Економічна угода із США не містить жодних гарантій допомоги для Києва, - The New York Times

Підписана напередодні інвестиційна угода між Україною та США, попри всі зусилля Києва, матиме невелике значення, якщо війна триватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Одна людина, знайома з переговорами, обговорюючи їх на умовах анонімності, сказала, що остаточна угода не містить чітких гарантій майбутньої допомоги США у сфері безпеки. Інша сказала, що Сполучені Штати відхилили цю ідею на початку процесу", - зауважує видання.

Проте також зазначається, що прихильники угоди сподіваються, що вона може призвести до того, що президент США Дональд Трамп почне розглядати країну як щось більше, ніж просто грошову яму та перешкоду для покращення відносин з президентом Росії Володимиром Путіним.

Видання додає, що у Вашингтоні кілька союзників України зітхнули з полегшенням, назвавши підписану угоду помітним покращенням порівняно з попередніми версіями - і ознакою того, що Київ може конструктивно співпрацювати з Трампом.

"Вони отримали набагато кращу угоду щодо корисних копалин, ніж та, що була запропонована спочатку. Американці врахували багато пропозицій українців. Це добрий знак для переговорів про припинення вогню", - сказав колишній посол США в Україні Вільям Б. Тейлор.

Колишній американський чиновник, знайомий з переговорами, заявив, що адміністрація Трампа відхилила щонайменше одну спробу України включити чіткі гарантії безпеки, у тому числі продовження військової допомоги США Києву.

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При цьому він додав, що угода слугуватиме важливій меті – побудувати добрі відносини з Трампом та надати йому економічної зацікавленості у виживанні та стабільності країни.

Міністерство фінансів США після підписання угоди заявило, що Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США співпрацюватиме з Україною для остаточного узгодження деталей угоди.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що обидві країни матимуть рівні права голосу у створеному фонді, і що Україна збереже повний контроль над своїми надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. За його словами, прибуток від інвестиційного фонду буде реінвестовано в Україну.

Раніше повідомлялось, що підписана між Україною та США угода про корисні копалини охоплює 57 видів мінералів і встановлює політичні рамки двосторонньої співпраці.

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