Бессент о подписании соглашения между США и Украиной: Трамп "раздал" Зеленскому "роял-флеш"
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием соглашения о недрах президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "роял-флеш" в отношении РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.
"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", - заявил Бессент.
Также он отметил, что отныне можно взять эти "карты" и показать их руководству РФ, подчеркивая, что между целями народов США и Украины "нет разногласий".
Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между Украиной и США по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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людина розумної зовнішності в тоненьких золотих окулярах підгавкує гопніку з йього 'картами".
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ти зброю постачай та санкції на москаликів накладай, а потім базікай
подивимось на справи ваші, пане Бессент
І друге питання - а хіба в покері прийнято на весь стіл волати, які в кого карти ?
ужасе представляю, что ещё могут они натворить в Украине и не только.