Соглашение между Украиной и США позволит Трампу вести переговоры с РФ с позиции силы, - Бессент
Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Она не только будет способствовать процветанию обоих народов, но и позволит президенту Дональду Трампу вести переговоры с Россией с позиции силы.
Бессент подчеркнул, что между украинским и американским народами нет разногласий в стратегических целях. По его словам, "американский народ не заработает денег, если украинцы не будут процветать", поэтому экономическое сотрудничество сейчас полностью согласовано.
Он также отметил, что сотрудничество выходит за пределы редкоземельных металлов и охватывает сферы инфраструктуры и энергетики.
"Так что здесь есть возможность для обеих сторон получить реальную выгоду", - сказал Бессент.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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як не було на путіна у трампа важелів впливу так не додалося.
брєд вєрблюда вітькова
.
тобто, до цього, Трамп і уся США були офігеть якими слабкими?
А так це все нікчемні казочки
Тоді проти кого буде сила?
одним підписом наділила рудого фріка та всіх його пріхлєбатєлєй могутньою силою.