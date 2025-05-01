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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про надра зі США не суперечить євроінтеграції України, - Єврокомісія

Угода про надра. Що кажуть в Єврокомісії

У Єврокомісії вітають підписання угоди про надра між США та Україною.

Про це повідомив речник Європейської Комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Комісія вітає зобов’язання Сполучених Штатів інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну. Потреби України у відновленні є величезними, і ЄС залишається відданим справі інвестування в зусилля з реконструкції України", - зазначив він.

У Єврокомісії заявили, що сприятимуть подальшій інтеграції української економіки в Єдиний ринок ЄС, тим самим зміцнюючи економічні відносини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга поінформував Каллас про підписання Угоди зі США щодо Інвестиційного фонду відбудови

"Комісія бере до уваги, що сьогоднішня угода містить спеціальні положення, спрямовані на забезпечення дотримання Україною своєї заявки на вступ до Європейського Союзу, а також на уникнення конфліктів з чинними зобов’язаннями в межах Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі", - сказав речник.

"Перед лицем неспровокованої агресивної війни Росії ЄС, Сполучені Штати, а також усі наші союзники й партнери мають і надалі підтримувати Україну в її боротьбі за справедливий і тривалий мир, притягувати Росію до відповідальності за її злочини та водночас задовольняти нагальні й середньострокові потреби України", - додали у ЄК.

Читайте: Євросоюз ніколи не визнає Крим частиною РФ, - Каллас

Угода про надра зі США

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Повний текст угоди було оприлюднено Кабміном.

Читайте: Угоду про інвестфонд відбудови з США починають розглядати в Раді, - ЗМІ

Автор: 

Єврокомісія (2163) США (22979) Євросоюз (13431) копалини (205)


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Топ коментарі
+3
Може євроінтеграції й ні, а от економічним інтересам та економічній й політичній незалежності точно шкодить!!!
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01.05.2025 15:59
+2
Приблизно як зняті з пораненого чоботи...
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01.05.2025 16:02
+2
"Комісія бере до уваги,(в переносному розумінні -"комісія бере до одного місця,,,"
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01.05.2025 16:17
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Може євроінтеграції й ні, а от економічним інтересам та економічній й політичній незалежності точно шкодить!!!
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01.05.2025 15:59 Відповісти
давайте як є, по чесному.
порошенко і зеленський вороги.
відповідно, те що зеленський проголошує хорошим чи успіхом порошенко критикуватиме.
а це означає що, наприкляд, мені, людині яка була і є проти цієї угоди не треба сідати та аналізувати чим угода погана чи хороша.
мені достатньо дочекатися день, два і спікери від порошенка почнуть виступати і якщо угода погана то озвучать в чому вона погана а якщо хороша то критично мислячи можна і це розпізнати.
тому немає сенсу накидатися на зеленського за цю угоду, зараз це зроблять люди від порошенка, професійно і по поличках все розкладуть.
але моя думка та сама - зеленський помилився, угоду укладати не треба було, треба було як хамас послати трампа.
дуже хочу помилятися.
чесно.
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01.05.2025 16:02 Відповісти
А тобі важко САМОМУ її прочитати та САМОМУ зробити висновок не чекаючи поки тобі "розтлумачать" так як треба котрійсь з політичних сил?! Не звик думати САМ?! От на таких й тримаються такі як Трамп, )(уйло (воно ж путін), той же Зеленський на таких прийшов до влади, Лукашенко й інші популісти дуже бажаючі узурпації влади. Саме через ТАКИХ людство точно не є Хомо сапієнс а лише Хомо еректус та веде війни замість того щоб покращувати власне життя!!!
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01.05.2025 16:11 Відповісти
не вдавайте з себе бидло тому не тикайте незнайомим людям.
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01.05.2025 16:21 Відповісти
необраному виконуючому обов'язки зе!поцу похєр на україну, на українців, на надра та на всілякі угоди!
зе!скоморох виторговує свою особисту недоторканість!
бо, залишатися в україні йому не можна! або чаушеску, або мілошевич.
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01.05.2025 16:14 Відповісти
Приблизно як зняті з пораненого чоботи...
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01.05.2025 16:02 Відповісти
Угода про надра зі США в першу чергу суперечить Конституції України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Хтось підкаже коли це ЗЄ спитав у народу , щодо продажу українських надр?
Чи він приходив у Верховну Раду з цього питання?
Чи був референдум?
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01.05.2025 16:13 Відповісти
Цю "суперечність" вони обійшли написавши в угоді про те що надра є власністю України, а вони лише ними розпоряджаються. Ну як менеджер, котрого найняли керувати підприємством, але прописавши в трудовому договорі НЕМОЖЛИВІСТЬ його звільнити!
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01.05.2025 16:18 Відповісти
Вони обійшли український народ!
І хто цих "менеджерів" наймав - український народ?

Шулєра вони, ось і все
У свій час треба не дати їм втікти
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01.05.2025 16:29 Відповісти
"Комісія бере до уваги,(в переносному розумінні -"комісія бере до одного місця,,,"
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01.05.2025 16:17 Відповісти
Передвиборча програма Зеленського

https://program.ze2019.com/

НАРОДОВЛАДДЯ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМИ
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
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01.05.2025 16:20 Відповісти
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось
Мій перший законопроект: «Про народовладдя».

У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України

буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії.
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01.05.2025 16:22 Відповісти
Мене цікавлять лише інтереси українського народу. Щодо інтересів ЄС, Україна поки за його межами, тому всі балачки зараз пусте
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01.05.2025 16:30 Відповісти
Поди, ця угода суперечить безопасности Украины, бо США не подвязываются под такие гарантии.
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01.05.2025 17:28 Відповісти
 
 