Угода про надра демонструє, наскільки Трамп зацікавлений у мирі в Україні, - Білий дім
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підписана угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами свідчить про те, наскільки лідер США Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні тривалого миру.
Про це Левітт сказала на брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми уклали історичну угоду про створення Інвестиційного фонду реконструкції України. Це перше у своєму роді економічне партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна", - наголосила вона.
Левітт зауважила, що це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України.
Прессекретарка Трампа наголосила, що у рамках цього партнерства створюється фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проектів з видобутку природних ресурсів в Україні.
"Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода демонструє, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру", - додала вона.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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одніє зацікавленістю кацапів не забаранити
а зараз кацапи вже конкуренти штатам, бо претендують на Українські мінерали
дырявая коза, по кличке левит, которая периодически тоже пускает пузыри.
Она забыла ещё добавить, что трамп очень любит нашего Зеленского и народ Украины.
п.с.Мене якій не е Украінцем цікавіт невже ж так важко вам Украінцю пісаті на Украінском форумі Украінскою...
патриотизма.