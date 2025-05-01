Угоду про інвестфонд відбудови з США починають розглядати в Раді, - ЗМІ

У четвер, після 14:00, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочне консультації з народними депутатами щодо ратифікації міжурядової угоди з США про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За прогнозами першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, найближча можлива дата ратифікації - 13-15 травня, якщо документи оперативно подадуть до парламенту. Він наголосив, що міждержавні угоди мають складну та повільну процедуру розгляду.

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка зазначив, що угода містить 12 статей, перелік критичних матеріалів і має фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки.

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"Ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна, багато було маніпуляцій у медіа, було страшилок незрозумілих", - зазначив Качка в ефірі телемарафону.

Після ратифікації планується створення самого фонду за участі Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) та української Агенції ДПП.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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