразі готується.
Нова домовленість складається лише з 12 сторінок, значно менше за попередній проєкт, який містив понад 90 сторінок.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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Поближче до надр
Реєстрація: 01.05.2025
Кто там у вас начальник?
С тех пор, как повар подорвался.
❗️В Угоді про надра немає визнання територіальної цілісності України.📍В Угоді про надра немає жодного слова про гарантії безпеки від США. А це були ключові позиції для України.
Ця Угода гірше ніж Будапештський меморандум! 🫣
тут, як раз будапештський меморандум в отвєточку.
важливо, яку зброю нам дають за це!
В воюючу країну.
Без гарантій безпеки.
На кордоні якої орда з ядерною зброєю.
Ніхто нікого заманювати не збирався.
- окупація України ***********?
- включення України штатом до складу США?
- повна економічна залежність України від США з метою захисту від **********?
кацапи, ваші відповіді до студії
вместе с недрами Украины, придется отдать и бусы, которые получили за "Будапештский кидняк - 1 "
Підписанти отримають вирок.
наша ответ на будапешт.меморандум