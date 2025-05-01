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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Інвестиційний фонд з угоди про надра зі США може запрацювати за кілька тижнів, - Свириденко

Підписана угода із США

Українсько-американський інвестиційний фонд може розпочати діяльність вже через кілька тижнів. Спочатку потрібна ратифікація угоди про корисні копалини у Верховній Раді.

Про це сказала перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Наше завдання — зробити це якомога швидше, але зараз дуже важко це передбачити. Я думаю, що це займе місяці, однозначно не роки. Ми говоримо про тижні чи місяці. І, звичайно, ми хочемо завершити всі інші технічні питання, пов'язані з коштами", - пояснила міністерка.

Після затвердження урядом та підписанням угоди її має ратифікувати парламент.

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За словами нардепа "Голосу" Ярослава Железняка, це може відбутися під час пленарних засідань 13-15 травня.

Після цього будуть укладені ще дві додаткові угоди щодо створення фонду та технічних деталей, окрім основної міжурядової.

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Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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Автор: 

США (22979) фонд (249) копалини (205) Свириденко (319)


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Топ коментарі
+5
"покоління зе" в більшості своїй з'їб@ться за кордон
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01.05.2025 22:22
+4
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01.05.2025 22:21
+3
Слуги кинули на підписання цього документа кого не жаль! Якщо щось піде не так, то сидітиме ця курочка!
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01.05.2025 22:51
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хтось вже руки потирає?
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01.05.2025 22:17 Відповісти
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01.05.2025 22:21 Відповісти
"покоління зе" в більшості своїй з'їб@ться за кордон
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01.05.2025 22:22 Відповісти
Интересно Рада ещё не ратифицировала ничего а ОПа уже працює!
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01.05.2025 22:29 Відповісти
Бо ВРУ нічого не вирішує.
Все узурпував татаров-ОП
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01.05.2025 23:50 Відповісти
Першим ділом інвестфонд має постановити, що видобуток корисних копалин має розпочатися в радіусі 30 км (умовно) від міст Донецьк, Луганськ і Сімферопіль. Під чітким керівництвом влади і уряду України, звісно.

А якщо там тимчасово влада України не працює, держава США має зробити так, щоб запрацювала. Логічно?
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01.05.2025 22:47 Відповісти
Слуги кинули на підписання цього документа кого не жаль! Якщо щось піде не так, то сидітиме ця курочка!
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01.05.2025 22:51 Відповісти
ну да, американці вже грабарки на держаки насажують, через пару тижнів приїдуть літій копати.
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01.05.2025 23:01 Відповісти
збагачувальний завод коштує млрд. вже бачу його на горизонті)
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01.05.2025 23:21 Відповісти
думаю, це марення від розігрітого асфальту.
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01.05.2025 23:30 Відповісти
пу забирає силою, рудий шантажує
Хто б передав йому, що це гріх лихоїмства?
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01.05.2025 23:13 Відповісти
А тепер, хай знайдуть інвесторів, яким не шкода, спої інвестиції, під бомби підставляти. Бкдуть дуже довго шукати
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01.05.2025 23:17 Відповісти
Мабуть Zлугі вже попристраювали родичок і Сосєн у цей інвест фонд на посади, раз так швидко все створилось
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01.05.2025 23:48 Відповісти
Якщо внески у фонд США робитимуть за продажу зброї, а Україна - паперовими ліцензіями на видобуток то запустити за тиждень - цілком можливо.
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02.05.2025 00:37 Відповісти
 
 