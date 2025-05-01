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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Бессент о подписании соглашения между США и Украиной: Трамп "раздал" Зеленскому "роял-флеш"

Бессент о подписании соглашения о недрах

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием соглашения о недрах президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "роял-флеш" в отношении РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", - заявил Бессент.

Также он отметил, что отныне можно взять эти "карты" и показать их руководству РФ, подчеркивая, что между целями народов США и Украины "нет разногласий".

Также читайте: Соглашение о недрах демонстрирует, насколько Трамп заинтересован в мире в Украине, - Белый дом

Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между Украиной и США по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Трамп Дональд (5349) редкоземельные металлы (159)


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Топ комментарии
+8
зеленський з роялем і раніше на "ти" був, до трампа
ти зброю постачай та санкції на москаликів накладай, а потім базікай

подивимось на справи ваші, пане Бессент
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01.05.2025 18:30
+4
вони там всі або ******* картьожники, або якісь політичні шулєри. Коротше - американські "катали".
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01.05.2025 18:33
+3
АСТАНАВИТЕСЬ, вы ДБЛ в карты играете или руководите страной ?
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01.05.2025 18:30
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То що, тепер в нас є карти? Вау!
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01.05.2025 18:29 Ответить
яка ганьба !

людина розумної зовнішності в тоненьких золотих окулярах підгавкує гопніку з йього 'картами".

.
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01.05.2025 19:25 Ответить
зеленський з роялем і раніше на "ти" був, до трампа
ти зброю постачай та санкції на москаликів накладай, а потім базікай

подивимось на справи ваші, пане Бессент
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01.05.2025 18:30 Ответить
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01.05.2025 18:37 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ, вы ДБЛ в карты играете или руководите страной ?
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01.05.2025 18:30 Ответить
Ці карти ще має бульбафюрер перевірити.
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01.05.2025 18:32 Ответить
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01.05.2025 18:49 Ответить
Не адміністрація а картярі
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01.05.2025 18:32 Ответить
заманали с єтими преферансами)выпускайте беню с сизо в буру с рыжим пошпилить,и к украине присоединяться техасчина и арканзасчина,ну минимум донни ******* мар а лаго или меланию)
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01.05.2025 18:32 Ответить
вони там всі або ******* картьожники, або якісь політичні шулєри. Коротше - американські "катали".
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01.05.2025 18:33 Ответить
Скоти брехливі, дайте Україні хоча б достатньо ЗРК, які можуть збивати балістичні ракети, щоб захистити свою територію!
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01.05.2025 18:34 Ответить
Може вони в "очко грають"?
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01.05.2025 18:34 Ответить
Питання в чиє?😄
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01.05.2025 18:50 Ответить
В тій грі "здають" по черзі.....
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01.05.2025 19:01 Ответить
Всё **** в карты играют какой-то бляха катран...
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01.05.2025 18:36 Ответить
Ідіотсько-дитсадівські метафори стосовно правильних речей повинні втілюватися в реальність. Але ж цьому Бессенту то пох. Навіщо йому слідкувати за власним язиком?
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01.05.2025 18:36 Ответить
Я не розумію у Білому Домі сша держслужбоауі чи карточні гравці? Не Білий Дім а казино якесь. ЗЕЛЯ зіграй з ними у триньку.
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01.05.2025 18:39 Ответить
А ці все в карти грають!!!
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01.05.2025 18:42 Ответить
Не карти вони блазню дали, а гарантії особисті, що трясти не будуть, якщо здасть. Усе інше - димова завіса для лохів.
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01.05.2025 18:42 Ответить
Які ж вони дурні ...
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01.05.2025 18:44 Ответить
Соромлюсь спитати: роял флеш це ж найкраща комбінація ? А допомоги від трампа - як дірка від бублика .
І друге питання - а хіба в покері прийнято на весь стіл волати, які в кого карти ?
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01.05.2025 18:51 Ответить
Байдену - кримінальні справи, Трампу - надра...
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01.05.2025 18:51 Ответить
Також він зауважив, що відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву РФ, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей". Розбіжності дуже великі.Для США.уКРАЇНСЬКІ БАГАТСТВА.БЕЗ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ-ЦЕ Є ВСЕ ОДНО .ЩО ЗАРОБЛЯТИ ГРОШІ НА ОДЯЗІ ПОКАЛІЧЕНОЇ І ПОБИТОЇ РАШИСТСЬКИМ КАТОМ ЛЮДИНІ.(
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01.05.2025 18:53 Ответить
Если раньше эти придурки меня смешили своими глупостями, то теперь они меня страшат, я в

ужасе представляю, что ещё могут они натворить в Украине и не только.
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01.05.2025 18:58 Ответить
"Flesh" and "Flush" are totally different things, aren't they? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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01.05.2025 19:00 Ответить
а який саме чирвовий чи піковий?
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01.05.2025 19:04 Ответить
Гра в дурня в піддавки з кацапстаном.
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01.05.2025 19:21 Ответить
тільки гра блек джек
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01.05.2025 19:25 Ответить
 
 