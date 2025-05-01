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Новини Заяви про мир Угода про корисні копалини зі США
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Угода про надра демонструє, наскільки Трамп зацікавлений у мирі в Україні, - Білий дім

Керолайн Левітт

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підписана угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами свідчить про те, наскільки лідер США Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні тривалого миру.

Про це Левітт сказала на брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уклали історичну угоду про створення Інвестиційного фонду реконструкції України. Це перше у своєму роді економічне партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна", - наголосила вона.

Левітт зауважила, що це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України.

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Прессекретарка Трампа наголосила, що у рамках цього партнерства створюється фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проектів з видобутку природних ресурсів в Україні.

"Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода демонструє, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру", - додала вона.

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Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

США (22979) копалини (205) Трамп Дональд (5773) рідкісноземельні метали (161) Левітт Керолайн (19)


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Топ коментарі
+4
Зацікавлено зняв з помираючого чоботи. Такий зацікавлений ...
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01.05.2025 17:31
+2
Сподіваюся, ця сволота не переживе термін срампона.
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01.05.2025 17:33
+2
ну то най зброю дає. побільше
одніє зацікавленістю кацапів не забаранити
а зараз кацапи вже конкуренти штатам, бо претендують на Українські мінерали
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01.05.2025 17:33
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Зацікавлено зняв з помираючого чоботи. Такий зацікавлений ...
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01.05.2025 17:31 Відповісти
Сподіваюся, ця сволота не переживе термін срампона.
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01.05.2025 17:33 Відповісти
ну то най зброю дає. побільше
одніє зацікавленістю кацапів не забаранити
а зараз кацапи вже конкуренти штатам, бо претендують на Українські мінерали
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01.05.2025 17:33 Відповісти
Сам дивуюсь. Так не хотів цього контракту. Всюди тільки і казав, що його не заставлять це підписати. Але пересилив себе, забив в дупу свою гордість, і підписав!
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01.05.2025 17:37 Відповісти
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підписана угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами свідчить про те, наскільки лідер США Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні тривалого миру. ця угода свідчить.як "трамбон" живцем здирає шкіру із жертви рашистського вбивці куйла-України.а про про ГАРАНТІЇ МИРУ В ЦІЙ УГОДІ НІ СЛОВА.ОСКІЛЬКИ НЕМАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ СТАЛОГО МИРУ.ОДНИМ ІЗ КОТРИХ БУЛО БИ ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В НАТО....ТОРГАШІ НА УКРАЇНСЬКІЙ КРОВІ І НА БАГАТОСОТ ТИСЯЧНИХ ЖЕРТВАХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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01.05.2025 17:41 Відповісти
У путлера есть такой презерватив, как письков, который постоянно гонит пургу, а у трампа есть эта

дырявая коза, по кличке левит, которая периодически тоже пускает пузыри.

Она забыла ещё добавить, что трамп очень любит нашего Зеленского и народ Украины.
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01.05.2025 17:42 Відповісти
На відміну від піськова Левітт вродліва і на нее пріемно дивитіся...
п.с.Мене якій не е Украінцем цікавіт невже ж так важко вам Украінцю пісаті на Украінском форумі Украінскою...
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01.05.2025 17:51 Відповісти
На вашем месте я бы не стал коверкать красивый украинский язык , это не добавляет вам

патриотизма.
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01.05.2025 17:54 Відповісти
Ну повна маячня. Якраз для виконання ротом от такої "речниці". Інших наразі у США немає.
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01.05.2025 17:48 Відповісти
Білий дом якось путае капітуляцію з перемогою.Розтлумачте невукам,що капітуляція-це не мір.Ми не згодні.
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01.05.2025 17:48 Відповісти
 
 