Угода про надра демонструє, наскільки Трамп зацікавлений у мирі в Україні, - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підписана угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами свідчить про те, наскільки лідер США Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні тривалого миру.

Про це Левітт сказала на брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уклали історичну угоду про створення Інвестиційного фонду реконструкції України. Це перше у своєму роді економічне партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна", - наголосила вона.

Левітт зауважила, що це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угода між Україною та США дозволить Трампу вести переговори з РФ з позиції сили, - Бессент

Прессекретарка Трампа наголосила, що у рамках цього партнерства створюється фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проектів з видобутку природних ресурсів в Україні.

"Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода демонструє, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про надра зі США не суперечить євроінтеграції України, - Єврокомісія

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.