Экономическое соглашение с США не содержит никаких гарантий помощи для Киева, - The New York Times
Подписанное накануне инвестиционное соглашение между Украиной и США, несмотря на все усилия Киева, будет иметь незначительное значение, если война будет продолжаться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
"Один человек, знакомый с переговорами, обсуждая их на условиях анонимности, сказал, что окончательное соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи США в сфере безопасности. Другой сказал, что Соединенные Штаты отклонили эту идею в начале процесса", - отмечает издание.
Однако также отмечается, что сторонники соглашения надеются, что оно может привести к тому, что президент США Дональд Трамп начнет рассматривать страну как нечто большее, чем просто денежную яму и препятствие для улучшения отношений с президентом России Владимиром Путиным.
Издание добавляет, что в Вашингтоне несколько союзников Украины вздохнули с облегчением, назвав подписанное соглашение заметным улучшением по сравнению с предыдущими версиями - и признаком того, что Киев может конструктивно сотрудничать с Трампом.
"Они получили гораздо лучшее соглашение по полезным ископаемым, чем то, что было предложено изначально. Американцы учли много предложений украинцев. Это хороший знак для переговоров о прекращении огня", - сказал бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор.
Бывший американский чиновник, знакомый с переговорами, заявил, что администрация Трампа отклонила по меньшей мере одну попытку Украины включить четкие гарантии безопасности, в том числе продолжение военной помощи США Киеву.
При этом он добавил, что соглашение будет служить важной цели - построить хорошие отношения с Трампом и предоставить ему экономическую заинтересованность в выживании и стабильности страны.
Министерство финансов США после подписания соглашения заявило, что Международная корпорация по финансированию развития США будет сотрудничать с Украиной для окончательного согласования деталей соглашения.
Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что обе страны будут иметь равные права голоса в созданном фонде, и что Украина сохранит полный контроль над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. По его словам, прибыль от инвестиционного фонда будет реинвестирована в Украину.
Ранее сообщалось, что подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых охватывает 57 видов минералов и устанавливает политические рамки двустороннего сотрудничества.
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The New York Times, це ж типу поважне видання? чи, як наш гордон?
На цю тему є наступний допис:
@ "Помиляєтеся, якщо думаєте, що я про угоду. Сьогодні запрацював механізм Direct Commercial Sales (DCS). Лібералізація бюрократичної процедури продажу зброї на експорт Foreign Military Sales (FMS).
Тепер в обхід уряду US можна робити замовлення та отримувати зброю від виробників безпосередньо.
Це стосується у тому числі балістичних та крилатих ракет з певними обмеженнями, згідно із Законом про нерозповсюдження ракетних технологій (типу для Кореї, Ірану).
За повідомленнями - перше відвантаження вже відбулося."
природные богатства, и каждому воздастся по делам его.
Капитуляция и признание Украины доминионом Хйлуа в обмен на неприкосновенность узурпированной американцами части Украины.
🔹Никаких долгов перед США за оказанную ранее военную помощь.
🔹Полная собственность и контроль остаются за Украиной.
🔹Национальная собственность Украины защищена. Не будет изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями. «Укрнафта» и «Энергоатом» также остаются в собственности Украины.
🔹Соглашение соответствует Конституции Украины и не изменяет ее евроинтеграционный курс.
🔹Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, управление общее, ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса.
🔹Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, а также нефти и газа будут поступать в бюджет.
🔹Минимальные законодательные изменения - только в бюджетный кодекс Украины.
🔹США будут привлекать дополнительные инвестиции и технологии.
🔹Нулевые пошлины. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
1 Кремль відмовився від пропозицій США "пославши їх лісом" і Трамп тепер може спокійно виходити з переговорів.
2 Угода з Україною по рідкоземельним ресурсам, її підписання Трамп кладе в актив своїх перших 100 днів на посаді.