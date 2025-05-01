Сибіга поінформував Каллас про підписання Угоди зі США щодо Інвестиційного фонду відбудови
Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про розмову з високою представницею ЄС із зовнішньої політики та безпеки Каєю Каллас.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я повідомив своїй колезі про підписання Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови між США та Україною. Це знаменує собою важливу віху в стратегічному партнерстві між Україною та США, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України", - зазначив міністр.
Під час розмови сторони також обговорили подальші дипломатичні кроки, підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС в Україну 9 травня, а також зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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