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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
1 205 19

Соглашение между Украиной и США позволит Трампу вести переговоры с РФ с позиции силы, - Бессент

Бессент о пошлинах в отношении России

Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Она не только будет способствовать процветанию обоих народов, но и позволит президенту Дональду Трампу вести переговоры с Россией с позиции силы.

Бессент подчеркнул, что между украинским и американским народами нет разногласий в стратегических целях. По его словам, "американский народ не заработает денег, если украинцы не будут процветать", поэтому экономическое сотрудничество сейчас полностью согласовано.

Также читайте: Украина предложила некоторые правки в соглашение о полезных ископаемых "в последнюю минуту", - Бессент

Он также отметил, что сотрудничество выходит за пределы редкоземельных металлов и охватывает сферы инфраструктуры и энергетики.

"Так что здесь есть возможность для обеих сторон получить реальную выгоду", - сказал Бессент.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полный текст соглашения об инвестфонде восстановления с США. ДОКУМЕНТ

Автор: 

россия (95629) соглашение (1329) США (26763) Трамп Дональд (5331) Скотт Бессент (34)


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Топ комментарии
+4
"В чьом сила, Беннет ? В надрах ?"

брєд вєрблюда вітькова

.
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01.05.2025 15:58
+3
"дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією з позиції сили"

тобто, до цього, Трамп і уся США були офігеть якими слабкими?
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01.05.2025 15:59
+3
Меле шо попало. Ну не про банальний гоп-стоп же розповідати.
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01.05.2025 16:03
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з якого дива.
як не було на путіна у трампа важелів впливу так не додалося.
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01.05.2025 15:55 Ответить
Вони-то є, але...
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01.05.2025 15:58 Ответить
Рижий так зажме своїм очком стрючок пуйла, що той ще проситися буде відпустити стрючок. А трамп виступатиме з позиції сили.
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01.05.2025 16:00 Ответить
Ви не помічаєте як кардинально змінюється риторика? "американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати"-- Бессент, до нього Ліндсі Грем, -- "Пакет нових антиросійських санкцій США у разі відмови Москви припинити війну з Україною отримав необхідну для схвалення підтримку сенаторів,,," Келлог взагалі видав --- Росія не зможе виграти цю війну. Настав час росіянам зіткнутися з цією реалністью" --- орків ставлять у стойло, помалу, потихеньку, як мабуть і було сплановано.
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01.05.2025 16:41 Ответить
"В чьом сила, Беннет ? В надрах ?"

брєд вєрблюда вітькова

.
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01.05.2025 15:58 Ответить
"дозволить президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією з позиції сили"

тобто, до цього, Трамп і уся США були офігеть якими слабкими?
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01.05.2025 15:59 Ответить
Верніть нам ЯЗ, тоді буде і можливість паритетно поговорити з москалями.
А так це все нікчемні казочки
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01.05.2025 16:00 Ответить
Без Украіни ну ніяк.І тут Украіна казирну карту сунула трампу.А каже,що ми без козирей.
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01.05.2025 16:00 Ответить
Меле шо попало. Ну не про банальний гоп-стоп же розповідати.
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01.05.2025 16:03 Ответить
Тупа заява, бо я зовсім не вважаю що ця угода хоч якось шкодить Кремлю, швидше навпаки, рашисти будуть тикати своїм співгромадянам у бік України наголошуючи - "Ось бачите, ми ж завжди казали що американці бажають захопити РоССію заради її ресурсів і ця окупаційна фактично угода це підтверджує". Тож підписуючи її Київ лише дає Москві привід посилити рашистську пропаганду і надасть Кремлю аргументи для співгромадян про "необхідність" війни проти Заходу, ну й проти України як зайвий "привід"!!!
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01.05.2025 16:05 Ответить
Набрався сил з українських надр - а то вже на ладан дихав
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01.05.2025 16:08 Ответить
Так то без этого договорняка , у Трампа сил совсем небыло !
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01.05.2025 16:15 Ответить
Что бы продать что-нибудь ненужное, тадо сначала купить что-нибудь ненужное
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01.05.2025 16:20 Ответить
Позиція сили Трампа тепер в тому що землі і копалини України тепер належать США і він ними може спокійно торгувати і без відома крепаків може продати кацапам ті області які кацапи забажають за ради "миру".
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01.05.2025 16:20 Ответить
український народ ,повіривши в обіцяне процвітання ,яке обіцяли США,за знищення ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.ОТРИМАВ ЗГОДОМ НИЩІВНУ КРОВОПРОЛИТНУ ВІЙНУ ,СОТНІ ТИСЯЧ ВБИТИХ УКРАЇНЦІВ І ПОРУЙНОВАНУ УКРАЇНУ.(чергове американське наіпалово)))
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01.05.2025 16:21 Ответить
А потім з рашкою понапідписуєте десятки таких догорів (які вітькову впарюють)
Тоді проти кого буде сила?
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01.05.2025 16:22 Ответить
Ха-ха-ха!!! Слабак і шестірка пуйла може наїхати тільки на жертву пуйла
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01.05.2025 16:32 Ответить
бачите, яка свириденка божествєнна?
одним підписом наділила рудого фріка та всіх його пріхлєбатєлєй могутньою силою.
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01.05.2025 16:35 Ответить
Забули дописати що якщо ху...ло дозволить
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01.05.2025 16:38 Ответить
 
 