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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Сибига проинформировал Каллас о подписании Соглашения с США об Инвестиционном фонде восстановления

Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о разговоре с высокой представительницей ЕС по внешней политике и безопасности Каей Каллас.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сообщил своей коллеге о подписании Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между США и Украиной. Это знаменует собой важную веху в стратегическом партнерстве между Украиной и США, направленном на укрепление экономики и безопасности Украины", - отметил министр.

Во время разговора стороны также обсудили дальнейшие дипломатические шаги, подготовку к визиту министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая, а также усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полный текст соглашения об инвестфонде восстановления с США. ДОКУМЕНТ

Автор: 

соглашение (1329) США (26763) Сибига Андрей (412) Каллас Кая (202)


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Бач як гарно назвали - Інвестиційний фонд відбудови....ск.... А чому не "колоніальна угода шоби бубу не обзивали нелігітімним"?....
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01.05.2025 13:39 Ответить
Цедулка
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01.05.2025 14:21 Ответить
 
 