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Новини Відео Угода про корисні копалини зі США Звернення Зеленського
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Зеленський про угоду зі США: Це перший результат ватиканської зустрічі з Трампом. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання економічної угоди зі США це перший результат його зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Ватикані.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань.

Наші представники – передусім перша віце-премʼєр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі.

Читайте: Бессент щодо підписанням угоди між США і Україною: Трамп "роздав" Зеленському "роял-флеш"

В угоді немає боргу і створюється Фонд – Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті.

Ми говорили з Президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23923) угода (660) США (22979)


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Топ коментарі
+4
Ще ні×ера не ясно з цією намаханою угодою, а самозакоханий дурень вже мемуари пише. Їх обох одна міль покусала.
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01.05.2025 19:35
+3
Бадьоро відзвітував про віддачу українських ресурсів!
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01.05.2025 19:30
+2
Це він натякає що це одного його заслуга?Обоянієм взяв?В очі заглянув?
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01.05.2025 19:30
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Це він натякає що це одного його заслуга?Обоянієм взяв?В очі заглянув?
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01.05.2025 19:30 Відповісти
Ще десять разів вибачився за істерику в Овальному кабінеті
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01.05.2025 19:32 Відповісти
Бадьоро відзвітував про віддачу українських ресурсів!
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01.05.2025 19:30 Відповісти
Аби щось хороше там було
Але здається зелю обставили
У нас війна, у нас втрати щоденні, у нас ярмо на шиї, а у нього угоди, здобутки, слава
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01.05.2025 19:31 Відповісти
До потужних безпекових угод додаються потужні угоди про копалини з Британією і США
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01.05.2025 19:33 Відповісти
а всіх українців маск вивезе на марс
нехай обживають
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01.05.2025 19:38 Відповісти
Вас читають 174. не можете підказати де саме Вас читають ці 174? 🤓
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01.05.2025 19:44 Відповісти
Основний результат має бути в майбутньому, коли ішак опиниться на нарах.
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01.05.2025 19:35 Відповісти
Ще ні×ера не ясно з цією намаханою угодою, а самозакоханий дурень вже мемуари пише. Їх обох одна міль покусала.
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01.05.2025 19:35 Відповісти
Кто молодец - я молодец. Кто во всем виноват - Порошенко.
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01.05.2025 19:41 Відповісти
Вава спішить, ратифікуйте і візьміть на себе відповідальність, а я «в сторонкє», я вам нічєво нє должєн
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01.05.2025 19:42 Відповісти
тобто сам похорон папи обом був якось покуй...
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01.05.2025 19:44 Відповісти
Чудеса та й годі. Декілька місяців не могли домовитися, а тут "бац", і за 15 хвилин все вирішилося)
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01.05.2025 19:47 Відповісти
А в чьому результат? Ми візьмемо наданий нам американцями собачий хер та переможемо россіянців? Що воно меле... Аби самому нічого не робити. Трумп тобі ракети дав, що ти потужно прокакав?
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01.05.2025 19:49 Відповісти
То на чиїх похоронах буде другий результат?
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01.05.2025 19:49 Відповісти
Назагал фотосесія ішака та рижого у Ватикані тривала 9 хвилин. За цей час це чмо навіть не усвідомило, що відбувається. Фото на память - ось і весь результат.
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01.05.2025 19:56 Відповісти
Папа Римський не дасть збрехати він все чув.
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01.05.2025 20:29 Відповісти
 
 