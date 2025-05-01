Інвестиційний фонд з угоди про надра зі США може запрацювати за кілька тижнів, - Свириденко
Українсько-американський інвестиційний фонд може розпочати діяльність вже через кілька тижнів. Спочатку потрібна ратифікація угоди про корисні копалини у Верховній Раді.
Про це сказала перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Наше завдання — зробити це якомога швидше, але зараз дуже важко це передбачити. Я думаю, що це займе місяці, однозначно не роки. Ми говоримо про тижні чи місяці. І, звичайно, ми хочемо завершити всі інші технічні питання, пов'язані з коштами", - пояснила міністерка.
Після затвердження урядом та підписанням угоди її має ратифікувати парламент.
За словами нардепа "Голосу" Ярослава Железняка, це може відбутися під час пленарних засідань 13-15 травня.
Після цього будуть укладені ще дві додаткові угоди щодо створення фонду та технічних деталей, окрім основної міжурядової.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все узурпував татаров-ОП
А якщо там тимчасово влада України не працює, держава США має зробити так, щоб запрацювала. Логічно?
Хто б передав йому, що це гріх лихоїмства?