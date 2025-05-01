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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Бессент щодо підписання угоди між США і Україною: Трамп "роздав" Зеленському "роял-флеш"

Бессент щодо підписанням угоди про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписанням угоди про надра президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському "роял-флеш" щодо РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

"Ви знаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп роздав йому роял-флеш", - заявив Бессент.

Також він зауважив, що відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву РФ, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей".

Також читайте: Угода про надра демонструє, наскільки Трамп зацікавлений у мирі в Україні, - Білий дім

Раніше Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Трамп Дональд (5773) рідкісноземельні метали (167)


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Топ коментарі
+10
зеленський з роялем і раніше на "ти" був, до трампа
ти зброю постачай та санкції на москаликів накладай, а потім базікай

подивимось на справи ваші, пане Бессент
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01.05.2025 18:30
+5
вони там всі або ******* картьожники, або якісь політичні шулєри. Коротше - американські "катали".
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01.05.2025 18:33
+4
АСТАНАВИТЕСЬ, вы ДБЛ в карты играете или руководите страной ?
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01.05.2025 18:30
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То що, тепер в нас є карти? Вау!
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01.05.2025 18:29 Відповісти
яка ганьба !

людина розумної зовнішності в тоненьких золотих окулярах підгавкує гопніку з йього 'картами".

.
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01.05.2025 19:25 Відповісти
зеленський з роялем і раніше на "ти" був, до трампа
ти зброю постачай та санкції на москаликів накладай, а потім базікай

подивимось на справи ваші, пане Бессент
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01.05.2025 18:30 Відповісти
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01.05.2025 18:37 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ, вы ДБЛ в карты играете или руководите страной ?
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01.05.2025 18:30 Відповісти
Ці карти ще має бульбафюрер перевірити.
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01.05.2025 18:32 Відповісти
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01.05.2025 18:49 Відповісти
Не адміністрація а картярі
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01.05.2025 18:32 Відповісти
заманали с єтими преферансами)выпускайте беню с сизо в буру с рыжим пошпилить,и к украине присоединяться техасчина и арканзасчина,ну минимум донни ******* мар а лаго или меланию)
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01.05.2025 18:32 Відповісти
вони там всі або ******* картьожники, або якісь політичні шулєри. Коротше - американські "катали".
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01.05.2025 18:33 Відповісти
Скоти брехливі, дайте Україні хоча б достатньо ЗРК, які можуть збивати балістичні ракети, щоб захистити свою територію!
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01.05.2025 18:34 Відповісти
Може вони в "очко грають"?
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01.05.2025 18:34 Відповісти
Питання в чиє?😄
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01.05.2025 18:50 Відповісти
В тій грі "здають" по черзі.....
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01.05.2025 19:01 Відповісти
Всё **** в карты играют какой-то бляха катран...
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01.05.2025 18:36 Відповісти
Ідіотсько-дитсадівські метафори стосовно правильних речей повинні втілюватися в реальність. Але ж цьому Бессенту то пох. Навіщо йому слідкувати за власним язиком?
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01.05.2025 18:36 Відповісти
Я не розумію у Білому Домі сша держслужбоауі чи карточні гравці? Не Білий Дім а казино якесь. ЗЕЛЯ зіграй з ними у триньку.
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01.05.2025 18:39 Відповісти
А ці все в карти грають!!!
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01.05.2025 18:42 Відповісти
Не карти вони блазню дали, а гарантії особисті, що трясти не будуть, якщо здасть. Усе інше - димова завіса для лохів.
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01.05.2025 18:42 Відповісти
Які ж вони дурні ...
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01.05.2025 18:44 Відповісти
Соромлюсь спитати: роял флеш це ж найкраща комбінація ? А допомоги від трампа - як дірка від бублика .
І друге питання - а хіба в покері прийнято на весь стіл волати, які в кого карти ?
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01.05.2025 18:51 Відповісти
Байдену - кримінальні справи, Трампу - надра...
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01.05.2025 18:51 Відповісти
Також він зауважив, що відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву РФ, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей". Розбіжності дуже великі.Для США.уКРАЇНСЬКІ БАГАТСТВА.БЕЗ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ-ЦЕ Є ВСЕ ОДНО .ЩО ЗАРОБЛЯТИ ГРОШІ НА ОДЯЗІ ПОКАЛІЧЕНОЇ І ПОБИТОЇ РАШИСТСЬКИМ КАТОМ ЛЮДИНІ.(
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01.05.2025 18:53 Відповісти
Если раньше эти придурки меня смешили своими глупостями, то теперь они меня страшат, я в

ужасе представляю, что ещё могут они натворить в Украине и не только.
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01.05.2025 18:58 Відповісти
"Flesh" and "Flush" are totally different things, aren't they? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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01.05.2025 19:00 Відповісти
а який саме чирвовий чи піковий?
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01.05.2025 19:04 Відповісти
Гра в дурня в піддавки з кацапстаном.
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01.05.2025 19:21 Відповісти
тільки гра блек джек
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01.05.2025 19:25 Відповісти
 
 