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Новости Заявления о мире Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о недрах демонстрирует, насколько Трамп заинтересован в мире в Украине, - Белый дом

Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подписанное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами свидетельствует о том, насколько лидер США Дональд Трамп заинтересован в обеспечении длительного мира.

Об этом Левитт сказала на брифинге в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы заключили историческое соглашение о создании Инвестиционного фонда реконструкции Украины. Это первое в своем роде экономическое партнерство для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина", - подчеркнула она.

Левитт отметила, что это партнерство представляет экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины.

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Пресс-секретарь Трампа отметила, что в рамках этого партнерства создается фонд, который будет получать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных платежей от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

"Президент Трамп с самого начала высказался четко. Он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Это соглашение демонстрирует, насколько президент заинтересован в обеспечении действительно длительного мира", - добавила она.

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Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: 

США (26791) ископаемые (150) Трамп Дональд (5349) редкоземельные металлы (159) Ливитт Кэролайн (19)


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Топ комментарии
+7
Зацікавлено зняв з помираючого чоботи. Такий зацікавлений ...
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01.05.2025 17:31
+3
Сподіваюся, ця сволота не переживе термін срампона.
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01.05.2025 17:33
+3
ну то най зброю дає. побільше
одніє зацікавленістю кацапів не забаранити
а зараз кацапи вже конкуренти штатам, бо претендують на Українські мінерали
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01.05.2025 17:33
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Зацікавлено зняв з помираючого чоботи. Такий зацікавлений ...
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01.05.2025 17:31 Ответить
Сподіваюся, ця сволота не переживе термін срампона.
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01.05.2025 17:33 Ответить
ну то най зброю дає. побільше
одніє зацікавленістю кацапів не забаранити
а зараз кацапи вже конкуренти штатам, бо претендують на Українські мінерали
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01.05.2025 17:33 Ответить
Сам дивуюсь. Так не хотів цього контракту. Всюди тільки і казав, що його не заставлять це підписати. Але пересилив себе, забив в дупу свою гордість, і підписав!
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01.05.2025 17:37 Ответить
Все, що зечмо говорить, звучить патріотично, але всі дії антиукраїнські. І це він робить свідомо з самого початку.
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01.05.2025 19:04 Ответить
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підписана угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами свідчить про те, наскільки лідер США Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні тривалого миру. ця угода свідчить.як "трамбон" живцем здирає шкіру із жертви рашистського вбивці куйла-України.а про про ГАРАНТІЇ МИРУ В ЦІЙ УГОДІ НІ СЛОВА.ОСКІЛЬКИ НЕМАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ СТАЛОГО МИРУ.ОДНИМ ІЗ КОТРИХ БУЛО БИ ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В НАТО....ТОРГАШІ НА УКРАЇНСЬКІЙ КРОВІ І НА БАГАТОСОТ ТИСЯЧНИХ ЖЕРТВАХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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01.05.2025 17:41 Ответить
У путлера есть такой презерватив, как письков, который постоянно гонит пургу, а у трампа есть эта

дырявая коза, по кличке левит, которая периодически тоже пускает пузыри.

Она забыла ещё добавить, что трамп очень любит нашего Зеленского и народ Украины.
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01.05.2025 17:42 Ответить
На відміну від піськова Левітт вродліва і на нее пріемно дивитіся...
п.с.Мене якій не е Украінцем цікавіт невже ж так важко вам Украінцю пісаті на Украінском форумі Украінскою...
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01.05.2025 17:51 Ответить
На вашем месте я бы не стал коверкать красивый украинский язык , это не добавляет вам

патриотизма.
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01.05.2025 17:54 Ответить
Ну повна маячня. Якраз для виконання ротом от такої "речниці". Інших наразі у США немає.
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01.05.2025 17:48 Ответить
Білий дом якось путае капітуляцію з перемогою.Розтлумачте невукам,що капітуляція-це не мір.Ми не згодні.
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01.05.2025 17:48 Ответить
Этот договор демонстрирует, как пользуясь моментом, ограбить. Что там будет с Украиной- Трампу по#й, прибыль превыше всего.
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01.05.2025 18:15 Ответить
Зацікавлений в мирі і Україні. В "руськом мирі"
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01.05.2025 18:25 Ответить
Скоріше зацікавлений у надрах.
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01.05.2025 18:27 Ответить
Навіть Оруел не дотумкав до рівняння "зацікавленість"=мародерство
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01.05.2025 18:35 Ответить
Ця угода ясно показує наскільки трампакс нахабний мародер по відношенню до України і наскільки сцикливий сраколиз до кремля.
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01.05.2025 18:59 Ответить
не метіть пургу , достали вже
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01.05.2025 19:36 Ответить
 
 