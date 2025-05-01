Сибига проинформировал Каллас о подписании Соглашения с США об Инвестиционном фонде восстановления

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о разговоре с высокой представительницей ЕС по внешней политике и безопасности Каей Каллас.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сообщил своей коллеге о подписании Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между США и Украиной. Это знаменует собой важную веху в стратегическом партнерстве между Украиной и США, направленном на укрепление экономики и безопасности Украины", - отметил министр.

Во время разговора стороны также обсудили дальнейшие дипломатические шаги, подготовку к визиту министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая, а также усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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