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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угоду про інвестфонд відбудови з США починають розглядати в Раді, - ЗМІ

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У четвер, після 14:00, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочне консультації з народними депутатами щодо ратифікації міжурядової угоди з США про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За прогнозами першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, найближча можлива дата ратифікації - 13-15 травня, якщо документи оперативно подадуть до парламенту. Він наголосив, що міждержавні угоди мають складну та повільну процедуру розгляду.

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка зазначив, що угода містить 12 статей, перелік критичних матеріалів і має фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки.

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"Ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна, багато було маніпуляцій у медіа, було страшилок незрозумілих", - зазначив Качка в ефірі телемарафону.

Після ратифікації планується створення самого фонду за участі Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) та української Агенції ДПП.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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Автор: 

угода (660) США (22950) Україна (5912) рідкісноземельні метали (161)


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Топ коментарі
+8
Даєш дерибан!
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01.05.2025 12:07
+4
Впевнений, що випускники Трускавецької економічної академії імені А.Б.Єрмака одразу зрозуміють вигідність цієї угоди для України. В 14.00 розпочнуться консультації, а в 14.10 можна буде вже і проголосувати.
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01.05.2025 12:11
+3
Що це за угода, віддали надра ще й винні їм залишилися, ніякі борги не касовані, навіщо еам ця угода??? Зрадники як кучма з ядерною збоєю ....
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01.05.2025 12:06
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Слуги,жпж+юля з голосом,голосів вистарчить.Ратифікують усе що єрмак скаже
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01.05.2025 12:00 Відповісти
Що це за угода, віддали надра ще й винні їм залишилися, ніякі борги не касовані, навіщо еам ця угода??? Зрадники як кучма з ядерною збоєю ....
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01.05.2025 12:06 Відповісти
Даєш дерибан!
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01.05.2025 12:07 Відповісти
ото цікаво дізнатися результат голосування у Раді поіменно
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01.05.2025 12:07 Відповісти
все За,без воздержавшихся
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01.05.2025 12:23 Відповісти
Следующая ВР отменит это позорище, если власть там опять не захватит зелень с рыгами.
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01.05.2025 12:08 Відповісти
не отменят,в каждом договоре оговариваются последствия,нам врятли их покажут,но ,,эти строки слов из песни хрен ты выбросишь,,
амеры профи интриганы там практичный просчет
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01.05.2025 12:25 Відповісти
Цю угоду ні в якому разі не можна ратифікувати.
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01.05.2025 12:10 Відповісти
ииии.....ты к кому обращаешься??думаю врятли ктото из голосующих читает комментарии вообще
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01.05.2025 12:27 Відповісти
Впевнений, що випускники Трускавецької економічної академії імені А.Б.Єрмака одразу зрозуміють вигідність цієї угоди для України. В 14.00 розпочнуться консультації, а в 14.10 можна буде вже і проголосувати.
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01.05.2025 12:11 Відповісти
Афера Трампа-Зеленського.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_96.html

Закон України Закон «Про інститути спільного вестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text

Стаття 4. Учасники інституту спільного інвестування

Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестуванн
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01.05.2025 12:14 Відповісти
Ця,так звана,"угода важлива певним особам не тим що вона містить а тим чого не містить- згадка про необхідність виборів зникла,реакція США на утиски опозиції й свободи слова,беззаконня й корупцію також зникла! Це не для України угода- це для диявола угода!
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01.05.2025 12:18 Відповісти
это вам пендаль для памяти про демократические ценности и бабло от таких как сша и ес,бабло рулит всем
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01.05.2025 12:30 Відповісти
🇺🇦🇺🇸 Вице-премьер Украины Юлия Свириденко публикует ключевые положения сделки:

🔹Никаких долгов перед США за оказанную ранее военную помощь.

🔹Полная собственность и контроль остаются за Украиной.

🔹Национальная собственность Украины защищена. Не будет изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями. «Укрнафта» и «Энергоатом» также остаются в собственности Украины.

🔹Соглашение соответствует Конституции Украины и не изменяет ее евроинтеграционный курс.

🔹Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, управление общее, ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса.

🔹Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, а также нефти и газа будут поступать в бюджет.

🔹Минимальные законодательные изменения - только в бюджетный кодекс Украины.

🔹США будут привлекать дополнительные инвестиции и технологии.

🔹Нулевые пошлины. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
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01.05.2025 12:21 Відповісти
Дуже добре.
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01.05.2025 12:29 Відповісти
Я думаю там всі в ах@ї.
Вперше деребан без них
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01.05.2025 12:26 Відповісти
Ця оборудка є злочином. Склад "зеленої" ВР на жаль інтелектуально дуже слабкий. Трускавець їм не допоміг. Дурнями легко маніпулювати, а "одноразовий електорат" не може взагалі вплинути на "своїх" депутатів зовсім. Відкликати депутата який навіть відкрито скоїть злочин, або виступає проти інтересів громади в якій балотувався, виборці не можуть і тому депутат залежить виключно від лідера фракції який виконує накази лідера партії. Таким чином країною керують декілька осіб і лідери партій. "Депутатське рабство" це вибори за партійними спискам. Всі лідери партій ненавидять мажоритарку і всіляко намагаються її дискредитувати, бо мажоритарний депутат підзвітний і залежить від своїх виборців які можуть його відкликати. Звідси, вибори на партійній основі по партійним спискам щоб потрапити в які потрібно заплатити за місце в списку, до демократії не мають жодного стосунку і є одним з джерел національної корупції. Країні взагалі не потрібна така велика кількість депутатів з низьким рівнем освіти, купленими дипломами і купленими місцями. Завдяки таким профнепридатним, а вони дійсно безграмотні, такі оборудки стають можливими. Крім того за "правильне" голосування кожний отримає конверт від лідера фракції.
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01.05.2025 12:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eeb4z3svIJU Учительница Зеленского: "Я плююсь когда вижу его по телевизору!"
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01.05.2025 12:39 Відповісти
сидит кагал свинярчуков и думают , как надурить и обобрать народ
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01.05.2025 12:40 Відповісти
мій головний і найцінніший "скарб":зараз живе і навчається в Києві, а не десь там в Лондоні, Вашингтоні чи Австрії, Німеччині, Іспанії, Польщі чи ще десь, куди повідвозили своїх діток усі, хто зараз так "хвилюється" за надра України . Хоч трампони і є гівно, але якщо ця угода наблизить мир в Україні і дасть хоча б якийсь спокій тим, хто тут живе, то я тільки "ЗА". Так "палко перейматися" надрами можуть лише ті, хто впевнений, що він і його рідня доживе до кінця війни і зможе скористатися ними. От у мене немає такої впевненості. Я хочу миру. Що Трамп, що Байден для мене однакові, бо я не вірю словам, лозунгам, політичним промовам.
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01.05.2025 12:41 Відповісти
 
 