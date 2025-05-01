Угода між Україною та США дозволить Трампу вести переговори з РФ з позиції сили, - Бессент

Угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Вона не лише сприятиме процвітанню обох народів, а й дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією з позиції сили.

Бессент підкреслив, що між українським і американським народами немає розбіжностей у стратегічних цілях. За його словами, "американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати", тож економічна співпраця зараз повністю узгоджена.

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Він також зазначив, що співпраця виходить за межі рідкоземельних металів і охоплює сфери інфраструктури та енергетики.

"Так що тут є можливість для обох сторін отримати реальну вигоду", - сказав Бессент.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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