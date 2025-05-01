Угода про надра зі США не суперечить євроінтеграції України, - Єврокомісія
У Єврокомісії вітають підписання угоди про надра між США та Україною.
Про це повідомив речник Європейської Комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Комісія вітає зобов’язання Сполучених Штатів інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну. Потреби України у відновленні є величезними, і ЄС залишається відданим справі інвестування в зусилля з реконструкції України", - зазначив він.
У Єврокомісії заявили, що сприятимуть подальшій інтеграції української економіки в Єдиний ринок ЄС, тим самим зміцнюючи економічні відносини.
"Комісія бере до уваги, що сьогоднішня угода містить спеціальні положення, спрямовані на забезпечення дотримання Україною своєї заявки на вступ до Європейського Союзу, а також на уникнення конфліктів з чинними зобов’язаннями в межах Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі", - сказав речник.
"Перед лицем неспровокованої агресивної війни Росії ЄС, Сполучені Штати, а також усі наші союзники й партнери мають і надалі підтримувати Україну в її боротьбі за справедливий і тривалий мир, притягувати Росію до відповідальності за її злочини та водночас задовольняти нагальні й середньострокові потреби України", - додали у ЄК.
Угода про надра зі США
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
Повний текст угоди було оприлюднено Кабміном.
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порошенко і зеленський вороги.
відповідно, те що зеленський проголошує хорошим чи успіхом порошенко критикуватиме.
а це означає що, наприкляд, мені, людині яка була і є проти цієї угоди не треба сідати та аналізувати чим угода погана чи хороша.
мені достатньо дочекатися день, два і спікери від порошенка почнуть виступати і якщо угода погана то озвучать в чому вона погана а якщо хороша то критично мислячи можна і це розпізнати.
тому немає сенсу накидатися на зеленського за цю угоду, зараз це зроблять люди від порошенка, професійно і по поличках все розкладуть.
але моя думка та сама - зеленський помилився, угоду укладати не треба було, треба було як хамас послати трампа.
дуже хочу помилятися.
чесно.
зе!скоморох виторговує свою особисту недоторканість!
бо, залишатися в україні йому не можна! або чаушеску, або мілошевич.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Хтось підкаже коли це ЗЄ спитав у народу , щодо продажу українських надр?
Чи він приходив у Верховну Раду з цього питання?
Чи був референдум?
І хто цих "менеджерів" наймав - український народ?
Шулєра вони, ось і все
У свій час треба не дати їм втікти
https://program.ze2019.com/
НАРОДОВЛАДДЯ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМИ
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя».
У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України
буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії.