Угода між Україною та США дозволить Трампу вести переговори з РФ з позиції сили, - Бессент
Угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Вона не лише сприятиме процвітанню обох народів, а й дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією з позиції сили.
Бессент підкреслив, що між українським і американським народами немає розбіжностей у стратегічних цілях. За його словами, "американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати", тож економічна співпраця зараз повністю узгоджена.
Він також зазначив, що співпраця виходить за межі рідкоземельних металів і охоплює сфери інфраструктури та енергетики.
"Так що тут є можливість для обох сторін отримати реальну вигоду", - сказав Бессент.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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як не було на путіна у трампа важелів впливу так не додалося.
ніхто там росію в стійло не ставить, нема важелів на росію у америки окрім одного але трамп його принципово не використовує бо це його принизить.
байден що, давав достатньо зброї?
брєд вєрблюда вітькова
.
тобто, до цього, Трамп і уся США були офігеть якими слабкими?
А так це все нікчемні казочки
Тоді проти кого буде сила?
одним підписом наділила рудого фріка та всіх його пріхлєбатєлєй могутньою силою.
Украины Конституцию, так что, это всего лишь игра на публику и не более.