Зеленський про угоду зі США: Це перший результат ватиканської зустрічі з Трампом. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання економічної угоди зі США це перший результат його зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Ватикані.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань.

Наші представники – передусім перша віце-премʼєр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі.

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В угоді немає боргу і створюється Фонд – Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті.

Ми говорили з Президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови", - сказав Зеленський.

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