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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Экономическое соглашение с США не содержит никаких гарантий помощи для Киева, - The New York Times

Подписано соглашение с США

Подписанное накануне инвестиционное соглашение между Украиной и США, несмотря на все усилия Киева, будет иметь незначительное значение, если война будет продолжаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Один человек, знакомый с переговорами, обсуждая их на условиях анонимности, сказал, что окончательное соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи США в сфере безопасности. Другой сказал, что Соединенные Штаты отклонили эту идею в начале процесса", - отмечает издание.

Однако также отмечается, что сторонники соглашения надеются, что оно может привести к тому, что президент США Дональд Трамп начнет рассматривать страну как нечто большее, чем просто денежную яму и препятствие для улучшения отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Издание добавляет, что в Вашингтоне несколько союзников Украины вздохнули с облегчением, назвав подписанное соглашение заметным улучшением по сравнению с предыдущими версиями - и признаком того, что Киев может конструктивно сотрудничать с Трампом.

"Они получили гораздо лучшее соглашение по полезным ископаемым, чем то, что было предложено изначально. Американцы учли много предложений украинцев. Это хороший знак для переговоров о прекращении огня", - сказал бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор.

Бывший американский чиновник, знакомый с переговорами, заявил, что администрация Трампа отклонила по меньшей мере одну попытку Украины включить четкие гарантии безопасности, в том числе продолжение военной помощи США Киеву.

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При этом он добавил, что соглашение будет служить важной цели - построить хорошие отношения с Трампом и предоставить ему экономическую заинтересованность в выживании и стабильности страны.

Министерство финансов США после подписания соглашения заявило, что Международная корпорация по финансированию развития США будет сотрудничать с Украиной для окончательного согласования деталей соглашения.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что обе страны будут иметь равные права голоса в созданном фонде, и что Украина сохранит полный контроль над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. По его словам, прибыль от инвестиционного фонда будет реинвестирована в Украину.

Ранее сообщалось, что подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых охватывает 57 видов минералов и устанавливает политические рамки двустороннего сотрудничества.

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Автор: 

соглашение (1329) США (26763) Украина (44963)


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Топ комментарии
+11
Короче кажучи , завдяки "українським" (??) можновладцям - на Україну в черговий раз поклали велиий і товстий.
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01.05.2025 11:12
+8
"Куйлу-куйлове.трамбонові- трамбонове,а Україні і її народу переповнені могилами ,кладовища і "зелено-рояльний болт".та беззахисна поруйнована Україна...
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01.05.2025 11:15
+7
Зе з єрмаком знову усіх переграли.Правда,україеців вони переграли і продали
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01.05.2025 11:13
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Правила форума Совет форумчан
А які в Німеччині "природные багатства"?
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01.05.2025 11:14 Ответить
Вам не набридло читати та переповідати казки?
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01.05.2025 11:17 Ответить
Короче кажучи , завдяки "українським" (??) можновладцям - на Україну в черговий раз поклали велиий і товстий.
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01.05.2025 11:12 Ответить
Одна людина, ... сказала .... . Інша сказала...

The New York Times, це ж типу поважне видання? чи, як наш гордон?
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01.05.2025 11:12 Ответить
цікаво подивитися на процес та результати ратифікації угоди у Верховній Раді
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01.05.2025 11:12 Ответить
Не можна лягати під агента маскви.
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01.05.2025 11:12 Ответить
я вибачаюсь, а власникам цих природних ресурсів покажуть повний текст цих угод?
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01.05.2025 11:12 Ответить
😲 Та Ви що? Навіщо? Зелена влада береже неряи виборців. Ну і свої дупи теж. Хоча двпи можливо більше.
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01.05.2025 11:50 Ответить
Зе з єрмаком знову усіх переграли.Правда,україеців вони переграли і продали
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01.05.2025 11:13 Ответить
"Куйлу-куйлове.трамбонові- трамбонове,а Україні і її народу переповнені могилами ,кладовища і "зелено-рояльний болт".та беззахисна поруйнована Україна...
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01.05.2025 11:15 Ответить
Ща позитивні блогери пояснять чим оця фількіна бумажка краща за будапешстський меморандум.Важке це завдання є,але надаю що справляться.Підозрюю що наПороха санкцій ще накладуть щоб вкраїнчикам увагу пепемкнути
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01.05.2025 11:15 Ответить
Ні обіцянок ні пробачень
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01.05.2025 11:16 Ответить
Повідомляють, що після підписання угоди з корисних копалин Білий дім розблокував комерційний продаж зброї в Україну

На цю тему є наступний допис:

@ "Помиляєтеся, якщо думаєте, що я про угоду. Сьогодні запрацював механізм Direct Commercial Sales (DCS). Лібералізація бюрократичної процедури продажу зброї на експорт Foreign Military Sales (FMS).
Тепер в обхід уряду US можна робити замовлення та отримувати зброю від виробників безпосередньо.
Це стосується у тому числі балістичних та крилатих ракет з певними обмеженнями, згідно із Законом про нерозповсюдження ракетних технологій (типу для Кореї, Ірану).
За повідомленнями - перше відвантаження вже відбулося."
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01.05.2025 11:18 Ответить
За 100 днів з лідера світової демократії сполучені штати перетворились на стервятника.
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01.05.2025 11:19 Ответить
Пройдёт совсем немного времени и тайное станет явным и мы увидим, кто и за что сдал наши

природные богатства, и каждому воздастся по делам его.
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01.05.2025 11:20 Ответить
Воздастся тільки оцій бабі,яка це підписала. Всі інші-нє прі дєлах.
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01.05.2025 11:25 Ответить
"Оцій бабі" воздасться як ЮВТ за "газову угоду"?
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01.05.2025 12:02 Ответить
А до цієї угоди нарід бачив ці " пріродніє багатства"? Чи може отримував відсоток від видобутку???
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01.05.2025 11:31 Ответить
Запомни, запиши и детям передай вечную истину - каждый народ достоин своего правителя.
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01.05.2025 11:37 Ответить
Ці "пріродніє багатства" "бачили" та отримували відсоток від прибутку найдостойніші представники народу!
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01.05.2025 12:07 Ответить
Тільки дурень підписує таку угоду.Або той кого загнали в кут.
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01.05.2025 11:29 Ответить
Чим ця угода погана для простого наріду? Може хтось пояснити?
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01.05.2025 11:32 Ответить
Ніхто вам тут нічого не поясне і не розкаже, тут інша задача, наводити тінть на плетінь!(, воно в очі не бачило ту бумагу, і каже що " її підпиує тіки дурень,," -- воно Поц, працюющий за гроші.(
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01.05.2025 12:38 Ответить
тільки дурень може "міркувати" про угоду, яку він не читав і навіть у вічі не бачив!
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01.05.2025 12:09 Ответить
Ось що потрібно знати, без гарантій безпеки і військової допомоги,головне до "найвеличнішого" не буде притензій від нової адміністрації.
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01.05.2025 11:36 Ответить
Молодці зебіли, ви зробили це разом!
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01.05.2025 11:38 Ответить
Це звичайна угода про копалини.... Ніяких гарантій в ній і не повинно бути.... Для цього є інші угоди - безпекові, тощо...
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01.05.2025 11:40 Ответить
Найвеличніший напідписував, тих безпекових угод, як гівна. Тільки толку з них...
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01.05.2025 11:46 Ответить
У крайньому випадку цю угоду можна просто не ратифікувати в парламенті, а потім розвести руками і сказати, що треба було включати білье гарантій та запустити процес заново. А там, дивись, або дідуся Трампа Кіндрат обійме, або буде імпічмент, або до кінця його каденції рухатися по колу, а там і забажанки апериканців закінчятсья.
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01.05.2025 11:50 Ответить
Экономическое соглашение Украина - США, это сделка Трампло с Хйлом.
Капитуляция и признание Украины доминионом Хйлуа в обмен на неприкосновенность узурпированной американцами части Украины.
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01.05.2025 11:50 Ответить
Так, Трмп упевнений, що "пєрєаформіт всьо парускім законам".
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01.05.2025 12:15 Ответить
Вже всі корисні копалини вкрадені....може де щось є...глибше за 5км
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01.05.2025 11:54 Ответить
Тридварасты зелёные , подписали договор по обворовыванию Украины.
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01.05.2025 12:08 Ответить
🇺🇦🇺🇸 Вице-премьер Украины Юлия Свириденко публикует ключевые положения сделки:

🔹Никаких долгов перед США за оказанную ранее военную помощь.

🔹Полная собственность и контроль остаются за Украиной.

🔹Национальная собственность Украины защищена. Не будет изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями. «Укрнафта» и «Энергоатом» также остаются в собственности Украины.

🔹Соглашение соответствует Конституции Украины и не изменяет ее евроинтеграционный курс.

🔹Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, управление общее, ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса.

🔹Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, а также нефти и газа будут поступать в бюджет.

🔹Минимальные законодательные изменения - только в бюджетный кодекс Украины.

🔹США будут привлекать дополнительные инвестиции и технологии.

🔹Нулевые пошлины. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
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01.05.2025 12:19 Ответить
Наступила пора поиска этих минералов в Украине....
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01.05.2025 12:33 Ответить
Трамп врятований) , він таки отримав підживлення для рейтингу.
1 Кремль відмовився від пропозицій США "пославши їх лісом" і Трамп тепер може спокійно виходити з переговорів.
2 Угода з Україною по рідкоземельним ресурсам, її підписання Трамп кладе в актив своїх перших 100 днів на посаді.
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01.05.2025 12:49 Ответить
Як і передбачалось це угода щоб налагодити стосунки зєрмаків зі срампом - срамп отримає вєлічіє, зєрмаки схоже амністію, а все інше в тумані і добра для України не видно. видно лише, що США засунуть загребущу руку в наш бюджет.
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01.05.2025 12:49 Ответить
 
 