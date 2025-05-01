Угода про надра зі США не суперечить євроінтеграції України, - Єврокомісія

У Єврокомісії вітають підписання угоди про надра між США та Україною.

Про це повідомив речник Європейської Комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Комісія вітає зобов’язання Сполучених Штатів інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну. Потреби України у відновленні є величезними, і ЄС залишається відданим справі інвестування в зусилля з реконструкції України", - зазначив він.

У Єврокомісії заявили, що сприятимуть подальшій інтеграції української економіки в Єдиний ринок ЄС, тим самим зміцнюючи економічні відносини.

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"Комісія бере до уваги, що сьогоднішня угода містить спеціальні положення, спрямовані на забезпечення дотримання Україною своєї заявки на вступ до Європейського Союзу, а також на уникнення конфліктів з чинними зобов’язаннями в межах Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі", - сказав речник.

"Перед лицем неспровокованої агресивної війни Росії ЄС, Сполучені Штати, а також усі наші союзники й партнери мають і надалі підтримувати Україну в її боротьбі за справедливий і тривалий мир, притягувати Росію до відповідальності за її злочини та водночас задовольняти нагальні й середньострокові потреби України", - додали у ЄК.

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Угода про надра зі США

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Повний текст угоди було оприлюднено Кабміном.

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