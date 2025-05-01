Экономическое соглашение с США не содержит никаких гарантий помощи для Киева, - The New York Times

Подписанное накануне инвестиционное соглашение между Украиной и США, несмотря на все усилия Киева, будет иметь незначительное значение, если война будет продолжаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Один человек, знакомый с переговорами, обсуждая их на условиях анонимности, сказал, что окончательное соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи США в сфере безопасности. Другой сказал, что Соединенные Штаты отклонили эту идею в начале процесса", - отмечает издание.

Однако также отмечается, что сторонники соглашения надеются, что оно может привести к тому, что президент США Дональд Трамп начнет рассматривать страну как нечто большее, чем просто денежную яму и препятствие для улучшения отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Издание добавляет, что в Вашингтоне несколько союзников Украины вздохнули с облегчением, назвав подписанное соглашение заметным улучшением по сравнению с предыдущими версиями - и признаком того, что Киев может конструктивно сотрудничать с Трампом.

"Они получили гораздо лучшее соглашение по полезным ископаемым, чем то, что было предложено изначально. Американцы учли много предложений украинцев. Это хороший знак для переговоров о прекращении огня", - сказал бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор.

Бывший американский чиновник, знакомый с переговорами, заявил, что администрация Трампа отклонила по меньшей мере одну попытку Украины включить четкие гарантии безопасности, в том числе продолжение военной помощи США Киеву.

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При этом он добавил, что соглашение будет служить важной цели - построить хорошие отношения с Трампом и предоставить ему экономическую заинтересованность в выживании и стабильности страны.

Министерство финансов США после подписания соглашения заявило, что Международная корпорация по финансированию развития США будет сотрудничать с Украиной для окончательного согласования деталей соглашения.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что обе страны будут иметь равные права голоса в созданном фонде, и что Украина сохранит полный контроль над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. По его словам, прибыль от инвестиционного фонда будет реинвестирована в Украину.

Ранее сообщалось, что подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых охватывает 57 видов минералов и устанавливает политические рамки двустороннего сотрудничества.

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