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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Сибіга поінформував Каллас про підписання Угоди зі США щодо Інвестиційного фонду відбудови

Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про розмову з високою представницею ЄС із зовнішньої політики та безпеки Каєю Каллас.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я повідомив своїй колезі про підписання Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови між США та Україною. Це знаменує собою важливу віху в стратегічному партнерстві між Україною та США, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України", - зазначив міністр.

Під час розмови сторони також обговорили подальші дипломатичні кроки, підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС в Україну 9 травня, а також зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повний текст угоди про інвестфонд відбудови зі США. ДОКУМЕНТ

Автор: 

угода (660) США (22950) Сибіга Андрій (418) Каллас Кая (267)


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Бач як гарно назвали - Інвестиційний фонд відбудови....ск.... А чому не "колоніальна угода шоби бубу не обзивали нелігітімним"?....
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01.05.2025 13:39 Відповісти
Цедулка
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01.05.2025 14:21 Відповісти
 
 