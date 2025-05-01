Соглашение о недрах демонстрирует, насколько Трамп заинтересован в мире в Украине, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подписанное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами свидетельствует о том, насколько лидер США Дональд Трамп заинтересован в обеспечении длительного мира.

Об этом Левитт сказала на брифинге в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы заключили историческое соглашение о создании Инвестиционного фонда реконструкции Украины. Это первое в своем роде экономическое партнерство для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина", - подчеркнула она.

Левитт отметила, что это партнерство представляет экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины.

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Пресс-секретарь Трампа отметила, что в рамках этого партнерства создается фонд, который будет получать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных платежей от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

"Президент Трамп с самого начала высказался четко. Он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Это соглашение демонстрирует, насколько президент заинтересован в обеспечении действительно длительного мира", - добавила она.

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Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.