Бессент щодо підписання угоди між США і Україною: Трамп "роздав" Зеленському "роял-флеш"
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписанням угоди про надра президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському "роял-флеш" щодо РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.
"Ви знаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп роздав йому роял-флеш", - заявив Бессент.
Також він зауважив, що відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву РФ, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей".
Раніше Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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людина розумної зовнішності в тоненьких золотих окулярах підгавкує гопніку з йього 'картами".
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ти зброю постачай та санкції на москаликів накладай, а потім базікай
подивимось на справи ваші, пане Бессент
І друге питання - а хіба в покері прийнято на весь стіл волати, які в кого карти ?
ужасе представляю, что ещё могут они натворить в Украине и не только.