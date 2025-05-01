Бессент щодо підписання угоди між США і Україною: Трамп "роздав" Зеленському "роял-флеш"

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписанням угоди про надра президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському "роял-флеш" щодо РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

"Ви знаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп роздав йому роял-флеш", - заявив Бессент.

Також він зауважив, що відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву РФ, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей".

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Раніше Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.