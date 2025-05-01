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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода між Україною та США дозволить Трампу вести переговори з РФ з позиції сили, - Бессент

Бессент про мита щодо Росії

Угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Вона не лише сприятиме процвітанню обох народів, а й дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією з позиції сили.

Бессент підкреслив, що між українським і американським народами немає розбіжностей у стратегічних цілях. За його словами, "американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати", тож економічна співпраця зараз повністю узгоджена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга поінформував Каллас про підписання Угоди зі США щодо Інвестиційного фонду відбудови

Він також зазначив, що співпраця виходить за межі рідкоземельних металів і охоплює сфери інфраструктури та енергетики.

"Так що тут є можливість для обох сторін отримати реальну вигоду", - сказав Бессент.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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Автор: 

росія (65316) угода (660) США (22979) Трамп Дональд (5773) Бессент Скот (39)


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Топ коментарі
+7
"В чьом сила, Беннет ? В надрах ?"

брєд вєрблюда вітькова

.
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01.05.2025 15:58
+5
з якого дива.
як не було на путіна у трампа важелів впливу так не додалося.
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01.05.2025 15:55
+5
"дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією з позиції сили"

тобто, до цього, Трамп і уся США були офігеть якими слабкими?
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01.05.2025 15:59
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з якого дива.
як не було на путіна у трампа важелів впливу так не додалося.
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01.05.2025 15:55 Відповісти
Вони-то є, але...
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01.05.2025 15:58 Відповісти
Рижий так зажме своїм очком стрючок пуйла, що той ще проситися буде відпустити стрючок. А трамп виступатиме з позиції сили.
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01.05.2025 16:00 Відповісти
Ви не помічаєте як кардинально змінюється риторика? "американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати"-- Бессент, до нього Ліндсі Грем, -- "Пакет нових антиросійських санкцій США у разі відмови Москви припинити війну з Україною отримав необхідну для схвалення підтримку сенаторів,,," Келлог взагалі видав --- Росія не зможе виграти цю війну. Настав час росіянам зіткнутися з цією реалністью" --- орків ставлять у стойло, помалу, потихеньку, як мабуть і було сплановано.
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01.05.2025 16:41 Відповісти
Перш ніж робити висновки з заяв американських посадовців та політиків варто дочекатись їх втілення у життя, бо вони дуже часто кажуть одне, а роблять - протилежне. Тож не варто казати ГОП поки не перескочиш!!!
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01.05.2025 17:03 Відповісти
пане, це америка - убоге брехливе створіння яке бреше як дише а дише часто.
ніхто там росію в стійло не ставить, нема важелів на росію у америки окрім одного але трамп його принципово не використовує бо це його принизить.
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01.05.2025 17:10 Відповісти
Можно булоб звичайнож сказати багато чого з вашого так би мовити лопису,) але скажу коротко -- трамп!, це не Америка.)
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01.05.2025 17:21 Відповісти
так вони всі такі - лицемірні брехливі ви*лядки.
байден що, давав достатньо зброї?
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01.05.2025 17:26 Відповісти
"В чьом сила, Беннет ? В надрах ?"

брєд вєрблюда вітькова

.
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01.05.2025 15:58 Відповісти
"дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією з позиції сили"

тобто, до цього, Трамп і уся США були офігеть якими слабкими?
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01.05.2025 15:59 Відповісти
Чтобы объяснить народу США,что это выгодно америке.
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01.05.2025 16:45 Відповісти
Верніть нам ЯЗ, тоді буде і можливість паритетно поговорити з москалями.
А так це все нікчемні казочки
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01.05.2025 16:00 Відповісти
Без Украіни ну ніяк.І тут Украіна казирну карту сунула трампу.А каже,що ми без козирей.
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01.05.2025 16:00 Відповісти
Меле шо попало. Ну не про банальний гоп-стоп же розповідати.
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01.05.2025 16:03 Відповісти
Тупа заява, бо я зовсім не вважаю що ця угода хоч якось шкодить Кремлю, швидше навпаки, рашисти будуть тикати своїм співгромадянам у бік України наголошуючи - "Ось бачите, ми ж завжди казали що американці бажають захопити РоССію заради її ресурсів і ця окупаційна фактично угода це підтверджує". Тож підписуючи її Київ лише дає Москві привід посилити рашистську пропаганду і надасть Кремлю аргументи для співгромадян про "необхідність" війни проти Заходу, ну й проти України як зайвий "привід"!!!
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01.05.2025 16:05 Відповісти
Набрався сил з українських надр - а то вже на ладан дихав
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01.05.2025 16:08 Відповісти
До всякого подписания договора о недрах с Украиной очень слабенькие США буром пёрли на гигантский могучий Китай ...
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01.05.2025 17:35 Відповісти
Так то без этого договорняка , у Трампа сил совсем небыло !
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01.05.2025 16:15 Відповісти
Что бы продать что-нибудь ненужное, тадо сначала купить что-нибудь ненужное
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01.05.2025 16:20 Відповісти
Позиція сили Трампа тепер в тому що землі і копалини України тепер належать США і він ними може спокійно торгувати і без відома крепаків може продати кацапам ті області які кацапи забажають за ради "миру".
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01.05.2025 16:20 Відповісти
український народ ,повіривши в обіцяне процвітання ,яке обіцяли США,за знищення ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.ОТРИМАВ ЗГОДОМ НИЩІВНУ КРОВОПРОЛИТНУ ВІЙНУ ,СОТНІ ТИСЯЧ ВБИТИХ УКРАЇНЦІВ І ПОРУЙНОВАНУ УКРАЇНУ.(чергове американське наіпалово)))
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01.05.2025 16:21 Відповісти
А потім з рашкою понапідписуєте десятки таких догорів (які вітькову впарюють)
Тоді проти кого буде сила?
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01.05.2025 16:22 Відповісти
Ха-ха-ха!!! Слабак і шестірка пуйла може наїхати тільки на жертву пуйла
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01.05.2025 16:32 Відповісти
бачите, яка свириденка божествєнна?
одним підписом наділила рудого фріка та всіх його пріхлєбатєлєй могутньою силою.
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01.05.2025 16:35 Відповісти
Забули дописати що якщо ху...ло дозволить
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01.05.2025 16:38 Відповісти
Смешно читать, импотент угрожает бабке изнасилованием
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01.05.2025 16:52 Відповісти
Смех смехом, но Трамп всё сделал красиво, ресурсы можно выкачивать законно и не боясь увязнуть, ведь США никаких гарантий не дали и могут в любой момент спокойно отойти в сторону.
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01.05.2025 18:00 Відповісти
Подписанный договор не имеет юридической силы, поскольку он нарушает основной закон

Украины Конституцию, так что, это всего лишь игра на публику и не более.
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01.05.2025 18:08 Відповісти
Кацапи вже віддали китаюзам далекий схід. Американцям запропонують східний сибір. На цьому розмова з позицій сили завершиться не розпочавшись.
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01.05.2025 17:14 Відповісти
бесент як відрізав. Все. Тепер танцору яйця не будуть заважати.
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01.05.2025 17:32 Відповісти
 
 