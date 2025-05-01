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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Економічна угода із США не містить жодних гарантій допомоги для Києва, - The New York Times

Підписана угода із США

Підписана напередодні інвестиційна угода між Україною та США, попри всі зусилля Києва, матиме невелике значення, якщо війна триватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Одна людина, знайома з переговорами, обговорюючи їх на умовах анонімності, сказала, що остаточна угода не містить чітких гарантій майбутньої допомоги США у сфері безпеки. Інша сказала, що Сполучені Штати відхилили цю ідею на початку процесу", - зауважує видання.

Проте також зазначається, що прихильники угоди сподіваються, що вона може призвести до того, що президент США Дональд Трамп почне розглядати країну як щось більше, ніж просто грошову яму та перешкоду для покращення відносин з президентом Росії Володимиром Путіним.

Видання додає, що у Вашингтоні кілька союзників України зітхнули з полегшенням, назвавши підписану угоду помітним покращенням порівняно з попередніми версіями - і ознакою того, що Київ може конструктивно співпрацювати з Трампом.

"Вони отримали набагато кращу угоду щодо корисних копалин, ніж та, що була запропонована спочатку. Американці врахували багато пропозицій українців. Це добрий знак для переговорів про припинення вогню", - сказав колишній посол США в Україні Вільям Б. Тейлор.

Колишній американський чиновник, знайомий з переговорами, заявив, що адміністрація Трампа відхилила щонайменше одну спробу України включити чіткі гарантії безпеки, у тому числі продовження військової допомоги США Києву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмен США Мікс: Трамп підписав здирницьку угоду з Україною, справжня загроза - Путін

При цьому він додав, що угода слугуватиме важливій меті – побудувати добрі відносини з Трампом та надати йому економічної зацікавленості у виживанні та стабільності країни.

Міністерство фінансів США після підписання угоди заявило, що Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США співпрацюватиме з Україною для остаточного узгодження деталей угоди.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що обидві країни матимуть рівні права голосу у створеному фонді, і що Україна збереже повний контроль над своїми надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. За його словами, прибуток від інвестиційного фонду буде реінвестовано в Україну.

Раніше повідомлялось, що підписана між Україною та США угода про корисні копалини охоплює 57 видів мінералів і встановлює політичні рамки двосторонньої співпраці.

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Автор: 

угода (660) США (22950) Україна (5912)


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Топ коментарі
+11
Короче кажучи , завдяки "українським" (??) можновладцям - на Україну в черговий раз поклали велиий і товстий.
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01.05.2025 11:12
+8
"Куйлу-куйлове.трамбонові- трамбонове,а Україні і її народу переповнені могилами ,кладовища і "зелено-рояльний болт".та беззахисна поруйнована Україна...
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01.05.2025 11:15
+7
Зе з єрмаком знову усіх переграли.Правда,україеців вони переграли і продали
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01.05.2025 11:13
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А які в Німеччині "природные багатства"?
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01.05.2025 11:14 Відповісти
Вам не набридло читати та переповідати казки?
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01.05.2025 11:17 Відповісти
Короче кажучи , завдяки "українським" (??) можновладцям - на Україну в черговий раз поклали велиий і товстий.
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01.05.2025 11:12 Відповісти
Одна людина, ... сказала .... . Інша сказала...

The New York Times, це ж типу поважне видання? чи, як наш гордон?
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01.05.2025 11:12 Відповісти
цікаво подивитися на процес та результати ратифікації угоди у Верховній Раді
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01.05.2025 11:12 Відповісти
Не можна лягати під агента маскви.
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01.05.2025 11:12 Відповісти
я вибачаюсь, а власникам цих природних ресурсів покажуть повний текст цих угод?
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01.05.2025 11:12 Відповісти
😲 Та Ви що? Навіщо? Зелена влада береже неряи виборців. Ну і свої дупи теж. Хоча двпи можливо більше.
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01.05.2025 11:50 Відповісти
Зе з єрмаком знову усіх переграли.Правда,україеців вони переграли і продали
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01.05.2025 11:13 Відповісти
"Куйлу-куйлове.трамбонові- трамбонове,а Україні і її народу переповнені могилами ,кладовища і "зелено-рояльний болт".та беззахисна поруйнована Україна...
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01.05.2025 11:15 Відповісти
Ща позитивні блогери пояснять чим оця фількіна бумажка краща за будапешстський меморандум.Важке це завдання є,але надаю що справляться.Підозрюю що наПороха санкцій ще накладуть щоб вкраїнчикам увагу пепемкнути
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01.05.2025 11:15 Відповісти
Ні обіцянок ні пробачень
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01.05.2025 11:16 Відповісти
Повідомляють, що після підписання угоди з корисних копалин Білий дім розблокував комерційний продаж зброї в Україну

На цю тему є наступний допис:

@ "Помиляєтеся, якщо думаєте, що я про угоду. Сьогодні запрацював механізм Direct Commercial Sales (DCS). Лібералізація бюрократичної процедури продажу зброї на експорт Foreign Military Sales (FMS).
Тепер в обхід уряду US можна робити замовлення та отримувати зброю від виробників безпосередньо.
Це стосується у тому числі балістичних та крилатих ракет з певними обмеженнями, згідно із Законом про нерозповсюдження ракетних технологій (типу для Кореї, Ірану).
За повідомленнями - перше відвантаження вже відбулося."
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01.05.2025 11:18 Відповісти
За 100 днів з лідера світової демократії сполучені штати перетворились на стервятника.
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01.05.2025 11:19 Відповісти
Пройдёт совсем немного времени и тайное станет явным и мы увидим, кто и за что сдал наши

природные богатства, и каждому воздастся по делам его.
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01.05.2025 11:20 Відповісти
Воздастся тільки оцій бабі,яка це підписала. Всі інші-нє прі дєлах.
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01.05.2025 11:25 Відповісти
"Оцій бабі" воздасться як ЮВТ за "газову угоду"?
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01.05.2025 12:02 Відповісти
А до цієї угоди нарід бачив ці " пріродніє багатства"? Чи може отримував відсоток від видобутку???
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01.05.2025 11:31 Відповісти
Запомни, запиши и детям передай вечную истину - каждый народ достоин своего правителя.
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01.05.2025 11:37 Відповісти
Ці "пріродніє багатства" "бачили" та отримували відсоток від прибутку найдостойніші представники народу!
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01.05.2025 12:07 Відповісти
Тільки дурень підписує таку угоду.Або той кого загнали в кут.
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01.05.2025 11:29 Відповісти
Чим ця угода погана для простого наріду? Може хтось пояснити?
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01.05.2025 11:32 Відповісти
Ніхто вам тут нічого не поясне і не розкаже, тут інша задача, наводити тінть на плетінь!(, воно в очі не бачило ту бумагу, і каже що " її підпиує тіки дурень,," -- воно Поц, працюющий за гроші.(
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01.05.2025 12:38 Відповісти
тільки дурень може "міркувати" про угоду, яку він не читав і навіть у вічі не бачив!
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01.05.2025 12:09 Відповісти
Ось що потрібно знати, без гарантій безпеки і військової допомоги,головне до "найвеличнішого" не буде притензій від нової адміністрації.
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01.05.2025 11:36 Відповісти
Молодці зебіли, ви зробили це разом!
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01.05.2025 11:38 Відповісти
Це звичайна угода про копалини.... Ніяких гарантій в ній і не повинно бути.... Для цього є інші угоди - безпекові, тощо...
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01.05.2025 11:40 Відповісти
Найвеличніший напідписував, тих безпекових угод, як гівна. Тільки толку з них...
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01.05.2025 11:46 Відповісти
У крайньому випадку цю угоду можна просто не ратифікувати в парламенті, а потім розвести руками і сказати, що треба було включати білье гарантій та запустити процес заново. А там, дивись, або дідуся Трампа Кіндрат обійме, або буде імпічмент, або до кінця його каденції рухатися по колу, а там і забажанки апериканців закінчятсья.
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01.05.2025 11:50 Відповісти
Экономическое соглашение Украина - США, это сделка Трампло с Хйлом.
Капитуляция и признание Украины доминионом Хйлуа в обмен на неприкосновенность узурпированной американцами части Украины.
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01.05.2025 11:50 Відповісти
Так, Трмп упевнений, що "пєрєаформіт всьо парускім законам".
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01.05.2025 12:15 Відповісти
Вже всі корисні копалини вкрадені....може де щось є...глибше за 5км
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01.05.2025 11:54 Відповісти
Тридварасты зелёные , подписали договор по обворовыванию Украины.
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01.05.2025 12:08 Відповісти
🇺🇦🇺🇸 Вице-премьер Украины Юлия Свириденко публикует ключевые положения сделки:

🔹Никаких долгов перед США за оказанную ранее военную помощь.

🔹Полная собственность и контроль остаются за Украиной.

🔹Национальная собственность Украины защищена. Не будет изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями. «Укрнафта» и «Энергоатом» также остаются в собственности Украины.

🔹Соглашение соответствует Конституции Украины и не изменяет ее евроинтеграционный курс.

🔹Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, управление общее, ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса.

🔹Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, а также нефти и газа будут поступать в бюджет.

🔹Минимальные законодательные изменения - только в бюджетный кодекс Украины.

🔹США будут привлекать дополнительные инвестиции и технологии.

🔹Нулевые пошлины. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
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01.05.2025 12:19 Відповісти
Наступила пора поиска этих минералов в Украине....
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01.05.2025 12:33 Відповісти
 
 