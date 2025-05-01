Бессент о подписании соглашения между США и Украиной: Трамп "раздал" Зеленскому "роял-флеш"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием соглашения о недрах президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "роял-флеш" в отношении РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", - заявил Бессент.

Также он отметил, что отныне можно взять эти "карты" и показать их руководству РФ, подчеркивая, что между целями народов США и Украины "нет разногласий".

Также читайте: Соглашение о недрах демонстрирует, насколько Трамп заинтересован в мире в Украине, - Белый дом

Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между Украиной и США по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.