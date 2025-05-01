Зеленський про угоду зі США: Це перший результат ватиканської зустрічі з Трампом. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання економічної угоди зі США це перший результат його зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Ватикані.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань.
Наші представники – передусім перша віце-премʼєр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі.
В угоді немає боргу і створюється Фонд – Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті.
Ми говорили з Президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Але здається зелю обставили
У нас війна, у нас втрати щоденні, у нас ярмо на шиї, а у нього угоди, здобутки, слава
нехай обживають