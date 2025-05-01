Угода між Україною та США про копалини охоплює 57 мінералів, - ЗМІ

Підписана між Україною та США угода про корисні копалини охоплює 57 видів мінералів і встановлює політичні рамки двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Угода не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України, а в разі виникнення такої суперечності положення буде переглянуте. Водночас угода не передбачає домінування американського законодавства і не дає США пріоритету на видобуток - натомість гарантує рівний доступ американських компаній до майбутніх аукціонів.

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Як зазначається, спільний фонд, у який надходитимуть доходи з продажу ліцензій, рентні платежі та внески США, зокрема у вигляді нових постачань зброї, стане механізмом реалізації домовленостей. Однак принципи управління фондом і гарантії про повне реінвестування доходів протягом 10 років будуть зафіксовані в окремій технічній угоді, яка наразі готується.

Нова домовленість складається лише з 12 сторінок, значно менше за попередній проєкт, який містив понад 90 сторінок.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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