Соглашение между Украиной и США позволит Трампу вести переговоры с РФ с позиции силы, - Бессент

Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Она не только будет способствовать процветанию обоих народов, но и позволит президенту Дональду Трампу вести переговоры с Россией с позиции силы.

Бессент подчеркнул, что между украинским и американским народами нет разногласий в стратегических целях. По его словам, "американский народ не заработает денег, если украинцы не будут процветать", поэтому экономическое сотрудничество сейчас полностью согласовано.

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Он также отметил, что сотрудничество выходит за пределы редкоземельных металлов и охватывает сферы инфраструктуры и энергетики.

"Так что здесь есть возможность для обеих сторон получить реальную выгоду", - сказал Бессент.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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